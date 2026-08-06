Dự án bất động sản nghỉ dưỡng hơn 1.000 sản phẩm tại TP.HCM tiến thêm một bước sau khi hoàn thiện pháp lý đất đai
Gia Linh
06/08/2026 9:30 AM (GMT+7)
Một dự án nghỉ dưỡng quy mô gần 1,2 ha tại TP.HCM vừa được hoàn thiện thêm thủ tục về đất đai sau quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng gần 6.500 m2 đất. Trong bối cảnh thị trường bất động sản nghỉ dưỡng từng bước phục hồi, động thái này được kỳ vọng sẽ giúp gia tăng nguồn cung và thúc đẩy tiến độ triển khai các dự án đang chờ hoàn thiện pháp lý.
Bất động sản nghỉ dưỡng có dấu hiệu tăng nhiệt
Sau thời gian dài chịu tác động từ những vướng mắc pháp lý, nhiều dự án bất động sản nghỉ dưỡng đang dần được tháo gỡ để trở lại quỹ đạo triển khai. Việc hoàn thiện thủ tục đất đai không chỉ giúp doanh nghiệp đẩy nhanh tiến độ đầu tư mà còn được xem là tín hiệu tích cực đối với nguồn cung của thị trường.
Mới đây, UBND TP.HCM đã chấp thuận cho Công ty Cổ phần Thủy Tiên Bà Rịa - Vũng Tàu chuyển mục đích sử dụng gần 6.500 m2 đất tại số 1 đường D4, phường Rạch Dừa để thực hiện dự án Khu khách sạn nghỉ dưỡng Đại Dương (C-Ocean View).
Phần diện tích được chuyển mục đích sẽ được hợp nhất với quỹ đất đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trước đó, nâng tổng diện tích dự án lên gần 11.900 m2.
Theo quyết định, toàn bộ khu đất sẽ được sử dụng làm đất thương mại, dịch vụ. Nhà đầu tư được Nhà nước cho thuê đất theo hình thức trả tiền một lần cho cả thời gian thuê, với thời hạn sử dụng đến năm 2067.
Để hoàn tất thủ tục, doanh nghiệp phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính về đất đai, phối hợp với các cơ quan chức năng xác định tiền thuê đất, đồng thời hoàn thành việc điều chỉnh hoặc cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định.
Ảnh phối ảnh dự án bất động sản nghỉ dưỡng vừa được tháo gỡ pháp lý. Ảnh: C-Ocean View
Ngoài ra, thành phố cũng yêu cầu chủ đầu tư bảo đảm năng lực tài chính để triển khai dự án đúng tiến độ, sử dụng đất đúng quy hoạch, đồng thời tuân thủ các quy định về đầu tư, xây dựng, bảo vệ môi trường và phòng cháy chữa cháy.
Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM được giao xác định mốc giới, bàn giao đất ngoài thực địa, xác định giá đất cũng như rà soát các thủ tục liên quan nhằm bảo đảm hồ sơ pháp lý của dự án được thống nhất.
Theo các chuyên gia, trong giai đoạn hiện nay, tiến độ hoàn thiện pháp lý đang trở thành yếu tố quyết định khả năng đưa sản phẩm mới ra thị trường.
Thời gian qua, nhiều dự án bất động sản nghỉ dưỡng phải kéo dài tiến độ do vướng mắc liên quan đến đất đai và thủ tục đầu tư. Vì vậy, mỗi quyết định tháo gỡ về pháp lý đều có ý nghĩa quan trọng, không chỉ đối với riêng doanh nghiệp mà còn góp phần cải thiện nguồn cung trên thị trường.
Được biết, dự án C-Ocean View được chấp thuận chủ trương đầu tư từ năm 2017 và điều chỉnh chủ trương đầu tư vào năm 2025. Theo quy hoạch, dự án sẽ phát triển theo mô hình tổ hợp nghỉ dưỡng đa chức năng gồm khách sạn, căn hộ du lịch, biệt thự nghỉ dưỡng cùng hệ thống thương mại - dịch vụ. Quy mô dự kiến khoảng 1.000-1.382 sản phẩm.
Trong bối cảnh du lịch nội địa và quốc tế đang từng bước phục hồi, các dự án có pháp lý đầy đủ và đủ điều kiện triển khai được đánh giá sẽ có lợi thế lớn trong việc tiếp cận dòng vốn đầu tư cũng như đáp ứng nhu cầu lưu trú, nghỉ dưỡng ngày càng tăng.
Các chuyên gia cho rằng, nếu tiến trình tháo gỡ các thủ tục đất đai tiếp tục được đẩy mạnh, thị trường bất động sản nghỉ dưỡng sẽ có thêm cơ hội cải thiện nguồn cung trong những năm tới. Điều này không chỉ tạo thêm lựa chọn cho nhà đầu tư mà còn góp phần thúc đẩy sự phát triển của hệ sinh thái du lịch - dịch vụ tại các địa phương ven biển và các khu vực có tiềm năng nghỉ dưỡng.
Dự án bất động sản nghỉ dưỡng hơn 1.000 sản phẩm tại TP.HCM tiến thêm một bước sau khi hoàn thiện pháp lý đất đai
Một dự án nghỉ dưỡng quy mô gần 1,2 ha tại TP.HCM vừa được hoàn thiện thêm thủ tục về đất đai sau quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng gần 6.500 m2 đất. Trong bối cảnh thị trường bất động sản nghỉ dưỡng từng bước phục hồi, động thái này được kỳ vọng sẽ giúp gia tăng nguồn cung và thúc đẩy tiến độ triển khai các dự án đang chờ hoàn thiện pháp lý.
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