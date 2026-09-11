Dự án bất động sản tại TP.HCM kết nối trực tiếp ga metro sẽ có thêm nghĩa vụ tài chính
Gia Linh
11/09/2026 8:28 AM (GMT+7)
Lợi thế từ tăng diện tích sàn, kết nối trực tiếp nhà ga đến khả năng khai thác dòng khách quanh metro có thể được TP.HCM lượng hóa thành các khoản thu trong khu vực TOD.
Dự án lợi thế gần metro được đưa vào "bài toán" tài chính
TP.HCM đang lấy ý kiến dự thảo cơ chế thu đối với các dự án hưởng lợi trực tiếp từ quy hoạch và hạ tầng đường sắt đô thị trong khu vực phát triển theo mô hình TOD.
Điểm đáng chú ý là cơ chế đề xuất không chỉ nhắm đến phần giá trị đất tăng thêm khi metro xuất hiện. Thành phố muốn lượng hóa nhiều lợi ích thương mại mà dự án nhận được từ hạ tầng giao thông công cộng.
Theo dự thảo, có 5 nhóm khoản thu liên quan đến diện tích sàn tăng thêm do điều chỉnh quy hoạch, giá trị đất tăng thêm, khai thác hạ tầng đường sắt, kết nối trực tiếp với giao thông công cộng và đóng góp cải thiện hạ tầng.
Với dự án được điều chỉnh chỉ tiêu quy hoạch, chẳng hạn tăng hệ số sử dụng đất (FAR), khoản thu sẽ căn cứ vào phần diện tích sàn tăng thêm, giá đất và các yếu tố như vị trí, công năng, khoảng cách tới nhà ga. Tỷ lệ điều tiết được đưa vào công thức là 25%.
TP.HCM đang lấy ý kiến dự thảo cơ chế thu đối với các dự án hưởng lợi trực tiếp từ quy hoạch và hạ tầng metro. Ảnh: Gia Linh
Điều này đồng nghĩa việc metro và TOD tạo điều kiện để một dự án tăng khả năng khai thác căn hộ, văn phòng hay diện tích thương mại cũng có thể làm phát sinh nghĩa vụ tài chính tương ứng.
Một lợi thế khác được lượng hóa là khả năng kết nối với nhà ga. Dự án có lối kết nối trực tiếp với sảnh ga, khu vực kiểm soát vé hoặc không gian chức năng của nhà ga được áp dụng hệ số kết nối 1. Trường hợp kết nối gián tiếp qua hành lang phát triển hoặc không gian công cộng có hệ số 0,7.
Đây là chi tiết đáng chú ý với thị trường bất động sản thương mại. Trung tâm thương mại, văn phòng hay dự án hỗn hợp có đường kết nối trực tiếp với metro thường có lợi thế về dòng khách và khả năng tiếp cận. Theo đề xuất mới, lợi thế này có thể được định lượng thay vì chỉ phản ánh vào giá bán hoặc giá thuê bất động sản.
Hưởng lợi nhiều từ hạ tầng, dự án đóng góp cao hơn
Không gian metro cũng được xem là nguồn lực kinh tế có thể khai thác. Nhà ga, depot, bãi đỗ xe, không gian ngầm, trên cao, hoạt động quảng cáo và thương mại gắn với đường sắt có thể được khai thác thông qua tiền thuê, nhượng quyền, đấu giá, đấu thầu hoặc chia sẻ doanh thu.
Song song đó, các dự án nhà ở, thương mại, văn phòng và công trình hỗn hợp làm tăng nhu cầu sử dụng hạ tầng trong khu vực TOD có thể phải đóng góp chi phí cải thiện hạ tầng.
Mức độ hưởng lợi dự kiến được chia thành 4 nhóm với hệ số từ 0,8 đến 1,4. Dự án hưởng lợi càng lớn từ đường sá, lối vào ga, vỉa hè, công viên, quảng trường và hạ tầng dùng chung thì hệ số áp dụng càng cao.
Cơ chế trên cho thấy TP.HCM đang hướng tới việc biến giá trị gia tăng do metro tạo ra thành một nguồn lực quay trở lại phục vụ đô thị. Thay vì lợi ích chỉ phản ánh vào giá đất và giá trị thương mại của dự án, một phần có thể được điều tiết để tái đầu tư cho đường sắt đô thị, giao thông công cộng, hạ tầng kết nối và chỉnh trang đô thị.
Dự án gần 10 ha ở khu Nam TP.HCM có chuyển biến mới
Từng có quy mô gần 10 ha, một dự án nhà ở tại Quận 7 cũ đã trải qua quá trình chuyển nhượng, điều chỉnh và hoàn thiện pháp lý kéo dài. Quyết định mới nhất của TP.HCM tiếp tục xử lý hơn 2.100 m² đất thuộc phần dự án còn lại.
Tìm giải pháp khơi thông quỹ đất phát triển trường học tại TP.HCM
Giữa lúc nhiều khu đô thị tại TP.HCM ngày càng đông dân, một nghịch lý đang tồn tại: quỹ đất dành cho trường học đã có sẵn nhưng công trình chưa được xây dựng. Trong khi ngân sách chưa thể bố trí đầu tư, nguồn vốn từ doanh nghiệp muốn tham gia lại gặp vướng mắc về cơ chế.
Nhà ở xã hội Côn Đảo có phương án thuê mua kéo dài tới 20 năm
Người thuê mua nhà ở xã hội tại Côn Đảo có thể tiếp cận các phương án tài chính với thời gian thu hồi vốn từ 5 đến 20 năm. Mức giá được xây dựng với lãi suất bảo toàn vốn đầu tư 6,44%/năm, mở thêm lựa chọn nhà ở dài hạn tại khu vực có mặt bằng bất động sản đặc thù.
Thị trường Đồng Nai chờ nguồn cung gần 3.200 căn từ dự án 20.000 tỷ đồng
Một cù lao rộng khoảng 464 ha giữa sông Đồng Nai đang được quy hoạch với hàng loạt khu đô thị quy mô lớn. Riêng dự án Angel Island chiếm hơn 200 ha, dự kiến cung cấp gần 3.200 căn nhà và vừa xuất hiện chuyển động pháp lý mới sau hơn hai thập kỷ.
Bất động sản khu Nam TP.HCM có thêm tín hiệu tích cực từ nguồn cung
Thị trường bất động sản TP.HCM tiếp tục ghi nhận tín hiệu tích cực khi một dự án khu căn hộ tại khu Nam vừa được hoàn tất thêm thủ tục về đất đai. Việc các dự án từng bước hoàn thiện pháp lý được kỳ vọng tạo thêm dư địa bổ sung nguồn cung nhà ở và thúc đẩy hoạt động đầu tư, xây dựng trong thời gian tới.
TP.HCM đưa hơn 4,4 ha đất công nghệ cao vào dự án trung tâm dữ liệu gần 480 triệu USD
Hơn 4,45 ha đất tại Khu Công nghệ cao TP.HCM được đưa vào khai thác để phát triển tổ hợp trung tâm dữ liệu quy mô lớn, trong bối cảnh thành phố đang tái cấu trúc quỹ đất nhằm thu hút các dự án công nghệ có giá trị gia tăng cao.
Dự án gần 10 ha ở khu Nam TP.HCM có chuyển biến mới
Tìm giải pháp khơi thông quỹ đất phát triển trường học tại TP.HCM
Nhà ở xã hội Côn Đảo có phương án thuê mua kéo dài tới 20 năm
Thị trường Đồng Nai chờ nguồn cung gần 3.200 căn từ dự án 20.000 tỷ đồng
Bất động sản khu Nam TP.HCM có thêm tín hiệu tích cực từ nguồn cung
Thị trường bất động sản TP.HCM tiếp tục ghi nhận tín hiệu tích cực khi một dự án khu căn hộ tại khu Nam vừa được hoàn tất thêm thủ tục về đất đai. Việc các dự án từng bước hoàn thiện pháp lý được kỳ vọng tạo thêm dư địa bổ sung nguồn cung nhà ở và thúc đẩy hoạt động đầu tư, xây dựng trong thời gian tới.