Dự án bất động sản tại TP.HCM kết nối trực tiếp ga metro sẽ có thêm nghĩa vụ tài chính





Dự án lợi thế gần metro được đưa vào "bài toán" tài chính

TP.HCM đang lấy ý kiến dự thảo cơ chế thu đối với các dự án hưởng lợi trực tiếp từ quy hoạch và hạ tầng đường sắt đô thị trong khu vực phát triển theo mô hình TOD.

Điểm đáng chú ý là cơ chế đề xuất không chỉ nhắm đến phần giá trị đất tăng thêm khi metro xuất hiện. Thành phố muốn lượng hóa nhiều lợi ích thương mại mà dự án nhận được từ hạ tầng giao thông công cộng.

Theo dự thảo, có 5 nhóm khoản thu liên quan đến diện tích sàn tăng thêm do điều chỉnh quy hoạch, giá trị đất tăng thêm, khai thác hạ tầng đường sắt, kết nối trực tiếp với giao thông công cộng và đóng góp cải thiện hạ tầng.

Với dự án được điều chỉnh chỉ tiêu quy hoạch, chẳng hạn tăng hệ số sử dụng đất (FAR), khoản thu sẽ căn cứ vào phần diện tích sàn tăng thêm, giá đất và các yếu tố như vị trí, công năng, khoảng cách tới nhà ga. Tỷ lệ điều tiết được đưa vào công thức là 25%.

TP.HCM đang lấy ý kiến dự thảo cơ chế thu đối với các dự án hưởng lợi trực tiếp từ quy hoạch và hạ tầng metro. Ảnh: Gia Linh

Điều này đồng nghĩa việc metro và TOD tạo điều kiện để một dự án tăng khả năng khai thác căn hộ, văn phòng hay diện tích thương mại cũng có thể làm phát sinh nghĩa vụ tài chính tương ứng.

Một lợi thế khác được lượng hóa là khả năng kết nối với nhà ga. Dự án có lối kết nối trực tiếp với sảnh ga, khu vực kiểm soát vé hoặc không gian chức năng của nhà ga được áp dụng hệ số kết nối 1. Trường hợp kết nối gián tiếp qua hành lang phát triển hoặc không gian công cộng có hệ số 0,7.

Đây là chi tiết đáng chú ý với thị trường bất động sản thương mại. Trung tâm thương mại, văn phòng hay dự án hỗn hợp có đường kết nối trực tiếp với metro thường có lợi thế về dòng khách và khả năng tiếp cận. Theo đề xuất mới, lợi thế này có thể được định lượng thay vì chỉ phản ánh vào giá bán hoặc giá thuê bất động sản.

Hưởng lợi nhiều từ hạ tầng, dự án đóng góp cao hơn

Không gian metro cũng được xem là nguồn lực kinh tế có thể khai thác. Nhà ga, depot, bãi đỗ xe, không gian ngầm, trên cao, hoạt động quảng cáo và thương mại gắn với đường sắt có thể được khai thác thông qua tiền thuê, nhượng quyền, đấu giá, đấu thầu hoặc chia sẻ doanh thu.

Song song đó, các dự án nhà ở, thương mại, văn phòng và công trình hỗn hợp làm tăng nhu cầu sử dụng hạ tầng trong khu vực TOD có thể phải đóng góp chi phí cải thiện hạ tầng.

Nhiều dự án bất động sản tại TP.HCM đang phát triển dọc tuyến metro. Ảnh: Gia Linh

Mức độ hưởng lợi dự kiến được chia thành 4 nhóm với hệ số từ 0,8 đến 1,4. Dự án hưởng lợi càng lớn từ đường sá, lối vào ga, vỉa hè, công viên, quảng trường và hạ tầng dùng chung thì hệ số áp dụng càng cao.

Cơ chế trên cho thấy TP.HCM đang hướng tới việc biến giá trị gia tăng do metro tạo ra thành một nguồn lực quay trở lại phục vụ đô thị. Thay vì lợi ích chỉ phản ánh vào giá đất và giá trị thương mại của dự án, một phần có thể được điều tiết để tái đầu tư cho đường sắt đô thị, giao thông công cộng, hạ tầng kết nối và chỉnh trang đô thị.