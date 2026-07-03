Dự án đô thị 109 ha tại cửa ngõ TP.HCM tìm chủ đầu tư quốc tế
Gia Linh
03/07/2026 8:30 AM (GMT+7)
TP.HCM tiếp tục đưa thêm một quỹ đất quy mô lớn ra thị trường khi phát hành hồ sơ mời thầu lựa chọn nhà đầu tư cho Khu đô thị hỗn hợp Châu Thới, tổng vốn đầu tư hơn 27.300 tỷ đồng. Động thái này được kỳ vọng sẽ thúc đẩy khai thác hiệu quả quỹ đất khu vực cửa ngõ phía Đông, đồng thời bổ sung nguồn cung bất động sản và thương mại - dịch vụ trong giai đoạn tới.
UBND phường Đông Hòa (TP.HCM) vừa chính thức phát hành hồ sơ mời thầu quốc tế để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Khu đô thị hỗn hợp Châu Thới. Đây là một trong những dự án đô thị có quy mô lớn tại khu vực phía Đông thành phố, với diện tích khoảng 109,1 ha và tổng mức đầu tư dự kiến hơn 27.346 tỷ đồng.
Theo quy hoạch, dự án sẽ phát triển đồng bộ các khu nhà ở cùng hệ thống công trình đa chức năng, kết hợp thương mại, văn phòng, dịch vụ, lưu trú và du lịch. Các sản phẩm được khai thác theo nhiều hình thức như bán, cho thuê hoặc cho thuê mua nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của thị trường.
Dự án có thời hạn hoạt động 50 năm kể từ khi nhà đầu tư được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận hoặc được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.
Theo kế hoạch, giai đoạn giải phóng mặt bằng và chuẩn bị đầu tư sẽ kéo dài khoảng 3 năm sau khi hoàn tất việc lựa chọn nhà đầu tư và ký kết hợp đồng. Sau khi có mặt bằng sạch, dự án dự kiến mất thêm 5 năm để xây dựng, hoàn thiện và đưa vào khai thác.
Nhà đầu tư trúng thầu sẽ xây dựng phương án phân kỳ đầu tư hoặc chia thành các dự án thành phần nếu cần thiết. Phương án này phải được thể hiện trong quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, bảo đảm phù hợp với quy hoạch được phê duyệt và nâng cao hiệu quả triển khai. Theo thông báo mời thầu, hồ sơ dự thầu sẽ được tiếp nhận trực tiếp tại UBND phường Đông Hòa, thời điểm đóng và mở thầu vào 9 giờ ngày 31/8/2026.
TP.HCM đấu thầu quốc tế dự án đô thị hơn 27.000 tỷ đồng. Ảnh: Gia Linh
Theo các chuyên gia, việc đưa dự án Châu Thới ra đấu thầu được đánh giá là bước đi tiếp theo trong lộ trình khai thác hiệu quả các quỹ đất quy mô lớn của TP.HCM sau khi mở rộng địa giới hành chính.
Trong bối cảnh nguồn cung dự án mới tại khu Đông vẫn còn hạn chế, đặc biệt ở các khu đô thị được quy hoạch đồng bộ, việc bổ sung thêm một dự án hơn 100 ha được kỳ vọng sẽ tạo dư địa phát triển cho thị trường bất động sản trong trung và dài hạn.
Không chỉ bổ sung nguồn cung nhà ở, dự án còn hướng đến hình thành một tổ hợp đô thị đa chức năng với các hoạt động thương mại, dịch vụ và lưu trú, góp phần mở rộng không gian phát triển đô thị và gia tăng giá trị sử dụng đất.
Theo kỳ vọng của chính quyền địa phương, khi hoàn thành, Khu đô thị hỗn hợp Châu Thới sẽ góp phần khai thác hiệu quả quỹ đất hiện hữu, tạo động lực phát triển kinh tế cho khu vực Đông Hòa và vùng cửa ngõ phía Đông TP.HCM, đồng thời thu hút thêm dòng vốn đầu tư trong và ngoài nước vào lĩnh vực phát triển đô thị.
TP.HCM chuẩn hóa quy trình thủ tục đất đai, đẩy mạnh số hóa để giảm thời gian xử lý
TP.HCM vừa ban hành quy định mới về trình tự, thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai. Việc chuẩn hóa quy trình và tăng cường khai thác dữ liệu số được kỳ vọng sẽ giúp người dân, doanh nghiệp thực hiện các thủ tục nhanh chóng, minh bạch và tiết kiệm chi phí hơn.
TP.HCM bổ sung nguồn cung nhà ở xã hội, giá bán từ hơn 23 triệu đồng/m²
Sau nhiều tháng được người dân chờ đợi, TP.HCM đã chính thức công bố giá bán hai dự án nhà ở xã hội tại quận 10 và TP.Thủ Đức (trước đây) . Động thái này không chỉ mở thêm cơ hội sở hữu nhà cho người thu nhập thấp mà còn góp phần cải thiện nguồn cung phân khúc nhà ở giá phù hợp trên thị trường.
Đề xuất thêm mô hình sở hữu mới, đáp ứng giấc mơ an cư cho người lao động TP.HCM
Trong khi thị trường bất động sản TP.HCM vẫn thiếu nghiêm trọng các sản phẩm nhà ở có giá phù hợp, một đề xuất mới của Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA) đang thu hút sự quan tâm. Theo đó, việc bổ sung loại hình đất ở có thời hạn được kỳ vọng sẽ tạo điều kiện phát triển thêm những sản phẩm nhà ở với chi phí thấp hơn, góp phần mở rộng lựa chọn cho người mua.
Thêm cơ chế cho nhà ở giá hợp lý: Lời giải cho bài toán lệch pha nguồn cung?
Giữa lúc giá nhà tại TP.HCM liên tục thiết lập mặt bằng cao mới, Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA) đề xuất bổ sung cơ chế phát triển nhà ở thương mại có giá phù hợp với khả năng chi trả của người thu nhập trung bình và thấp vào dự thảo Luật Đô thị đặc biệt. Nếu được chấp thuận, đây có thể trở thành "mảnh ghép" còn thiếu để mở rộng nguồn cung và giúp thị trường phát triển cân bằng hơn.
Đẩy mạnh phân cấp đất đai tại TP.HCM: "cởi trói" thủ tục, mở thêm dư địa cho thị trường bất động sản
Một trong những rào cản lớn nhất của thị trường bất động sản TP.HCM nhiều năm qua là thủ tục đất đai kéo dài. Việc thành phố trao thêm 26 thẩm quyền cho Chủ tịch UBND phường, xã và đặc khu được kỳ vọng sẽ giúp đẩy nhanh quá trình giải quyết hồ sơ, tạo điều kiện để nhiều dự án sớm hoàn tất pháp lý và đưa sản phẩm ra thị trường.
TP.HCM thêm 3 dự án được bán cho người nước ngoài, thị trường căn hộ đón tín hiệu tích cực
TP.HCM vừa bổ sung thêm 3 dự án nhà ở thương mại đủ điều kiện cho tổ chức, cá nhân nước ngoài sở hữu, nâng tổng số lên 144 dự án. Động thái này diễn ra trong bối cảnh thành phố đẩy mạnh thu hút đầu tư quốc tế, được kỳ vọng góp phần gia tăng thanh khoản và mở rộng nguồn cầu cho phân khúc căn hộ trung - cao cấp.
TP.HCM chuẩn hóa quy trình thủ tục đất đai, đẩy mạnh số hóa để giảm thời gian xử lý
TP.HCM bổ sung nguồn cung nhà ở xã hội, giá bán từ hơn 23 triệu đồng/m²
Đề xuất thêm mô hình sở hữu mới, đáp ứng giấc mơ an cư cho người lao động TP.HCM
Trong khi thị trường bất động sản TP.HCM vẫn thiếu nghiêm trọng các sản phẩm nhà ở có giá phù hợp, một đề xuất mới của Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA) đang thu hút sự quan tâm. Theo đó, việc bổ sung loại hình đất ở có thời hạn được kỳ vọng sẽ tạo điều kiện phát triển thêm những sản phẩm nhà ở với chi phí thấp hơn, góp phần mở rộng lựa chọn cho người mua.
Thêm cơ chế cho nhà ở giá hợp lý: Lời giải cho bài toán lệch pha nguồn cung?
Giữa lúc giá nhà tại TP.HCM liên tục thiết lập mặt bằng cao mới, Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA) đề xuất bổ sung cơ chế phát triển nhà ở thương mại có giá phù hợp với khả năng chi trả của người thu nhập trung bình và thấp vào dự thảo Luật Đô thị đặc biệt. Nếu được chấp thuận, đây có thể trở thành "mảnh ghép" còn thiếu để mở rộng nguồn cung và giúp thị trường phát triển cân bằng hơn.
Đẩy mạnh phân cấp đất đai tại TP.HCM: "cởi trói" thủ tục, mở thêm dư địa cho thị trường bất động sản
Một trong những rào cản lớn nhất của thị trường bất động sản TP.HCM nhiều năm qua là thủ tục đất đai kéo dài. Việc thành phố trao thêm 26 thẩm quyền cho Chủ tịch UBND phường, xã và đặc khu được kỳ vọng sẽ giúp đẩy nhanh quá trình giải quyết hồ sơ, tạo điều kiện để nhiều dự án sớm hoàn tất pháp lý và đưa sản phẩm ra thị trường.
TP.HCM thêm 3 dự án được bán cho người nước ngoài, thị trường căn hộ đón tín hiệu tích cực
TP.HCM vừa bổ sung thêm 3 dự án nhà ở thương mại đủ điều kiện cho tổ chức, cá nhân nước ngoài sở hữu, nâng tổng số lên 144 dự án. Động thái này diễn ra trong bối cảnh thành phố đẩy mạnh thu hút đầu tư quốc tế, được kỳ vọng góp phần gia tăng thanh khoản và mở rộng nguồn cầu cho phân khúc căn hộ trung - cao cấp.