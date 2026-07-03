Dự án đô thị 109 ha tại cửa ngõ TP.HCM tìm chủ đầu tư quốc tế





UBND phường Đông Hòa (TP.HCM) vừa chính thức phát hành hồ sơ mời thầu quốc tế để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Khu đô thị hỗn hợp Châu Thới. Đây là một trong những dự án đô thị có quy mô lớn tại khu vực phía Đông thành phố, với diện tích khoảng 109,1 ha và tổng mức đầu tư dự kiến hơn 27.346 tỷ đồng.

Theo quy hoạch, dự án sẽ phát triển đồng bộ các khu nhà ở cùng hệ thống công trình đa chức năng, kết hợp thương mại, văn phòng, dịch vụ, lưu trú và du lịch. Các sản phẩm được khai thác theo nhiều hình thức như bán, cho thuê hoặc cho thuê mua nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của thị trường.

Dự án có thời hạn hoạt động 50 năm kể từ khi nhà đầu tư được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận hoặc được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Theo kế hoạch, giai đoạn giải phóng mặt bằng và chuẩn bị đầu tư sẽ kéo dài khoảng 3 năm sau khi hoàn tất việc lựa chọn nhà đầu tư và ký kết hợp đồng. Sau khi có mặt bằng sạch, dự án dự kiến mất thêm 5 năm để xây dựng, hoàn thiện và đưa vào khai thác.

Nhà đầu tư trúng thầu sẽ xây dựng phương án phân kỳ đầu tư hoặc chia thành các dự án thành phần nếu cần thiết. Phương án này phải được thể hiện trong quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, bảo đảm phù hợp với quy hoạch được phê duyệt và nâng cao hiệu quả triển khai. Theo thông báo mời thầu, hồ sơ dự thầu sẽ được tiếp nhận trực tiếp tại UBND phường Đông Hòa, thời điểm đóng và mở thầu vào 9 giờ ngày 31/8/2026.

TP.HCM đấu thầu quốc tế dự án đô thị hơn 27.000 tỷ đồng. Ảnh: Gia Linh

Theo các chuyên gia, việc đưa dự án Châu Thới ra đấu thầu được đánh giá là bước đi tiếp theo trong lộ trình khai thác hiệu quả các quỹ đất quy mô lớn của TP.HCM sau khi mở rộng địa giới hành chính.

Trong bối cảnh nguồn cung dự án mới tại khu Đông vẫn còn hạn chế, đặc biệt ở các khu đô thị được quy hoạch đồng bộ, việc bổ sung thêm một dự án hơn 100 ha được kỳ vọng sẽ tạo dư địa phát triển cho thị trường bất động sản trong trung và dài hạn.

Không chỉ bổ sung nguồn cung nhà ở, dự án còn hướng đến hình thành một tổ hợp đô thị đa chức năng với các hoạt động thương mại, dịch vụ và lưu trú, góp phần mở rộng không gian phát triển đô thị và gia tăng giá trị sử dụng đất.

Theo kỳ vọng của chính quyền địa phương, khi hoàn thành, Khu đô thị hỗn hợp Châu Thới sẽ góp phần khai thác hiệu quả quỹ đất hiện hữu, tạo động lực phát triển kinh tế cho khu vực Đông Hòa và vùng cửa ngõ phía Đông TP.HCM, đồng thời thu hút thêm dòng vốn đầu tư trong và ngoài nước vào lĩnh vực phát triển đô thị.