Dự án gần 10 ha ở khu Nam TP.HCM có chuyển biến mới
Gia Linh
10/09/2026 5:32 PM (GMT+7)
Từng có quy mô gần 10 ha, một dự án nhà ở tại Quận 7 cũ đã trải qua quá trình chuyển nhượng, điều chỉnh và hoàn thiện pháp lý kéo dài. Quyết định mới nhất của TP.HCM tiếp tục xử lý hơn 2.100 m² đất thuộc phần dự án còn lại.
Một quỹ đất lớn tại khu Nam TP.HCM vừa có thêm chuyển động về pháp lý. Theo đó, UBND TP.HCM vừa cho phép chuyển mục đích sử dụng bổ sung 2.141,3 m² đất để thực hiện dự án Khu nhà ở tại phường Tân Phú, Quận 7 cũ, nay là phường Tân Mỹ. Chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt.
Trong diện tích vừa được xử lý, hơn 1.460 m² vốn là đất nông nghiệp, phần còn lại là đất ở tiếp tục sử dụng.
Đáng chú ý, quyết định lần này chỉ liên quan một phần nhỏ trong tổng thể dự án. Theo hồ sơ điều chỉnh chủ trương đầu tư cuối năm 2025, diện tích hiện thực hiện dự án là hơn 70.100 m², tức khoảng 7 ha.
Trước đó, dự án được thị trường biết đến với tên The EverRich 3 và từng có quy mô ban đầu khoảng 9,9 ha. Khoảng 2,9 ha sau đó đã được chuyển nhượng cho đối tác khác, khiến phần diện tích còn lại của dự án hiện ở mức hơn 7 ha.
Một dự án lớn tại khu Nam TP.HCM vừa có thêm chuyển động về pháp lý, tăng nguồn cung nhà ở. Ảnh: Phatdat
Với hơn 2.100 m² đất được xử lý lần này, gần 1.600 m² sẽ phục vụ xây dựng nhà ở thương mại, gồm cả nhà ở cao tầng và thấp tầng. Khoảng 549 m² được dành cho giao thông theo quy hoạch.
Phần đất giao thông sẽ do chủ đầu tư xây dựng và bàn giao lại cho cơ quan có thẩm quyền sau khi hoàn thành.
Quyết định mới giúp dự án tiến thêm một bước về thủ tục đất đai, nhưng vẫn còn những điều kiện phải hoàn thành trước khi quỹ đất có thể được khai thác đầy đủ.
TP.HCM yêu cầu chủ đầu tư thực hiện nghĩa vụ tiền sử dụng đất, thuế và các nghĩa vụ tài chính phát sinh. Việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chỉ được thực hiện sau khi các nghĩa vụ tài chính liên quan hoàn tất.
Một chi tiết khác đáng chú ý là quyết định mới không xóa bỏ các trách nhiệm đã được xác lập trước đây.
Chủ đầu tư vẫn phải tiếp tục thực hiện các nội dung liên quan đến Kết luận thanh tra số 365/KL-TTCP ngày 14/10/2025, các quyết định của TP.HCM và nghĩa vụ đối với phần đất được quy hoạch làm trường học.
Như vậy, sau nhiều lần điều chỉnh, phần quỹ đất hơn 7 ha còn lại của dự án đang tiếp tục được hoàn thiện hồ sơ. Việc hơn 2.100 m² đất được xử lý lần này là một bước pháp lý mới, trong khi tiến độ đưa dự án ra thị trường còn phụ thuộc vào việc hoàn thành nghĩa vụ tài chính và các thủ tục đầu tư, xây dựng liên quan.
Dự án gần 10 ha ở khu Nam TP.HCM có chuyển biến mới
Từng có quy mô gần 10 ha, một dự án nhà ở tại Quận 7 cũ đã trải qua quá trình chuyển nhượng, điều chỉnh và hoàn thiện pháp lý kéo dài. Quyết định mới nhất của TP.HCM tiếp tục xử lý hơn 2.100 m² đất thuộc phần dự án còn lại.
Tìm giải pháp khơi thông quỹ đất phát triển trường học tại TP.HCM
Giữa lúc nhiều khu đô thị tại TP.HCM ngày càng đông dân, một nghịch lý đang tồn tại: quỹ đất dành cho trường học đã có sẵn nhưng công trình chưa được xây dựng. Trong khi ngân sách chưa thể bố trí đầu tư, nguồn vốn từ doanh nghiệp muốn tham gia lại gặp vướng mắc về cơ chế.
Nhà ở xã hội Côn Đảo có phương án thuê mua kéo dài tới 20 năm
Người thuê mua nhà ở xã hội tại Côn Đảo có thể tiếp cận các phương án tài chính với thời gian thu hồi vốn từ 5 đến 20 năm. Mức giá được xây dựng với lãi suất bảo toàn vốn đầu tư 6,44%/năm, mở thêm lựa chọn nhà ở dài hạn tại khu vực có mặt bằng bất động sản đặc thù.
Thị trường Đồng Nai chờ nguồn cung gần 3.200 căn từ dự án 20.000 tỷ đồng
Một cù lao rộng khoảng 464 ha giữa sông Đồng Nai đang được quy hoạch với hàng loạt khu đô thị quy mô lớn. Riêng dự án Angel Island chiếm hơn 200 ha, dự kiến cung cấp gần 3.200 căn nhà và vừa xuất hiện chuyển động pháp lý mới sau hơn hai thập kỷ.
Bất động sản khu Nam TP.HCM có thêm tín hiệu tích cực từ nguồn cung
Thị trường bất động sản TP.HCM tiếp tục ghi nhận tín hiệu tích cực khi một dự án khu căn hộ tại khu Nam vừa được hoàn tất thêm thủ tục về đất đai. Việc các dự án từng bước hoàn thiện pháp lý được kỳ vọng tạo thêm dư địa bổ sung nguồn cung nhà ở và thúc đẩy hoạt động đầu tư, xây dựng trong thời gian tới.
TP.HCM đưa hơn 4,4 ha đất công nghệ cao vào dự án trung tâm dữ liệu gần 480 triệu USD
Hơn 4,45 ha đất tại Khu Công nghệ cao TP.HCM được đưa vào khai thác để phát triển tổ hợp trung tâm dữ liệu quy mô lớn, trong bối cảnh thành phố đang tái cấu trúc quỹ đất nhằm thu hút các dự án công nghệ có giá trị gia tăng cao.
Dự án gần 10 ha ở khu Nam TP.HCM có chuyển biến mới
Tìm giải pháp khơi thông quỹ đất phát triển trường học tại TP.HCM
Nhà ở xã hội Côn Đảo có phương án thuê mua kéo dài tới 20 năm
Thị trường Đồng Nai chờ nguồn cung gần 3.200 căn từ dự án 20.000 tỷ đồng
Bất động sản khu Nam TP.HCM có thêm tín hiệu tích cực từ nguồn cung
Thị trường bất động sản TP.HCM tiếp tục ghi nhận tín hiệu tích cực khi một dự án khu căn hộ tại khu Nam vừa được hoàn tất thêm thủ tục về đất đai. Việc các dự án từng bước hoàn thiện pháp lý được kỳ vọng tạo thêm dư địa bổ sung nguồn cung nhà ở và thúc đẩy hoạt động đầu tư, xây dựng trong thời gian tới.