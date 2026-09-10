Dự án gần 10 ha ở khu Nam TP.HCM có chuyển biến mới

Một quỹ đất lớn tại khu Nam TP.HCM vừa có thêm chuyển động về pháp lý. Theo đó, UBND TP.HCM vừa cho phép chuyển mục đích sử dụng bổ sung 2.141,3 m² đất để thực hiện dự án Khu nhà ở tại phường Tân Phú, Quận 7 cũ, nay là phường Tân Mỹ. Chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt.

Trong diện tích vừa được xử lý, hơn 1.460 m² vốn là đất nông nghiệp, phần còn lại là đất ở tiếp tục sử dụng.

Đáng chú ý, quyết định lần này chỉ liên quan một phần nhỏ trong tổng thể dự án. Theo hồ sơ điều chỉnh chủ trương đầu tư cuối năm 2025, diện tích hiện thực hiện dự án là hơn 70.100 m², tức khoảng 7 ha.

Trước đó, dự án được thị trường biết đến với tên The EverRich 3 và từng có quy mô ban đầu khoảng 9,9 ha. Khoảng 2,9 ha sau đó đã được chuyển nhượng cho đối tác khác, khiến phần diện tích còn lại của dự án hiện ở mức hơn 7 ha.

Một dự án lớn tại khu Nam TP.HCM vừa có thêm chuyển động về pháp lý, tăng nguồn cung nhà ở. Ảnh: Phatdat

Với hơn 2.100 m² đất được xử lý lần này, gần 1.600 m² sẽ phục vụ xây dựng nhà ở thương mại, gồm cả nhà ở cao tầng và thấp tầng. Khoảng 549 m² được dành cho giao thông theo quy hoạch.

Phần đất giao thông sẽ do chủ đầu tư xây dựng và bàn giao lại cho cơ quan có thẩm quyền sau khi hoàn thành.

Quyết định mới giúp dự án tiến thêm một bước về thủ tục đất đai, nhưng vẫn còn những điều kiện phải hoàn thành trước khi quỹ đất có thể được khai thác đầy đủ.

TP.HCM yêu cầu chủ đầu tư thực hiện nghĩa vụ tiền sử dụng đất, thuế và các nghĩa vụ tài chính phát sinh. Việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chỉ được thực hiện sau khi các nghĩa vụ tài chính liên quan hoàn tất.

Một chi tiết khác đáng chú ý là quyết định mới không xóa bỏ các trách nhiệm đã được xác lập trước đây.

Chủ đầu tư vẫn phải tiếp tục thực hiện các nội dung liên quan đến Kết luận thanh tra số 365/KL-TTCP ngày 14/10/2025, các quyết định của TP.HCM và nghĩa vụ đối với phần đất được quy hoạch làm trường học.

Như vậy, sau nhiều lần điều chỉnh, phần quỹ đất hơn 7 ha còn lại của dự án đang tiếp tục được hoàn thiện hồ sơ. Việc hơn 2.100 m² đất được xử lý lần này là một bước pháp lý mới, trong khi tiến độ đưa dự án ra thị trường còn phụ thuộc vào việc hoàn thành nghĩa vụ tài chính và các thủ tục đầu tư, xây dựng liên quan.