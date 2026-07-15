Du khách Mỹ choáng ngợp trước ẩm thực Việt Nam: Mỗi thìa phở, mỗi ly cà phê đều ẩn chứa câu chuyện kinh ngạc
Phương Đăng (theo Travelandleisure)
15/07/2026 2:44 PM (GMT+7)
Không chỉ chinh phục du khách bằng những món ăn trứ danh, Việt Nam còn khiến họ bất ngờ bởi mỗi món ăn đều gắn với một lát cắt lịch sử, một câu chuyện văn hóa và tinh thần sáng tạo của người dân. Sau hành trình xuyên Việt từ Hà Nội, vịnh Hạ Long đến TP.HCM, đồng bằng sông Cửu Long, một cây bút của tạp chí du lịch danh tiếng của Mỹ - Travel + Leisure - thừa nhận rằng, chuyến đi đã thay đổi hoàn toàn cách cô nhìn nhận về du lịch ẩm thực.
Có người đi du lịch để sưu tập dấu xuất nhập cảnh trên hộ chiếu. Có người săn tìm những kỳ quan nổi tiếng hay những bãi biển đẹp như tranh. Riêng Susmita Baral, cây bút của Travel + Leisure, lại đi khắp thế giới chỉ để tìm kiếm những bữa ăn đáng nhớ.
Đó cũng là lý do Việt Nam luôn nằm trong danh sách điểm đến mơ ước của cô suốt nhiều năm. Dù từng thưởng thức rất nhiều món Việt tại Mỹ và nhiều quốc gia khác, đây mới là lần đầu tiên cô được trải nghiệm nền ẩm thực ngay trên chính quê hương của nó.
"Tôi đến Việt Nam với kỳ vọng sẽ được thưởng thức những món ăn tuyệt vời. Điều tôi không ngờ là mỗi món ăn lại chứa đựng cả một câu chuyện lịch sử", nữ nhà báo Mỹ chia sẻ.
Trong hành trình khám phá cùng tour Việt Nam, Susmita Baral đi qua Hà Nội, vịnh Hạ Long và TP.HCM, để rồi nhận ra mỗi vùng đất đều kể câu chuyện riêng của mình thông qua ẩm thực.
Hà Nội - nơi mỗi bát phở đều kể chuyện
Chỉ vài phút sau khi đặt chân đến Hà Nội, Susmita đã bị cuốn hút bởi nhịp sống sôi động. Giữa dòng xe máy đông đúc, mùi nước dùng đang sôi nghi ngút từ những quán ăn ven đường lan tỏa khắp các con phố.
"Tôi lập tức bị chinh phục", cô viết.
Tại Hà Nội, nữ du khách được thưởng thức bữa ăn tại nhà hàng đạt sao Michelin Tam Vi, nơi những món ăn truyền thống miền Bắc được gìn giữ gần như nguyên bản. Cô cũng ghé quán bún chả Hương Liên - địa điểm nổi tiếng sau bữa ăn giữa cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama và đầu bếp Anthony Bourdain.
Buổi tối, cô hòa mình vào không khí náo nhiệt của phố bia Tạ Hiện trước khi trải nghiệm ẩm thực Việt theo phong cách hiện đại tại nhà hàng Chapter.
Qua từng bữa ăn, cô cảm thấy mình hiểu Hà Nội hơn.
Cô nhận ra nhiều công thức nấu ăn truyền thống đã được gìn giữ qua hàng chục năm biến động lịch sử và quá trình đô thị hóa mạnh mẽ.
Có cả những món ăn được sáng tạo theo phong cách đương đại - nguyên liệu và hương vị truyền thống vẫn là nền tảng.
Một trong những trải nghiệm khiến cô bất ngờ nhất là tinh dầu cà cuống, được chiết xuất từ con đực của loài cà cuống khổng lồ. Chỉ một lượng rất nhỏ cũng đủ tạo nên hương thơm đặc trưng cho nước chấm ăn cùng bánh cuốn - một bí quyết lâu đời của ẩm thực miền Bắc.
Ly cà phê trứng và bài học về sự sáng tạo
Điều khiến Susmita ấn tượng không chỉ là món ăn mà còn là một ly cà phê.
Cà phê trứng Hà Nội vốn được pha từ lòng đỏ trứng đánh bông cùng đường và sữa đặc tạo nên lớp kem mịn phía trên.
Ban đầu, cô chỉ xem đây là một thức uống độc đáo dành cho khách du lịch.
Nhưng khi được nghe câu chuyện phía sau, góc nhìn của cô hoàn toàn thay đổi.
Loại cà phê này ra đời trong giai đoạn nguồn sữa tươi khan hiếm. Người dân đã sáng tạo bằng cách dùng trứng thay thế để tạo độ béo cho đồ uống. Theo thời gian, giải pháp tình thế ấy lại trở thành một trong những biểu tượng ẩm thực nổi tiếng nhất của Hà Nội.
"Khi hiểu được lịch sử ấy, mỗi ngụm cà phê trở nên ý nghĩa hơn rất nhiều", cô viết.
Không chỉ ăn ngon mà còn hiểu Việt Nam
Bên cạnh trải nghiệm ẩm thực, hành trình còn đưa đoàn ghé thăm Nhà sàn Chủ tịch Hồ Chí Minh, chùa Một Cột và di tích Nhà tù Hỏa Lò.
Những điểm đến này giúp nữ nhà báo hiểu rõ hơn về lịch sử nhiều biến động của Việt Nam.
Đan xen với đó là chuyến xích lô dạo quanh khu phố cổ, tận mắt chứng kiến người đầu bếp làm bánh cuốn và thưởng thức nghệ thuật múa rối nước truyền thống.
Theo Susmita, đây là cách tuyệt vời để cân bằng giữa việc tìm hiểu lịch sử và khám phá đời sống thường nhật của người Việt.
Một cuộc trò chuyện đặc biệt với cựu binh Mỹ Chuck Searcy cũng để lại dấu ấn sâu sắc. Sau chiến tranh, ông quay trở lại Việt Nam và tham gia tổ chức phi lợi nhuận chuyên rà phá bom mìn còn sót lại.
Câu chuyện của ông cho thấy quá khứ vẫn đang tiếp tục tác động đến hiện tại theo nhiều cách khác nhau.
Vịnh Hạ Long - nơi thời gian như chậm lại
Rời Hà Nội, hành trình đưa cô đến vịnh Hạ Long - Di sản Thiên nhiên Thế giới được UNESCO công nhận.
Từ trên thủy phi cơ, Susmita có cơ hội ngắm toàn cảnh hàng nghìn đảo đá vôi nổi lên giữa làn nước xanh ngọc bích.
Sau đó, cô nghỉ đêm trên du thuyền Lyra Grandeur.
Khác hẳn sự nhộn nhịp ở Hà Nội, cuộc sống trên vịnh Hạ Long diễn ra chậm rãi với các lớp học nấu ăn, thưởng trà chiều, spa và những giờ phút ngắm cảnh.
Một hình ảnh khiến cô đặc biệt thích thú là những chiếc thuyền nhỏ của người dân chèo sát mạn tàu để bán bia lạnh, trái cây, đồ ăn nhẹ và nhu yếu phẩm cho du khách.
Nhiều người gọi vui đây là "Uber Eats trên mặt nước" - minh chứng cho sự thích nghi đầy sáng tạo của cộng đồng cư dân sinh sống giữa vịnh.
Một trong những trải nghiệm đáng nhớ nhất là ngồi trên thuyền chèo truyền thống len lỏi giữa các đảo đá vôi phủ sương.
Khung cảnh yên bình ấy mang đến cảm giác hoàn toàn khác với bất kỳ nơi nào cô từng đặt chân tới.
Sài Gòn sôi động với những tour ẩm thực bằng Vespa
Điểm dừng chân tiếp theo là TP.HCM - hay Sài Gòn như cách nhiều người dân địa phương vẫn gọi.
Nếu Hà Nội mang vẻ cổ kính thì TP.HCM lại tràn đầy năng lượng của một đô thị hiện đại.
Tại đây, Susmita tham gia tour đi bộ khám phá ẩm thực cùng Hidden Saigon để ghé những quán ăn bình dân nổi tiếng, các quán cà phê sáng tạo và cả nhà máy bia thủ công địa phương.
Buổi tối, cô leo lên chiếc Vespa cổ, len lỏi qua các con phố đông đúc và những con hẻm nhỏ để thưởng thức ẩm thực đường phố.
"Đó là chuyến food tour thú vị nhất tôi từng trải nghiệm", cô nhận xét.
Đồng bằng sông Cửu Long - nơi bắt đầu của mọi hương vị
Từ TP.HCM, nữ du khách tiếp tục đến đồng bằng sông Cửu Long - vùng đất được xem là "vựa lúa" của Việt Nam khi cung cấp gần một phần ba sản lượng nông nghiệp cả nước.
Đi thuyền trên sông hướng về cù lao Thới Sơn, cô được tận mắt ngắm những vườn cây ăn trái, ghe đánh cá và các trang trại nuôi cá, trồng nấm.
Theo Susmita, việc nhìn thấy tận nơi những nguyên liệu làm nên các món ăn giúp cô hiểu rõ hơn mối liên kết giữa ẩm thực, thiên nhiên và con người Việt Nam.
Khép lại chuyến đi, nữ nhà báo thừa nhận ban đầu cô đến Việt Nam chỉ để tìm kiếm những món ăn ngon.
Nhưng khi rời đi, điều còn đọng lại không chỉ là hương vị của những bát phở, ly cà phê hay bữa cơm Việt.
"Điều tôi nhớ nhất chính là những câu chuyện, những cuộc trò chuyện và những con người đứng phía sau mỗi món ăn", cô viết.
Chính điều đó đã khiến chuyến đi xuyên Việt thay đổi hoàn toàn cách cô nhìn nhận về du lịch ẩm thực: một hành trình không chỉ để ăn ngon, mà còn để hiểu sâu hơn về lịch sử, văn hóa và tâm hồn của một đất nước.
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