Du lịch biên giới Việt – Trung: Đề xuất “nới” hành trình, rút ngắn thời gian thông quan
Hoàng Tính
19/09/2026 8:51 PM (GMT+7)
Chiều 19/9, trong khuôn khổ Lễ hội Ánh sáng biên cương tỉnh Lạng Sơn lần thứ nhất năm 2026, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Sở Văn hóa và Du lịch Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) tổ chức Tọa đàm “Phát triển du lịch biên giới Việt – Trung”, tập trung bàn giải pháp tháo gỡ vướng mắc, mở rộng tuyến tour và xây dựng các sản phẩm du lịch nhằm thu hút khách hai chiều.
Đánh thức tiềm năng, tăng sức hút qua chuỗi tour liên kết
Tham dự tọa đàm có đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn, Sở Văn hóa và Du lịch Quảng Tây cùng đông đảo doanh nghiệp lữ hành của hai bên.
Mở đầu chương trình, các đại biểu xem video giới thiệu tiềm năng, thế mạnh văn hóa, sinh thái của Lạng Sơn và các sản phẩm du lịch biên giới.
Tại tọa đàm, đại diện ngành du lịch hai địa phương tập trung trao đổi về định hướng hợp tác, phát triển các sự kiện văn hóa, lễ hội vùng biên, trong đó có công tác tổ chức Lễ hội Ánh sáng biên cương tỉnh Lạng Sơn.
Đại diện Sở Văn hóa và Du lịch Quảng Tây trình bày tham luận về các giải pháp mở rộng, nâng cao chất lượng các tuyến du lịch kết nối Lạng Sơn (Việt Nam) - Quảng Tây (Trung Quốc).
Các đại biểu cho rằng du lịch vùng biên giới còn nhiều dư địa phát triển. Để kéo dài thời gian lưu trú và tăng chi tiêu của du khách, ngành du lịch hai bên cần bổ sung thêm các sản phẩm, trải nghiệm bên cạnh hoạt động tham quan truyền thống.
Tháo gỡ "điểm nghẽn", đề xuất đột phá về thủ tục và tuyến tour
Tại phiên thảo luận và kết nối doanh nghiệp, các đơn vị lữ hành đã đưa ra nhiều kiến nghị liên quan đến sản phẩm du lịch và thủ tục dành cho khách qua biên giới.
Doanh nghiệp lữ hành Lạng Sơn đề xuất nâng cao chất lượng, giá trị dịch vụ của các tour 1 ngày, 2 ngày 1 đêm.
Các doanh nghiệp cũng đề xuất mở rộng không gian du lịch bằng giấy thông hành đến thành phố Sùng Tả, Quảng Tây (Trung Quốc), tạo điều kiện để du khách có thêm điểm đến trong hành trình.
Hai bên kiến nghị đơn giản hóa thủ tục hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ số nhằm rút ngắn thời gian thông quan cho các đoàn khách du lịch biên giới.
Đối với các chương trình kích cầu, doanh nghiệp lữ hành Quảng Tây đề xuất xây dựng các gói sản phẩm du lịch chung giữa doanh nghiệp hai bên, chia sẻ nguồn khách và tăng cường hợp tác.
Tại tọa đàm, bà Trần Thị Bích Hạnh, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn, cho biết: “Những ý kiến đóng góp tâm huyết, thẳng thắn của các cơ quan quản lý và cộng đồng doanh nghiệp lữ hành là cơ sở then chốt để hai bên đưa ra các cam kết hành động cụ thể”.
Thời gian tới, hai địa phương sẽ tiếp tục phối hợp, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp lữ hành kết nối, hướng tới xây dựng môi trường du lịch biên giới Việt - Trung an toàn, hấp dẫn và phát triển bền vững.
Tọa đàm kết thúc sau các phiên trao đổi, thảo luận và kết nối giữa cơ quan quản lý, doanh nghiệp lữ hành của Lạng Sơn và Quảng Tây.
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