Du lịch biển Hải Thịnh nói “không” với chèo kéo, ép giá du khách
Vũ Thượng
14/05/2026 8:56 PM (GMT+7)
Ngày 14/5, tại xã Hải Thịnh, Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ du lịch cộng đồng cho lao động tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ ven biển, nhằm chuẩn bị cho mùa du lịch biển năm 2026 và hướng tới phát triển du lịch bền vững.
Xây dựng hình ảnh điểm đến văn minh, "nói không" với chèo kéo khách
Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình nhấn mạnh, để thu hút và giữ chân du khách, yếu tố then chốt nằm ở thái độ phục vụ và môi trường kinh doanh. Các học viên tham gia lớp bồi dưỡng được yêu cầu tập trung áp dụng kiến thức vào thực tiễn, đặc biệt là tinh thần phục vụ thân thiện, lịch sự và hỗ trợ du khách chu đáo.
Lãnh đạo Sở cũng đặc biệt lưu ý các cơ sở kinh doanh phải thực hiện nghiêm túc như: tuyệt đối không để xảy ra tình trạng chèo kéo, ép giá hay nâng giá tùy tiện; Xây dựng niềm tin với du khách thông qua sự trung thực và chuyên nghiệp.
Cũng như giữ gìn bãi biển "xanh - sạch - đẹp", thực hiện nghiêm quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm tại các nhà hàng, khách sạn.
Hướng tới mục tiêu 300 cơ sở đạt chuẩn "chất lượng Xanh"
Một trong những điểm mới của khóa bồi dưỡng lần này là việc gắn trách nhiệm của mỗi cá nhân, đơn vị kinh doanh với quy trình "Xanh" trong cung cấp dịch vụ. Đây là bước đệm quan trọng để thực hiện Nghị quyết phát triển du lịch của tỉnh, hướng tới mục tiêu: Đến năm 2030, toàn tỉnh Ninh Bình có ít nhất 300 cơ sở kinh doanh du lịch được công nhận đạt chất lượng xanh.
Thông qua các dịch vụ du lịch cộng đồng, người dân không chỉ là người phục vụ mà còn là những "đại sứ" quảng bá sản phẩm đặc trưng, văn hóa và ẩm thực độc đáo của vùng biển Hải Thịnh đến với du khách trong nước và quốc tế.
Ngay sau lễ khai giảng, các giảng viên từ Khoa Lữ hành - Du lịch đã trực tiếp truyền đạt các chuyên đề bám sát thực tiễn địa bàn. Cụ thể, tiềm năng và vai trò của việc bảo vệ môi trường biển; giao tiếp, ứng xử văn minh, kỹ năng giới thiệu sản phẩm địa phương; Kỹ thuật lễ tân, nghiệp vụ bàn, quầy bar và quy trình đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm theo tiêu chuẩn cao.
Bên cạnh việc trang bị kiến thức, lớp học còn thúc đẩy tinh thần đoàn kết, liên kết giữa các hộ kinh doanh để tạo ra chuỗi sản phẩm du lịch trọn gói, chất lượng cao, sẵn sàng xử lý kịp thời các tình huống phát sinh, đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối cho du khách.
Lớp bồi dưỡng kỳ vọng sẽ tạo ra bước chuyển lớn trong tư duy làm du lịch của cộng đồng dân cư ven biển Ninh Bình, chuyển từ tự phát sang chuyên nghiệp, từ khai thác sang gìn giữ và phát triển bền vững.
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