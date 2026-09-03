Du lịch bội thu sau 5 ngày nghỉ lễ Quốc khánh

Tại Hà Nội, lượng khách trong 5 ngày nghỉ lễ ước đạt hơn 904.000 lượt, tổng thu từ khách du lịch trên 3.000 tỷ đồng. Ảnh: VGP

Nhiều điểm đến thu hàng nghìn tỷ đồng

Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, trong 5 ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, từ ngày 29/8 đến hết ngày 2/9/2026, ngành du lịch cả nước ước đón và phục vụ khoảng 6,5 triệu lượt khách, tăng 18,1% so với cùng kỳ năm 2025.

Kết quả này cho thấy nhu cầu đi lại, tham quan và nghỉ dưỡng của người dân vẫn được duy trì ở mức cao dù kỳ nghỉ Quốc khánh diễn ra vào thời điểm mùa du lịch hè đã bước sang giai đoạn cuối. Lượng khách không chỉ tập trung tại một vài trung tâm quen thuộc mà phân bổ tới nhiều vùng, miền, từ các thành phố lớn, điểm đến biển đến khu vực miền núi và những địa phương có thế mạnh về di sản, văn hóa.

TP.HCM dẫn đầu cả nước về lượng khách trong kỳ nghỉ, với khoảng 1,71 triệu lượt, tăng 17,8% so với cùng kỳ năm trước. Trong số này, khách quốc tế ước đạt 62.000 lượt, tăng 37,8%. Công suất phòng bình quân đạt khoảng 61%, tổng thu từ khách du lịch ước đạt 4.900 tỷ đồng, tăng 18,36%.

Lượng khách lớn cho thấy sức hút của các sản phẩm du lịch đô thị, vui chơi, giải trí, mua sắm và ẩm thực tại TP.HCM. Kỳ nghỉ kéo dài cũng tạo điều kiện để du khách kết hợp tham quan khu vực trung tâm với các điểm đến ở vùng ngoại thành hoặc thực hiện hành trình liên vùng.

Khánh Hòa ước đón khoảng 1,25 triệu lượt khách đến tham quan, nghỉ dưỡng và sử dụng dịch vụ du lịch. Trong đó, khách quốc tế lưu trú đạt khoảng 96.000 lượt. Công suất sử dụng phòng bình quân lên tới 86%, tổng thu từ khách du lịch ước đạt 2.100 tỷ đồng. Kết quả này tiếp tục khẳng định vị thế của Khánh Hòa trong nhóm điểm đến nghỉ dưỡng biển được lựa chọn nhiều vào các kỳ nghỉ dài ngày.

Tại Hà Nội, lượng khách trong 5 ngày nghỉ lễ ước đạt hơn 904.000 lượt, tổng thu từ khách du lịch trên 3.000 tỷ đồng. Công suất sử dụng phòng bình quân của các cơ sở lưu trú đạt khoảng 64,7%.

Các chỉ số tăng trưởng của Hà Nội được so sánh với kỳ nghỉ Quốc khánh năm 2024, thay vì năm 2025. Nguyên nhân là trong dịp Quốc khánh năm ngoái, Thủ đô là trung tâm của chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, tạo ra mức tăng đột biến về lượng khách. So với năm 2024, lượng khách đến Hà Nội trong kỳ nghỉ năm nay tăng 24,4%, khách quốc tế tăng 82,4% và tổng thu từ du lịch tăng 31,11%.

Đà Nẵng cũng ghi nhận tốc độ tăng trưởng đáng chú ý khi đón khoảng 850.000 lượt khách, tăng 37% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, khách quốc tế đạt hơn 224.000 lượt, cao nhất trong nhóm địa phương được thống kê. Tổng thu du lịch của thành phố ước đạt 3.326 tỷ đồng; công suất sử dụng phòng bình quân dao động từ 65% đến 70%.

Ninh Bình trở thành một trong những điểm đến có mức tăng cao nhất. Địa phương này ước đón gần 777.000 lượt khách, tăng 84,1%; trong đó, khách quốc tế đạt gần 110.000 lượt, tăng 35,4%. Tổng thu từ khách du lịch vượt 1.030 tỷ đồng, tăng 93,5% so với năm 2025. Công suất phòng bình quân toàn tỉnh đạt khoảng 76%.

Sức nóng của thị trường còn lan tỏa tới nhiều địa phương khác. Lâm Đồng phục vụ khoảng 680.000 lượt khách, tăng 15%, mang về doanh thu khoảng 1.410 tỷ đồng. Quảng Ninh đón 568.000 lượt, tăng 60%; tổng thu từ du lịch đạt khoảng 1.800 tỷ đồng, tăng 84%. Công suất phòng tại khối khách sạn từ 3 đến 5 sao của Quảng Ninh đạt từ 80% đến 85%.

Lào Cai ước đón khoảng 450.000 lượt khách, gần gấp đôi cùng kỳ năm trước. Trong đó, khách quốc tế đạt khoảng 34.000 lượt; công suất phòng bình quân toàn tỉnh vượt 75%, tổng thu từ du lịch ước đạt 1.900 tỷ đồng. Thanh Hóa phục vụ khoảng 485.000 lượt khách, gấp 3,6 lần kỳ nghỉ Quốc khánh năm 2025, với tổng thu khoảng 873 tỷ đồng.

Tại An Giang, lượng khách ước đạt hơn 580.000 lượt, tăng 40,3%. Khách quốc tế đạt gần 27.000 lượt, tăng 68,7%. Tổng thu từ du lịch ước đạt 880,5 tỷ đồng, tăng 72,3%, trong khi công suất phòng bình quân đạt 62,2%.

Nhiều điểm đến ở Lào Cai thu hút khách du lịch dịp lễ 2/9. Ảnh minh họa

Khách chuộng hành trình ngắn và trải nghiệm bản địa

Một xu hướng nổi bật trong kỳ nghỉ năm nay là du khách ưu tiên những hành trình gần, có khả năng kết nối nhiều điểm đến và thời gian di chuyển không quá dài. Thay vì lựa chọn một chuyến đi kéo dài suốt kỳ nghỉ, nhiều gia đình chia thời gian cho các hành trình ngắn ngày, kết hợp nghỉ dưỡng, tham quan và trải nghiệm dịch vụ tại địa phương.

Việc chủ động lựa chọn phương tiện di chuyển cũng giúp du khách linh hoạt hơn về lịch trình. Những điểm đến nằm trong phạm vi di chuyển bằng ô tô, tàu hỏa hoặc các đường bay ngắn tiếp tục thu hút khách. Điều này phần nào lý giải mức tăng cao tại Ninh Bình, Quảng Ninh, Lào Cai, Thanh Hóa và An Giang, bên cạnh sức hút ổn định của những trung tâm lớn như TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng hay Khánh Hòa.

Các sản phẩm gắn với nghỉ dưỡng, khám phá thiên nhiên, ẩm thực và trải nghiệm văn hóa bản địa tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong quyết định lựa chọn điểm đến. Du khách không chỉ tìm nơi lưu trú mà ngày càng chú ý đến những hoạt động có thể tham gia trong chuyến đi, từ khám phá di sản, thưởng thức món ăn địa phương đến trải nghiệm không gian văn hóa và đời sống cộng đồng.

Sự chủ động chuẩn bị của các địa phương và doanh nghiệp cũng góp phần duy trì sức mua của thị trường sau cao điểm hè. Nhiều chương trình văn hóa, lễ hội, hoạt động vui chơi và sản phẩm trải nghiệm được tổ chức trong dịp nghỉ, tạo thêm lựa chọn cho du khách, đồng thời giúp kéo dài thời gian lưu trú và mở rộng nguồn thu sang các dịch vụ ăn uống, vận chuyển, mua sắm.

Đáng chú ý, lượng khách quốc tế tiếp tục tăng tại nhiều điểm đến trọng điểm. Đà Nẵng đón hơn 224.000 lượt khách quốc tế, Ninh Bình gần 110.000 lượt, Khánh Hòa khoảng 96.000 lượt và Hà Nội hơn 94.000 lượt. TP.HCM, Lào Cai và An Giang cũng ghi nhận sự tăng trưởng của phân khúc này.

Đây được xem là tín hiệu tích cực cho hoạt động đón khách quốc tế trong những tháng cuối năm, đặc biệt từ tháng 10, khi nhiều thị trường bắt đầu bước vào mùa cao điểm.