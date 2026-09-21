Du lịch Ninh Bình "bùng nổ" với gần 20 triệu lượt khách, nhân lực bắt đầu chịu sức ép lớn

Du lịch Ninh Bình tăng trưởng “thần tốc”, áp lực nhân lực đặt ra từ thực tiễn

Sau khi mở rộng không gian phát triển, Ninh Bình hiện sở hữu tiềm năng du lịch rất lớn với hơn 70 khu, điểm du lịch; trên 1.500 cơ sở lưu trú, cung ứng gần 22.400 phòng nghỉ đa dạng loại hình từ khách sạn 1-5 sao, homestay, căn hộ du lịch đến các mô hình lưu trú đặc thù.

Du lịch Ninh Bình thu hút đông du khách trong nước và quốc tế tham quan mỗi ngày. Ảnh: VT

Chỉ tính riêng trong 8 tháng đầu năm 2026, toàn tỉnh đã đón gần 19,8 triệu lượt khách. Tổng thu từ hoạt động du lịch đạt trên 20.600 tỷ đồng, qua đó chính thức vượt kế hoạch doanh thu cả năm.

Tuy nhiên, sự bùng nổ về số lượng điểm đến và lượng khách cũng đặt ra áp lực không nhỏ đối với chất lượng nguồn nhân lực. Thống kê từ Sở Du lịch Ninh Bình cho thấy, tổng số lao động trong ngành dịch vụ du lịch trên địa bàn hiện ước đạt trên 41.000 người, trong đó lao động trực tiếp chiếm khoảng 34%.

Những người lái đò thân thiện và có “khiếu” làm hướng dẫn viên du lịch ở Ninh Bình. Ảnh: VT

Ninh Bình chuẩn hóa nguồn nhân lực phục vụ du lịch. Ảnh: VT

Dù lực lượng này đang đóng vai trò chủ lực duy trì hoạt động ổn định và phục vụ du khách trong các dịp cao điểm, nhưng theo đánh giá chung, tỉnh Ninh Bình vẫn đang thiếu trầm trọng nhân lực chất lượng cao. Đặc biệt là đội ngũ quản lý, chuyên gia marketing, nhân lực giỏi ngoại ngữ, am hiểu công nghệ thông tin và có kỹ năng phục vụ đạt chuẩn quốc tế.

Đổi mới công tác đào tạo nhằm gắn với thực tiễn và thế mạnh di sản

Nhận diện rõ điểm nghẽn này, ngành du lịch Ninh Bình đã và đang triển khai công tác đào tạo, bồi dưỡng nhân lực theo hướng sát thực tế công việc. Từ đầu năm 2026 đến nay, Sở Du lịch Ninh Bình đã tổ chức nhiều lớp bồi dưỡng nghiệp vụ lễ tân, quản lý điều hành cơ sở lưu trú, nghiệp vụ buồng và du lịch cộng đồng cho hàng trăm học viên, nhất là tại khu vực ven biển.

Khách du lịch mua vé, làm thủ tục nhanh tại các điểm tham quan. Ảnh: VT

Bên cạnh đó, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cũng thường xuyên được tạo điều kiện tham gia các lớp tập huấn chuyên môn, lý luận chính trị và chuyển đổi số. Điều này giúp đội ngũ quản lý Nhà nước bắt nhịp kịp thời với tư duy làm du lịch hiện đại.

Đặc biệt, với định hướng phát triển du lịch văn hóa, sinh thái, nghỉ dưỡng gắn với cộng đồng, làng nghề và nông nghiệp trải nghiệm, cùng với nhiệm vụ bảo tồn Quần thể danh thắng Tràng An, yêu cầu đối với người làm du lịch ngày càng khắt khe hơn.

Cụ thể, người lao động không chỉ cần kỹ năng phục vụ chuyên nghiệp mà còn phải am hiểu sâu sắc về lịch sử, văn hóa, môi trường, di sản để truyền tải chính xác, hấp dẫn tới du khách.

Vườn quốc gia Cúc Phương phát triển du lịch gắn với bảo vệ rừng. Ảnh: CP

Thời gian qua, Sở Du lịch đã tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý, bảo tồn di sản gắn với phát triển du lịch bền vững cho cộng đồng dân cư, doanh nghiệp; đồng thời lồng ghép tuyên truyền nâng cao nhận thức bảo vệ di sản tại các trường học trong khu di sản.

Đây được xem là hướng đi có ý nghĩa chiến lược lâu dài, bởi cộng đồng dân cư chính là chủ thể vừa trực tiếp làm du lịch, vừa là "sứ giả" gìn giữ cảnh quan và bản sắc bản địa.

Bứt phá với ngoại ngữ, công nghệ số và tầm nhìn đến năm 2030

Trong bối cảnh hội nhập, ngoại ngữ và công nghệ số trở thành "vũ khí" không thể thiếu. Ngành du lịch Ninh Bình đang đẩy mạnh ứng dụng nền tảng số trong quảng bá, đặt dịch vụ, thanh toán và hỗ trợ du khách.

Nhiều khu, điểm du lịch Ninh Bình ứng dụng công nghệ số vào thực tế. Ảnh: VT

Hiện toàn tỉnh Ninh Bình duy trì hiệu quả 5 kiosk thông tin tại các điểm du lịch, 32 điểm phát wifi miễn phí và xây dựng hệ thống học liệu số gồm 12 clip, mã hóa QR hướng dẫn kỹ năng số cho người dân, doanh nghiệp.

Để đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số và xu hướng dịch chuyển của thị trường, những tháng cuối năm 2026 và bước sang năm 2027, Ninh Bình sẽ tập trung mạnh vào các chương trình tập huấn.

Cụ thể, truyền thông số, marketing trên các nền tảng mạng xã hội; Quản trị và kinh doanh dịch vụ trên các nền tảng đặt phòng trực tuyến (OTA); Bồi dưỡng nghiệp vụ chế biến món ăn, pha chế đồ uống, chuyển đổi số trong quản lý cơ sở lưu trú quy mô vừa và nhỏ.

Việc lắp đặt điểm quét mã QR giúp du khách dễ dàng tra cứu mọi thông tin về hành trình. Ảnh: VT

Đồng thời, tổ chức các hội thi nghiệp vụ bàn giỏi, buồng giỏi nhằm lan tỏa phong trào thi đua nâng cao tay nghề cho cán bộ, nhân viên cơ sở kinh doanh và người dân địa phương.

Theo chiến lược phát triển, đến năm 2030, tỉnh Ninh Bình phấn đấu đưa công nghiệp văn hóa và du lịch đóng góp khoảng 10% GRDP; đón trên 30 triệu lượt khách (trong đó có 4 - 4,5 triệu lượt khách quốc tế); tổng thu du lịch đạt trên 45.000 tỷ đồng.

Quy mô thị trường ngày càng mở rộng đòi hỏi nguồn nhân lực phải có bước chuyển mình mạnh mẽ cả về lượng và chất. Việc chú trọng đầu tư bài bản cho công tác đào tạo, thu hút nhân lực chất lượng cao đang là bước đi vững chắc để Ninh Bình hiện thực hóa khát vọng vươn lên trở thành trung tâm du lịch tầm cỡ quốc gia và quốc tế.