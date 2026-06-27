Du lịch Ninh Bình đón hơn 17,6 triệu lượt khách, doanh thu chạm mốc gần 18.000 tỷ đồng

Theo thông tin từ Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình, trong 6 tháng đầu năm 2026, địa phương này ước đón hơn 17,6 triệu lượt khách tham quan, lưu trú, tăng 23,34% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, lượng khách nội địa đạt hơn 15,8 triệu lượt; khối khách quốc tế có bước tăng trưởng mạnh mẽ khi chạm mốc hơn 1,8 triệu lượt. Tổng doanh thu từ hoạt động du lịch ước đạt hơn 17.966 tỷ đồng, tăng 21,75% so với cùng kỳ năm 2025.

Du lịch Ninh Bình bứt phá nhờ chuỗi sự kiện di sản

Đại diện Sở Du lịch Ninh Bình cho biết, kết quả ấn tượng này có được là nhờ từ đầu năm đến nay, địa phương đã liên tục tổ chức nhiều chương trình, sự kiện quy mô lớn, tạo sức hút mạnh mẽ với cả du khách trong nước lẫn quốc tế.

Du lịch Ninh Bình: Lễ hội sắc vàng Tam Cốc thu hút đông du khách tham dự. Ảnh: NL

Điểm nhấn nổi bật nhất chính là Tuần Du lịch Ninh Bình năm 2026 với chủ đề “Ninh Bình - Hành trình di sản qua các thời đại”.

Sự kiện này đã tạo nên một cơn sốt lữ hành với chuỗi hoạt động đặc sắc như: Lễ hội sắc vàng Tam Cốc, Lễ hội âm nhạc sáng tạo Tràng An, khai mạc mùa Du lịch biển Ninh Bình cùng các chương trình biểu diễn nghệ thuật truyền thống (múa rối nước, hát chèo, hát xẩm...).

6 tháng đầu năm 2026, Ninh Bình đón hơn 17,6 triệu lượt khách. Ảnh: VT

Chỉ tính riêng trong thời gian diễn ra Tuần Du lịch 2026, cố đô đã thu hút tới 634.582 lượt khách (tăng 30,84%). Tổng thu du lịch từ sự kiện này ước đạt gần 974 tỷ đồng, tăng 29,83% so với kỳ lễ hội năm trước.

Bên cạnh đó, các hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch tại Hội chợ mùa Xuân, Lễ hội Tịch Điền Đọi Sơn, Lễ hội Hoa Lư năm 2026, Hội chợ Du lịch quốc tế Việt Nam (VITM Hanoi 2026)... cũng ghi nhận hiệu quả truyền thông rõ rệt.

Nâng chất dịch vụ, khẳng định thương hiệu quốc tế

Song song với việc kích cầu, công tác tiếp đón và đảm bảo an toàn cho du khách được tỉnh Ninh Bình triển khai nghiêm túc. Các cơ sở lưu trú trên địa bàn thực hiện chặt chẽ quy định về điều kiện kinh doanh, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm và phòng chống cháy nổ.

Lực lượng chức năng đảm bảo an ninh, an toàn cho du khách tới Ninh Bình. Ảnh: VT

Đối với doanh nghiệp lữ hành chủ động đổi mới, đa dạng hóa sản phẩm để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường.

Đặc biệt, trong 6 tháng qua, Ninh Bình đã phối hợp và đón tiếp chu đáo trên 50 đoàn khách, chuyên gia và ngoại giao quốc tế lớn đến tham quan, nghiên cứu.

Tiêu biểu có thể kể đến Đoàn đại biểu cấp cao Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia; Đoàn Bộ trưởng Bộ Lễ nghi và Tôn giáo Campuchia; Đoàn cán bộ ngoại giao Palestine; Đoàn Bộ trưởng Ngoại giao Bồ Đào Nha; hay Đoàn cán bộ nguyên Lãnh đạo cấp cao của Lào…

Ông Bùi Văn Mạnh-Giám đốc Sở Du lịch Ninh Bình tặng quà cho đoàn du khách "xông đất" du lịch đầu năm 2026. Ảnh: VT

Việc đón tiếp thành công các phái đoàn quốc tế không chỉ khẳng định vị thế đối ngoại của địa phương mà còn góp phần lan tỏa rộng rãi thương hiệu, đưa hình ảnh du lịch Ninh Bình an toàn, thân thiện, đậm đà bản sắc đến gần hơn với công chúng toàn cầu.