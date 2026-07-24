Du lịch Ninh Bình tăng trưởng mạnh, doanh thu tháng 7 đạt gần 1.384 tỷ đồng

Du lịch Ninh Bình bứt phá từ những sản phẩm du lịch và sự kiện lớn

Tháng 7/2026 đánh dấu chuỗi sự kiện quan trọng, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ cho du lịch Ninh Bình. Tối ngày 10/7, tỉnh Ninh Bình đã chính thức công bố Bộ nhận diện thương hiệu Khu du lịch Giao Ninh và Bộ sản phẩm du lịch cộng đồng các xã ven biển. Đây là bước đi chiến lược nhằm định vị du lịch biển, mở rộng không gian phát triển và nâng cao năng lực cạnh tranh cho điểm đến.

Tối 10/7, tỉnh Ninh Bình chính thức công bố Bộ nhận diện thương hiệu Khu du lịch Giao Ninh. Ảnh: TH

Ngay sau đó, ngày 11/7, Sở Du lịch Ninh Bình phối hợp cùng Hiệp hội Du lịch tỉnh ra mắt Chi hội Du lịch Giao Ninh và công bố tuyến du lịch mới: Thịnh Long - Quần Anh - Hành Thiện - Khu du lịch Giao Ninh. Tuyến đường này kết nối trọn vẹn các giá trị văn hóa, lịch sử và sinh thái ven biển, mở ra nhiều trải nghiệm mới mẻ cho du khách.

Đặc biệt, ngày 16/7/2026, Hội thảo quốc tế "Đánh giá các giá trị nổi bật toàn cầu và định hướng xây dựng Hồ sơ đề cử Di sản thế giới khu Cảnh quan văn hóa - sinh thái Voọc mông trắng Vân Long - Kim Bảng - Tam Chúc" đã diễn ra thành công.

Hội thảo quốc tế: “Đánh giá các giá trị nổi bật toàn cầu và định hướng xây dựng Hồ sơ đề cử Di sản thế giới khu Cảnh quan văn hóa sinh thái Voọc mông trắng Vân Long - Kim Bảng - Tam Chúc”. Ảnh: NM

Sự kiện quy tụ đông đảo chuyên gia, nhà khoa học trong và ngoài nước nhằm hoàn thiện cơ sở khoa học trình UNESCO, tiếp tục khẳng định Ninh Bình là trung tâm di sản mang tầm vóc quốc tế.

Cũng trong tháng, Ninh Bình vinh dự đăng cai Lễ trao Giải thưởng VITA Awards 2026, ghi nhận hàng loạt doanh nghiệp và cá nhân xuất sắc của địa phương được vinh danh tại giải thưởng uy tín này.

Doanh thu du lịch Ninh Bình tháng 7 tăng hơn 22%, giữ vững đà tăng trưởng bền vững

Nhờ tích cực tổ chức các lớp tập huấn kỹ năng số, truyền thông và đảm bảo môi trường lễ hội an toàn, văn minh, ngành du lịch địa phương đã gặt hái những số liệu tăng trưởng rất tích cực trong tháng 7/2026.

Nhà thờ đổ Hải Lý (xã Hải Tiến, tỉnh Ninh Bình) thu hút du khách tham quan. Ảnh: VT

Cụ thể, lượng khách ghé thăm ước đạt gần 1.116 nghìn lượt, tăng 23,53% so với cùng kỳ; Khách lưu trú ước đạt trên 320 nghìn lượt (tăng 13,51%), với số ngày khách lưu trú đạt trên 377 nghìn ngày (tăng 9,83%); Tổng thu du lịch ước đạt gần 1.384 tỷ đồng, tăng 22,62% so với tháng 7/2025.

Để đáp ứng đà phát triển nhanh, tính đến nay toàn tỉnh Ninh Bình đã có 15 khu, điểm du lịch được công nhận chính thức cùng gần 60 khu, điểm tiềm năng. 88 doanh nghiệp lữ hành (bao gồm 18 doanh nghiệp lữ hành quốc tế và 70 doanh nghiệp nội địa).

Bên cạnh đó, 645 hướng dẫn viên du lịch đang hoạt động được cấp thẻ (trong đó có 210 hướng dẫn viên quốc tế, 335 nội địa và 100 hướng dẫn viên tại điểm).

Những kết quả toàn diện trong 7 tháng đầu năm 2026 cho thấy du lịch Ninh Bình đang phát triển đúng hướng, ổn định và bền vững, từng bước hiện thực hóa mục tiêu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của địa phương.