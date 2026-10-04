Du lịch thu gần 283.000 tỷ đồng, sức mua và dòng vốn cùng tạo lực đẩy cho kinh tế TP.HCM

Bức tranh kinh tế TP.HCM sau 9 tháng năm 2026 cho thấy sự cải thiện trên nhiều khu vực, từ tiêu dùng, dịch vụ, du lịch đến đầu tư và sản xuất.

Theo báo cáo của UBND TP.HCM, GRDP 9 tháng đầu năm tăng 9,06% so với cùng kỳ. Riêng quý III, mức tăng đạt 9,86%, cao nhất trong vòng 10 năm trở lại đây.

Đằng sau mức tăng trưởng này, thị trường dịch vụ và tiêu dùng đang cho thấy vai trò ngày càng rõ nét.

Một trong những điểm đáng chú ý nhất là sự phục hồi mạnh của thị trường du lịch. Trong 9 tháng, doanh thu du lịch TP.HCM ước đạt 282.696 tỷ đồng, tăng 43,4% so với cùng kỳ. Thành phố đón khoảng 8,51 triệu lượt khách quốc tế, tăng 34,5%, trong khi lượng khách nội địa đạt 39,56 triệu lượt. Sự gia tăng lượng khách tạo thêm dư địa cho chuỗi dịch vụ liên quan như lưu trú, ăn uống, mua sắm, vui chơi giải trí và vận tải.

Ở thị trường tiêu dùng nói chung, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 9 tháng đạt khoảng 1,489 triệu tỷ đồng, tăng 13,8% so với cùng kỳ. Vận tải hành khách công cộng cũng ghi nhận khoảng 487,5 triệu lượt hành khách, tăng 13,4%.

Du lịch tăng hơn 43%, bán lẻ và dịch vụ tiêu dùng tăng 13,8%, vốn đầu tư toàn xã hội tăng gần 48% đang tạo nên những gam màu đáng chú ý trong bức tranh kinh tế TP.HCM. Ảnh Gia Linh

Không chỉ sức mua, dòng vốn đầu tư vào nền kinh tế Thành phố cũng tăng đáng kể. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội 9 tháng ước đạt 683.867 tỷ đồng, tăng 47,63% so với cùng kỳ.

Đáng chú ý, vốn đầu tư nước ngoài đạt khoảng 17,2 tỷ USD, tăng 318,9% và đã vượt 56,6% kế hoạch năm. Ở khu vực sản xuất, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 10,9%. Tổng thu ngân sách nhà nước đạt 670.599 tỷ đồng, tương đương 83,5% dự toán Trung ương giao.

Những con số trên cho thấy động lực tăng trưởng của TP.HCM không chỉ đến từ một khu vực riêng lẻ, mà đang được hỗ trợ đồng thời bởi sản xuất, đầu tư và nhu cầu thị trường.

Dù các chỉ số 9 tháng khá tích cực, áp lực cho quý cuối năm vẫn lớn khi TP.HCM đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP cả năm ở mức 10,2%. Theo kế hoạch, để đạt mục tiêu này, tăng trưởng trong quý IV cần đạt khoảng 12,3%.

Trong chặng cuối năm, Thành phố đặt mục tiêu huy động hơn 1,2 triệu tỷ đồng cho đầu tư phát triển và đưa tổng thu ngân sách vượt 1 triệu tỷ đồng.

Một trong những hướng được chú trọng là tiếp tục kích thích sức mua và mở rộng không gian thương mại. TP.HCM dự kiến triển khai các chương trình kích cầu tiêu dùng cuối năm, phát triển thêm trung tâm thương mại, outlet và thí điểm sàn giao dịch hàng hóa.

Song song đó, Thành phố định hướng triển khai Khu thương mại tự do gắn với cảng Cái Mép Hạ, đồng thời ưu tiên thu hút dòng vốn FDI vào các lĩnh vực công nghệ cao, trí tuệ nhân tạo (AI), tài chính và logistics.

Đất đai, quy hoạch và thủ tục đầu tư cũng tiếp tục được xác định là những điểm cần tháo gỡ nhằm khơi thông nguồn lực cho doanh nghiệp và các dự án.

Ở khu vực đầu tư công, đến cuối tháng 9, TP.HCM đã giải ngân 110.871 tỷ đồng, tương đương 75,1% kế hoạch vốn và vượt mục tiêu 70% đặt ra cho quý III.

Thành phố đặt mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn trong năm 2026, đồng thời thúc đẩy tiến độ 4 dự án BOT cửa ngõ, xử lý các dự án và khu đất còn tồn đọng.

Với sức mua thường gia tăng vào những tháng cuối năm, cùng mùa cao điểm du lịch, thương mại và dịch vụ, quý IV sẽ là giai đoạn quan trọng để TP.HCM chuyển những tín hiệu phục hồi của thị trường thành động lực tăng trưởng thực tế, hướng tới mục tiêu GRDP cả năm 10,2%.