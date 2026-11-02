Mở rộng không gian du lịch, tăng cơ hội khai thác chi tiêu

Thị trường du lịch đang bước vào giai đoạn cạnh tranh không chỉ bằng số lượng điểm đến hay giá phòng, mà còn bằng khả năng thiết kế những hành trình thuận tiện, phù hợp với nhu cầu riêng của từng nhóm khách. Tại TP.HCM, xu hướng này càng đáng chú ý khi không gian du lịch được mở rộng sau sáp nhập, tạo thêm dư địa phát triển các sản phẩm đô thị, nghỉ dưỡng biển, sinh thái và trải nghiệm văn hóa.

Theo số liệu của Sở Du lịch TP.HCM được Báo Nhân Dân công bố, trong 9 tháng năm 2026, Thành phố đón khoảng 8,52 triệu lượt khách quốc tế, tăng 34,5% so với cùng kỳ; khách nội địa đạt gần 39,57 triệu lượt, giảm 5,2%. Đáng chú ý, tổng thu du lịch vẫn đạt 282.696 tỷ đồng, tăng 43,4%, hoàn thành 85,7% kế hoạch năm.

Diễn biến này đặt ra yêu cầu chuyển dịch từ tăng trưởng theo lượng khách sang nâng cao chất lượng tiêu dùng du lịch. Khi doanh thu tăng nhanh hơn lượng khách, việc phát triển sản phẩm có giá trị gia tăng, kéo dài thời gian lưu trú và khuyến khích khách sử dụng nhiều dịch vụ trong một hành trình trở thành hướng đi đáng quan tâm.



Sau sáp nhập Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, TP.HCM có thêm lợi thế về tài nguyên du lịch, từ không gian đô thị, di sản văn hóa đến biển đảo, làng nghề và hệ sinh thái tự nhiên.

Hiện nay, Thành phố đang tập trung thu hút nhóm khách có khả năng chi tiêu cao, lưu trú dài ngày, đồng thời phát triển các sản phẩm MICE, du lịch y tế, đường thủy, kinh tế đêm và nghỉ dưỡng.

Một số sản phẩm mới cũng cho thấy hướng khai thác trải nghiệm theo chuỗi. Chẳng hạn, Hộ chiếu di sản kết nối Bảo tàng Phở, Bảo tàng Chứng tích chiến tranh và Bảo tàng TP.HCM, giúp du khách tiếp cận nhiều điểm đến văn hóa trong cùng một hành trình.

Ở không gian rộng hơn, các sản phẩm du lịch biển tại Vũng Tàu, Hồ Tràm, Bình Châu, du lịch sinh thái Cần Giờ hay trải nghiệm làng nghề Lái Thiêu có thể bổ sung lựa chọn cho khách. Tuy nhiên, tiềm năng chỉ chuyển thành doanh thu khi các điểm đến được kết nối bằng sản phẩm cụ thể, dịch vụ vận chuyển, lưu trú và hoạt động trải nghiệm phù hợp.

Bài toán của doanh nghiệp vì vậy không chỉ là bán một tour hay một đêm khách sạn, mà là khai thác thêm nhu cầu ăn uống, tham quan, mua sắm và giải trí của khách trong suốt chuyến đi.

Công nghệ tham gia sâu hơn vào quyết định chi tiêu của du khách

Cùng với sự mở rộng sản phẩm, công nghệ đang thay đổi cách du khách tiếp cận và lựa chọn dịch vụ. Ngày 30/10, Agoda công bố đưa Trợ lý AI vào hoạt động tại 21 thị trường, trong đó có Việt Nam.

Công cụ cho phép người dùng tìm kiếm điểm đến, so sánh nơi lưu trú, tham khảo nhà hàng, điểm tham quan và kiểm tra tình trạng dịch vụ thông qua hội thoại. Hệ thống kết hợp dữ liệu hơn 6 triệu cơ sở lưu trú cùng chuyến bay, tour và các hoạt động du lịch; thông tin nhà hàng, điểm tham quan được hỗ trợ bởi Gemini và Google Maps Grounding.

Đáng chú ý, dữ liệu thử nghiệm của Agoda cho thấy người dùng Trợ lý AI có xu hướng đặt những chuyến đi kết hợp nhiều loại dịch vụ hơn, từ khách sạn, chuyến bay đến vé tham quan và tour du lịch.

Đây là tín hiệu đáng chú ý đối với thị trường TP.HCM, nơi doanh nghiệp du lịch có cơ hội tiếp cận khách hàng ngay từ giai đoạn họ tìm kiếm ý tưởng và xây dựng lịch trình. Khi thông tin về điểm đến, giá cả, đánh giá và khả năng đặt dịch vụ được tích hợp, các đơn vị cung ứng có thêm cơ hội đưa sản phẩm vào lựa chọn của du khách.

Tuy nhiên, công nghệ không thể thay thế chất lượng dịch vụ thực tế. Để cạnh tranh, TP.HCM cần tiếp tục hoàn thiện dữ liệu điểm đến, tăng kết nối giữa doanh nghiệp lữ hành, lưu trú, vận tải và các đơn vị cung ứng trải nghiệm.

Trong cuộc đua hướng tới mục tiêu 330.000 tỷ đồng doanh thu du lịch năm 2026, khả năng giữ chân du khách, gia tăng mức chi tiêu và biến nhiều điểm đến riêng lẻ thành một hệ sinh thái trải nghiệm sẽ là yếu tố quan trọng quyết định sức tăng trưởng của thị trường.