Du lịch TP.HCM thu gần 214.000 tỷ đồng sau nửa năm, kinh tế đêm và khách quốc tế tạo động lực tăng trưởng

Du lịch TP.HCM tăng tốc nhờ nâng chất lượng chi tiêu của du khách

Bất chấp những biến động của kinh tế thế giới, chi phí hàng không tăng và sự cạnh tranh ngày càng lớn giữa các điểm đến trong khu vực, ngành du lịch TP.HCM vẫn duy trì đà tăng trưởng khả quan trong nửa đầu năm 2026.

Theo Sở Du lịch TP.HCM, tổng thu từ hoạt động du lịch 6 tháng đầu năm ước đạt 213.980 tỷ đồng, tương đương gần 65% kế hoạch cả năm. Đây là mức tăng trưởng được đánh giá tích cực khi doanh thu tăng nhanh hơn tốc độ phục hồi của lượng khách, phản ánh xu hướng nâng cao giá trị chi tiêu và kéo dài thời gian lưu trú của du khách.

Trong cùng kỳ, thành phố đón khoảng 6,4 triệu lượt khách quốc tế, hoàn thành hơn 58% kế hoạch năm, trong khi lượng khách nội địa đạt trên 27,3 triệu lượt, tương ứng gần 55% chỉ tiêu.

du lịch TP.HCM ghi nhận mức tăng trưởng tích cực với doanh thu gần 214.000 tỷ đồng và hơn 6,3 triệu lượt khách quốc tế. Ảnh: Gia Linh

Theo ngành du lịch, kết quả này cho thấy chiến lược chuyển dịch từ mục tiêu tăng số lượng khách sang nâng cao chất lượng khách đang phát huy hiệu quả. Không chỉ tạo nguồn thu trực tiếp, du lịch tiếp tục đóng vai trò là động lực kích thích tiêu dùng trong các lĩnh vực lưu trú, vận tải, bán lẻ, ẩm thực và dịch vụ giải trí.

Đáng chú ý, sau khi mở rộng không gian phát triển theo Nghị quyết 202/2025/QH15 của Quốc hội, TP.HCM đã có thêm dư địa để phát triển các sản phẩm biển, sinh thái, nghỉ dưỡng và cộng đồng, góp phần hình thành hệ sinh thái du lịch đa dạng thay vì chỉ tập trung vào khu vực trung tâm như trước.

Kinh tế đêm, MICE và sản phẩm cao cấp trở thành "đòn bẩy" doanh thu du lịch

Một trong những điểm nhấn của thị trường du lịch TP.HCM là sự phát triển của các phân khúc có khả năng tạo giá trị gia tăng cao.

Trong đó, du lịch MICE tiếp tục khẳng định vai trò là phân khúc khách có mức chi tiêu lớn khi thành phố đón thành công đoàn gần 900 khách doanh nghiệp từ Indonesia.

Song song đó, kinh tế đêm hiện đóng góp khoảng 30% tổng doanh thu du lịch của TP.HCM. Nhiều sản phẩm như tour đường thủy ban đêm, phố đi bộ, chương trình nghệ thuật, không gian văn hóa và các hoạt động trải nghiệm về đêm đang giúp kéo dài thời gian lưu trú cũng như gia tăng mức chi tiêu của du khách.

thị trường du lịch TP.HCM là sự phát triển của các phân khúc có khả năng tạo giá trị gia tăng cao. Ảnh; Gia Linh

Ở phân khúc cao cấp, TP.HCM cũng chính thức đưa vào khai thác thương mại dịch vụ trực thăng ngắm thành phố từ trên cao, mở rộng thêm lựa chọn cho nhóm khách có khả năng chi trả cao.

Bên cạnh đó, thành phố đang đẩy mạnh phát triển du lịch đường thủy, xem đây là một trong những sản phẩm chiến lược trong giai đoạn mới. Ngành du lịch đã khảo sát hệ thống cảng bến, đồng thời làm việc với các tập đoàn khai thác tàu biển quốc tế nhằm mở rộng thị trường khách tàu biển và kết nối các sản phẩm du lịch biển - đô thị - nghỉ dưỡng.

Các sản phẩm du lịch cộng đồng tại Long Sơn hay 21 chương trình du lịch chuyên đề ẩm thực cũng góp phần đa dạng hóa trải nghiệm, đồng thời tạo thêm sinh kế cho người dân địa phương.