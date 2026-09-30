Du lịch TP.HCM tìm dư địa tăng trưởng từ khách MICE

Trong 9 tháng đầu năm 2026, TP.HCM đón hơn 8,5 triệu lượt khách quốc tế, tăng 34,5% so với cùng kỳ. Doanh thu du lịch đạt 282.696 tỷ đồng, tăng 43,4% và hoàn thành 85,7% kế hoạch năm.

Tốc độ tăng doanh thu cao hơn lượng khách cho thấy dư địa để thành phố chuyển trọng tâm từ tăng số lượng sang nâng giá trị từ mỗi du khách. Trong đó, MICE - loại hình kết hợp hội họp, khen thưởng, hội nghị, triển lãm và du lịch - đang là một trong những phân khúc được chú trọng.

Khách MICE không chỉ tạo nhu cầu về lưu trú mà còn sử dụng nhiều dịch vụ từ tổ chức sự kiện, vận chuyển, ăn uống đến mua sắm, giải trí và trải nghiệm điểm đến.

TP.HCM đón hơn 8,5 triệu lượt khách quốc tế trong 9 tháng đầu năm, tăng 34,5% so với cùng kỳ. Ảnh: Gia Linh

TP.HCM đang hướng đến việc mở rộng chuỗi dịch vụ này. Một đoàn khách đến dự hội nghị có thể kết hợp khảo sát doanh nghiệp, golf, nghỉ dưỡng, ẩm thực, mua sắm hay chăm sóc sức khỏe.

Không gian sản phẩm cũng được mở rộng khi thế mạnh thương mại, tài chính và dịch vụ tại khu vực trung tâm có thể kết nối với công nghiệp, triển lãm chuyên ngành tại khu vực Bình Dương và các sản phẩm biển, nghỉ dưỡng, sinh thái tại Bà Rịa - Vũng Tàu, Côn Đảo.

Theo ông Phạm Huy Bình, Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM, định hướng giai đoạn tới là chuyển từ chú trọng số lượng đoàn khách sang giá trị mà mỗi đoàn và mỗi sự kiện tạo ra.

Thành phố cũng đã triển khai chính sách hỗ trợ phát triển du lịch MICE đến năm 2030, với mức hỗ trợ tối đa 51 triệu đồng cho mỗi đoàn khách, nhằm khuyến khích doanh nghiệp đưa khách đến, kéo dài thời gian lưu trú và tăng sử dụng dịch vụ.

Mục tiêu của TP.HCM không chỉ dừng ở quảng bá điểm đến mà còn hướng tới chủ động cạnh tranh để đăng cai các hội nghị, triển lãm và sự kiện có giá trị.

Thành phố định hướng gắn MICE với những lĩnh vực kinh tế có lợi thế như tài chính, công nghệ, đổi mới sáng tạo, logistics, y tế, giáo dục, công nghiệp và kinh tế biển.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM Nguyễn Lộc Hà, MICE không chỉ là một phân khúc du lịch mà còn có khả năng kết nối dòng khách, dòng vốn, tri thức và cơ hội kinh doanh.

Cách đánh giá hiệu quả MICE vì vậy cũng được mở rộng. Thay vì chỉ đếm số khách, thành phố sẽ chú trọng hơn đến thời gian lưu trú, mức chi tiêu, cơ cấu dịch vụ sử dụng, khả năng quay trở lại và giá trị kinh tế tạo ra sau mỗi sự kiện.

TP.HCM cũng vừa thành lập Tổ Công tác Du lịch MICE để tăng phối hợp giữa cơ quan quản lý và doanh nghiệp, nhất là với các đoàn quốc tế quy mô lớn.

Với hơn 8,5 triệu lượt khách quốc tế trong 9 tháng, bài toán tiếp theo của TP.HCM không chỉ là đưa thêm khách đến, mà là tạo thêm lý do để họ ở lâu hơn và chi tiêu nhiều hơn. Khi đó, tăng trưởng du lịch có thể lan tỏa trực tiếp đến khách sạn, nhà hàng, bán lẻ, vận tải, giải trí và nhiều ngành dịch vụ khác.