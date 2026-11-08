Du lịch Việt Nam đón “cú hích” khổng lồ: Khách châu Âu tăng hơn 51%, mở ra cơ hội tỉ USD
Phương Đăng (theo TTW)
08/11/2026 8:14 AM (GMT+7)
Việt Nam đang trở thành điểm đến ngày càng hấp dẫn đối với du khách châu Âu. Trong 10 tháng đầu năm 2026, lượng khách từ khu vực này đạt khoảng 3,22 triệu lượt, tăng 51,5% so với cùng kỳ năm ngoái, mở ra cơ hội lớn cho ngành hàng không, khách sạn và dịch vụ du lịch trong nước, tạp chí du lịch Travel Tour and World (TTW) viết.
Theo trang Travel and Tour World (TTW) ngày 6/11, châu Âu đang nổi lên như một động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng du lịch quốc tế của Việt Nam. Đáng chú ý, tốc độ tăng khách từ khu vực này vượt xa mức tăng chung của lượng khách quốc tế.
Trong 10 tháng đầu năm, châu Âu đóng góp thêm khoảng 1,09 triệu lượt khách so với cùng kỳ năm 2025, cao hơn mức tăng khoảng 992.000 lượt của châu Á, dù châu Á vẫn là thị trường nguồn lớn nhất của du lịch Việt Nam.
Diễn biến này cho thấy thị trường châu Âu ngày càng có vai trò quan trọng trong việc đa dạng hóa nguồn khách quốc tế, giảm sự phụ thuộc vào các thị trường lân cận.
Khách Nga tăng đột biến, nhiều thị trường châu Âu khởi sắc
Nga hiện là thị trường khách lớn nhất của Việt Nam tại châu Âu, với khoảng 1,25 triệu lượt trong 10 tháng đầu năm 2026, tăng tới 150% so với cùng kỳ.
Một số thị trường khác cũng ghi nhận mức tăng đáng kể: Ba Lan: tăng 45,8%. Thụy Sĩ: tăng 23,1%. Cộng hòa Czech: tăng 21,9%. Thụy Điển: tăng 21,4%.
Đức, Pháp và Anh tiếp tục là những thị trường quan trọng, góp phần mở rộng kết nối du lịch giữa Việt Nam với Tây Âu.
Hàng không, khách sạn và điểm đến hưởng lợi
Lượng khách châu Âu gia tăng tạo thêm cơ hội cho các hãng hàng không, khách sạn, khu nghỉ dưỡng, nhà hàng và doanh nghiệp lữ hành.
Những điểm đến biển như Phú Quốc, Đà Nẵng và Nha Trang có lợi thế thu hút du khách nghỉ dưỡng dài ngày. Trong khi đó, Hà Nội, TP.HCM, Huế và Hội An hấp dẫn những người muốn khám phá văn hóa, lịch sử và kiến trúc Việt Nam.
Các điểm đến thiên nhiên như vịnh Hạ Long, Ninh Bình và đồng bằng sông Cửu Long cũng góp phần đa dạng hóa trải nghiệm cho khách quốc tế.
Bên cạnh đó, chính sách miễn thị thực cho công dân một số nước châu Âu, trong đó có Đức, Pháp, Anh, Italy và Tây Ban Nha, giúp giảm thủ tục nhập cảnh và tăng sức hấp dẫn của Việt Nam.
Cơ hội tăng trưởng nhưng cần phát triển bền vững
Theo bài viết, du lịch châu Âu không chỉ mang lại lợi ích cho các khách sạn lớn và hãng hàng không mà còn tạo thêm nguồn thu cho nhà hàng, hướng dẫn viên, đơn vị vận tải, cơ sở kinh doanh địa phương và các điểm tham quan văn hóa.
Tuy nhiên, lượng khách tăng chưa đồng nghĩa với lợi nhuận khách sạn hay mức chi tiêu bình quân của du khách tăng tương ứng. Việt Nam cần tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ, cải thiện kết nối hàng không và bảo vệ các giá trị văn hóa, thiên nhiên.
Với mức tăng trưởng ấn tượng trong năm 2026, thị trường châu Âu đang trở thành một trụ cột ngày càng quan trọng, giúp du lịch Việt Nam mở rộng nguồn khách quốc tế và hướng tới phát triển đa dạng, bền vững hơn trong những năm tới.
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