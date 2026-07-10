Du lịch Việt Nam 'hóa rồng': Khách quốc tế xếp hàng, làn sóng tìm kiếm tăng vọt

Cầu Rồng, Đà Nẵng. Ảnh Top10asia

Theo báo cáo Triển vọng Du lịch 2026 của Agoda (trích dẫn dữ liệu từ UN Tourism), Việt Nam là quốc gia có tốc độ tăng trưởng du lịch nhanh nhất thế giới trong nửa đầu năm 2025.

Cú hích từ chính sách và hạ tầng

Sự bứt phá của du lịch Việt Nam năm 2025 là kết quả của chiến lược đầu tư đồng bộ. Chính phủ đã mở rộng danh sách miễn thị thực, nâng thời hạn tạm trú lên 45 ngày và áp dụng thị thực điện tử (e-visa) lên đến 90 ngày cho nhiều thị trường, PR Newswire nhấn mạnh.

Song song đó, việc nâng cấp sân bay và phát triển cơ sở lưu trú tại các thành phố vệ tinh như Đà Nẵng, Sa Pa và Phú Quốc đã mở rộng đáng kể phạm vi tiếp cận. Các hãng hàng không trong và ngoài nước cũng đã khai trương hoặc khôi phục hơn chục đường bay quốc tế trong năm nay tới các thị trường trọng điểm như Ấn Độ, Bắc Á và châu Âu.

"Việt Nam đã làm được điều mà nhiều điểm đến chỉ dừng lại ở lời nói: đó là mở cửa đón khách, cải thiện hạ tầng và tăng cường cơ sở lưu trú. Việt Nam không chỉ khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch, mà còn vẽ lại cách các thị trường mới nhìn nhận về toàn bộ khu vực Đông Nam Á", ông Vu Lam, Giám đốc cấp cao khối cung ứng tại Việt Nam và Philippines của Agoda, chia sẻ:

Sự đa dạng hóa nguồn khách

Hàn Quốc tiếp tục giữ vị trí thị trường nguồn hàng đầu của Việt Nam với lượng tìm kiếm lưu trú tăng 28%. Tuy nhiên, các thị trường khu vực đang tăng trưởng với tốc độ ấn tượng hơn: Philippines ghi nhận mức tăng 129%, Ấn Độ tăng 112% và Malaysia tăng 68%.

Thị trường xa (long-haul) từ châu Âu cũng mở rộng nhờ chính sách visa thông thoáng. Cụ thể, lượt tìm kiếm từ Pháp tăng 217% và Đức tăng 120%. Trong khi đó, Mỹ vẫn duy trì ổn định trong top 10 thị trường nguồn của Việt Nam.

Xu hướng dịch chuyển: Vươn tới các "viên ngọc" mới

Đà Nẵng, TP.HCM, Hà Nội, Nha Trang và Phú Quốc vẫn là 5 điểm đến được tìm kiếm nhiều nhất. Đáng chú ý, Phú Quốc ghi nhận mức tăng trưởng 49%, cho thấy du khách đang ngày càng quan tâm đến các điểm đến nghỉ dưỡng biển đảo thay vì chỉ tập trung vào hai đầu cầu kinh tế lớn.

Xu hướng này cũng tương đồng với việc Sa Pa được vinh danh là điểm đến tăng trưởng nhanh nhất châu Á trên nền tảng Agoda, minh chứng cho sự tò mò của du khách đối với các thành phố cấp hai và các khu vực gần gũi với thiên nhiên.

Trải nghiệm du khách: Văn hóa và ẩm thực lên ngôi

Theo khảo sát của Agoda, dù 62% du khách chọn nghỉ dưỡng ở Việt Nam là mục đích chính, nhưng 31% cho biết ẩm thực và 25% ưu tiên khám phá văn hóa là yếu tố thôi thúc họ. Việt Nam với sự hòa quyện giữa văn hóa ẩm thực đường phố, các đô thị di sản và cảnh quan thiên nhiên là lựa chọn hoàn hảo cho nhóm du khách này.

Hành vi đặt chỗ cũng đang thay đổi: du khách dần chuyển sang những chuyến đi ngắn ngày kết hợp các hoạt động trải nghiệm được đặt trước, thay vì chỉ tham quan kiểu cưỡi ngựa xem hoa. Các nền tảng xã hội như TikTok cũng đóng vai trò khuếch đại sự chú ý đối với các điểm đến mới nổi tại Việt Nam, từ các tour ẩm thực tại Hà Nội đến các khu vui chơi tại Phú Quốc hay khám phá Địa đạo Củ Chi.