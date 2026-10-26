Đưa văn hóa Chăm Nam Bộ đến gần hơn với công chúng Thủ đô qua không gian tái hiện Tết Raya
Huy Hoàng
26/10/2026 3:55 PM (GMT+7)
Nằm ở cực Nam Tổ quốc, bên dòng sông Hậu nặng phù sa, đồng bào Chăm Islam An Giang bao đời nay đã bồi đắp nên một nền văn hóa mang dấu ấn độc đáo, vừa đậm đà bản sắc truyền thống vừa hòa quyện trong khối đại đoàn kết các dân tộc Việt Nam.
Những giá trị thiêng liêng ấy đã được tái hiện vô cùng sống động, chân thực và cảm xúc tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, sau sáp nhập thuộc xã Đoài Phương, Thành phố Hà Nội) trong chuỗi hoạt động cuối tuần ngày 24 – 25/10/2026, đặc biệt tái hiện Tết Raya diễn ra sáng ngày 25/10/2026 đã thu hút sự quan tâm, trải nghiệm của đông đảo du khách thập phương.
Từ hành trình tu tâm tháng Ramadan đến Ngày hội Raya yêu thương
Khác với những lễ hội thông thường, điểm nhấn đắt giá của không gian văn hóa Chăm lần này chính là việc tái hiện trọn vẹn vòng tuần hoàn đời sống tâm linh, tín ngưỡng của đồng bào. Du khách không chỉ ngắm nhìn bề nổi của lễ hội mà được "chạm" vào từng cung bậc cảm xúc qua từng phân cảnh được dàn dựng công phu.
Bắt đầu từ không gian bình dị nhưng ấm cúng của bữa cơm Suhoor trong những ngày cuối tháng nhịn chay Ramadan – nơi người cha gọi con thức dậy, người mẹ và các con quây quần chuẩn bị mâm cơm trước khi bình minh ló dạng. Đó là minh chứng cho sự nhẫn nại, lòng kính ngưỡng và tinh thần tự rèn luyện hướng thiện của người tín đồ.
Và rồi, khoảnh khắc mong chờ nhất cũng đến khi các vị chức sắc cùng nhau quan sát "trăng non" trên bầu trời để xác định chính xác thời điểm bước sang Tết Raya Aidil Fitri (Tết Raya). Tiếng trống hội rộn ràng vang lên, đánh dấu thời khắc kết thúc một tháng tuân thủ nghiêm ngặt giáo luật để chào đón ngày Tết của sự sum vầy, đoàn tụ.
Nét đẹp nhân văn từ nghi thức "Maaf" và không gian nghệ thuật thăng hoa
Không gian linh thiêng tại Thánh đường được tái hiện trang nghiêm qua các nghi thức hành lễ, lời giảng đạo sâu sắc của ông Khotib về bài học yêu thương và tha thứ. Đặc biệt, nghi thức "Maaf" – khi mọi người tìm đến nhau, trao nhau cái bắt tay siết chặt hay cái ôm thâm tình để xí xóa mọi lỗi lầm cũ, mở lòng vị tha – đã chạm đến trái tim của mọi du khách chứng kiến. Đó là giá trị nhân văn cao đẹp, là sợi dây vô hình thắt chặt tình đoàn kết khăng khít trong cộng đồng làng bản.
Hòa quyện cùng không khí ấy là chương trình nghệ thuật đặc sắc mang tên "Bản tình ca làng Chăm". Dưới bàn tay dàn dựng công phu của các đạo diễn, biên đạo và sự thể hiện tận tâm của tập thể nghệ nhân, các tiết mục dân ca, múa truyền thống, hay các khúc ca nổi tiếng như Về thăm cô gái làng Chăm, Làng Chăm bên dòng sông Hậu, Mùa trăng hay Raya yêu thương… đã đưa khán giả ngược dòng không gian về miền Tây Nam Bộ ngọt ngào.
Bên cạnh đó, không gian trải nghiệm văn hóa càng thêm phần trọn vẹn khi du khách được tận mắt chiêm ngưỡng nét đẹp dệt lụa đêm trăng, chiêm ngưỡng trang phục truyền thống rực rỡ và thưởng thức hương vị ẩm thực đặc trưng không thể trộn lẫn – từ nồi cà ri thơm lừng gia vị đến những chiếc bánh truyền thống đậm đà tình quê.
Sự kiện tái hiện Tết Raya và chuỗi chương trình "Bản tình ca làng Chăm" tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam không đơn thuần là một hoạt động biểu diễn nghệ thuật, mà còn mang ý nghĩa giáo dục và quảng bá di sản sâu sắc. Qua đó, thế hệ trẻ tiếp tục được nhắc nhở về cội nguồn, tình thân và trách nhiệm gìn giữ những giá trị văn hóa quý báu mà cha ông trao truyền.
Mùa Raya năm nay khép lại tại "Ngôi nhà chung" của 54 dân tộc anh em không chỉ bằng những âm hưởng ngọt ngào của tiếng ca, điệu múa, mà còn mở ra những nhịp cầu kết nối văn hóa bền chặt, để tình yêu thương, sự sẻ chia luôn lan tỏa sâu rộng trong đời sống đương đại.
Du khách Australia đang đổ xô tới Việt Nam, vì sao?
Số lượt người Australia đến Việt Nam du lịch đã vượt số lượt đến Vương quốc Anh, đưa Việt Nam lên vị trí cao hơn trong bảng xếp hạng các điểm đến quốc tế được người Australia ưu tiên lựa chọn. Không chỉ nhờ lợi thế chi phí, sức hấp dẫn của Việt Nam còn đến từ ẩm thực, văn hóa, cảnh quan đa dạng và những trải nghiệm du lịch ngày càng chất lượng, theo truyền thông Australia.
Tạp chí Anh tiết lộ 6 lý do Việt Nam sẽ trở thành điểm đến thu hút giới thượng lưu trong năm 2027
Từ vẻ đẹp hùng vĩ của Sa Pa, nét văn hóa đô thị sôi động của Hà Nội đến những khách sạn đẳng cấp quốc tế, Việt Nam đang trở thành điểm đến đầy sức hút cho những chuyến nghỉ dưỡng sang trọng, trải nghiệm văn hóa độc đáo của giới thượng lưu, Tạp chí Anh Luxury Lifestyle Mag cho biết.
Chưa từng biết đến đảo Phú Quốc của Việt Nam, nữ du khách Mỹ bất ngờ "lạc" đến đây và thốt lên “Đẹp như thiên đường!”
Chỉ vài giờ trước chuyến bay từ Đức đến Việt Nam, Katrina Nichole nhận tin visa chưa được cấp đúng hạn, khiến toàn bộ kế hoạch du lịch một tháng của cô đảo lộn. Không còn lựa chọn thuận tiện, cô đành đặt vé đến Phú Quốc - hòn đảo mà trước đó thậm chí chưa từng nghe tên. Nhưng chuyến đi bất đắc dĩ lại trở thành một trong những trải nghiệm đáng nhớ nhất đời cô.
Lộ diện các Quán quân Cuộc thi Tiếng hát Thanh thiếu niên Toàn quốc 2026
Vượt qua hàng trăm giọng ca trẻ trên cả nước, ba gương mặt xuất sắc nhất ở các bảng đấu đã chính thức đăng quang trong đêm Chung kết toàn quốc diễn ra tại Hà Nội tối 14/11.
Màn “bắt tay” chưa từng có giữa Chèo, Xẩm với Beatbox, Hiphop trên sân khấu Thủy đình bên Hồ Gươm
Tối 13/11, Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 chủ đề “Thăng Long Kẻ Nghệ” chính thức khai mạc, mở màn cho 16 ngày biến đường phố, khu chợ và công viên Thủ đô thành những không gian nghệ thuật khổng lồ.
Món quà âm nhạc đặc biệt dành tặng thầy cô nhân dịp 20/11 của nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung
Nhân dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2026, ngày 12/11, nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung tiếp tục để lại dấu ấn đẹp trong đời sống âm nhạc khi ra mắt hai sáng tác mới mang đậm chiều sâu cảm xúc: “Lời tri ân” và “Ơn thầy cô mến thương”.
Du khách Australia đang đổ xô tới Việt Nam, vì sao?
Số lượt người Australia đến Việt Nam du lịch đã vượt số lượt đến Vương quốc Anh, đưa Việt Nam lên vị trí cao hơn trong bảng xếp hạng các điểm đến quốc tế được người Australia ưu tiên lựa chọn. Không chỉ nhờ lợi thế chi phí, sức hấp dẫn của Việt Nam còn đến từ ẩm thực, văn hóa, cảnh quan đa dạng và những trải nghiệm du lịch ngày càng chất lượng, theo truyền thông Australia.
Tạp chí Anh tiết lộ 6 lý do Việt Nam sẽ trở thành điểm đến thu hút giới thượng lưu trong năm 2027
Chưa từng biết đến đảo Phú Quốc của Việt Nam, nữ du khách Mỹ bất ngờ "lạc" đến đây và thốt lên “Đẹp như thiên đường!”
Chỉ vài giờ trước chuyến bay từ Đức đến Việt Nam, Katrina Nichole nhận tin visa chưa được cấp đúng hạn, khiến toàn bộ kế hoạch du lịch một tháng của cô đảo lộn. Không còn lựa chọn thuận tiện, cô đành đặt vé đến Phú Quốc - hòn đảo mà trước đó thậm chí chưa từng nghe tên. Nhưng chuyến đi bất đắc dĩ lại trở thành một trong những trải nghiệm đáng nhớ nhất đời cô.