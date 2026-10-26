Những giá trị thiêng liêng ấy đã được tái hiện vô cùng sống động, chân thực và cảm xúc tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, sau sáp nhập thuộc xã Đoài Phương, Thành phố Hà Nội) trong chuỗi hoạt động cuối tuần ngày 24 – 25/10/2026, đặc biệt tái hiện Tết Raya diễn ra sáng ngày 25/10/2026 đã thu hút sự quan tâm, trải nghiệm của đông đảo du khách thập phương.

Tết Raya của người Chăm. (Ảnh: BTC)

Từ hành trình tu tâm tháng Ramadan đến Ngày hội Raya yêu thương

Khác với những lễ hội thông thường, điểm nhấn đắt giá của không gian văn hóa Chăm lần này chính là việc tái hiện trọn vẹn vòng tuần hoàn đời sống tâm linh, tín ngưỡng của đồng bào. Du khách không chỉ ngắm nhìn bề nổi của lễ hội mà được "chạm" vào từng cung bậc cảm xúc qua từng phân cảnh được dàn dựng công phu.

Những chàng trai Chăm tham gia Tết Raya. (Ảnh: BTC)

Bắt đầu từ không gian bình dị nhưng ấm cúng của bữa cơm Suhoor trong những ngày cuối tháng nhịn chay Ramadan – nơi người cha gọi con thức dậy, người mẹ và các con quây quần chuẩn bị mâm cơm trước khi bình minh ló dạng. Đó là minh chứng cho sự nhẫn nại, lòng kính ngưỡng và tinh thần tự rèn luyện hướng thiện của người tín đồ.

Và rồi, khoảnh khắc mong chờ nhất cũng đến khi các vị chức sắc cùng nhau quan sát "trăng non" trên bầu trời để xác định chính xác thời điểm bước sang Tết Raya Aidil Fitri (Tết Raya). Tiếng trống hội rộn ràng vang lên, đánh dấu thời khắc kết thúc một tháng tuân thủ nghiêm ngặt giáo luật để chào đón ngày Tết của sự sum vầy, đoàn tụ.

Nét đẹp nhân văn từ nghi thức "Maaf" và không gian nghệ thuật thăng hoa

Biểu diễn tại Tết Raya, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, sau sáp nhập thuộc xã Đoài Phương, Thành phố Hà Nội). (Ảnh: BTC)

Không gian linh thiêng tại Thánh đường được tái hiện trang nghiêm qua các nghi thức hành lễ, lời giảng đạo sâu sắc của ông Khotib về bài học yêu thương và tha thứ. Đặc biệt, nghi thức "Maaf" – khi mọi người tìm đến nhau, trao nhau cái bắt tay siết chặt hay cái ôm thâm tình để xí xóa mọi lỗi lầm cũ, mở lòng vị tha – đã chạm đến trái tim của mọi du khách chứng kiến. Đó là giá trị nhân văn cao đẹp, là sợi dây vô hình thắt chặt tình đoàn kết khăng khít trong cộng đồng làng bản.

Hòa quyện cùng không khí ấy là chương trình nghệ thuật đặc sắc mang tên "Bản tình ca làng Chăm". Dưới bàn tay dàn dựng công phu của các đạo diễn, biên đạo và sự thể hiện tận tâm của tập thể nghệ nhân, các tiết mục dân ca, múa truyền thống, hay các khúc ca nổi tiếng như Về thăm cô gái làng Chăm, Làng Chăm bên dòng sông Hậu, Mùa trăng hay Raya yêu thương… đã đưa khán giả ngược dòng không gian về miền Tây Nam Bộ ngọt ngào.

Du khách mua khăn tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, sau sáp nhập thuộc xã Đoài Phương, Thành phố Hà Nội). (Ảnh: BTC)

Bên cạnh đó, không gian trải nghiệm văn hóa càng thêm phần trọn vẹn khi du khách được tận mắt chiêm ngưỡng nét đẹp dệt lụa đêm trăng, chiêm ngưỡng trang phục truyền thống rực rỡ và thưởng thức hương vị ẩm thực đặc trưng không thể trộn lẫn – từ nồi cà ri thơm lừng gia vị đến những chiếc bánh truyền thống đậm đà tình quê.

Sự kiện tái hiện Tết Raya và chuỗi chương trình "Bản tình ca làng Chăm" tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam không đơn thuần là một hoạt động biểu diễn nghệ thuật, mà còn mang ý nghĩa giáo dục và quảng bá di sản sâu sắc. Qua đó, thế hệ trẻ tiếp tục được nhắc nhở về cội nguồn, tình thân và trách nhiệm gìn giữ những giá trị văn hóa quý báu mà cha ông trao truyền.

Tết Raya tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, sau sáp nhập thuộc xã Đoài Phương, Thành phố Hà Nội). (Ảnh: BTC)

Mùa Raya năm nay khép lại tại "Ngôi nhà chung" của 54 dân tộc anh em không chỉ bằng những âm hưởng ngọt ngào của tiếng ca, điệu múa, mà còn mở ra những nhịp cầu kết nối văn hóa bền chặt, để tình yêu thương, sự sẻ chia luôn lan tỏa sâu rộng trong đời sống đương đại.