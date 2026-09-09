Đường bay TP.HCM - London xáo trộn, hành khách đối mặt nguy cơ thay đổi hành trình
Gia Linh
09/09/2026 2:24 PM (GMT+7)
Sự cố kiểm soát không lưu tại Anh đang gây hiệu ứng dây chuyền lên hoạt động hàng không quốc tế, trong đó đường bay TP.HCM - London bị ảnh hưởng. Một chuyến bay từ TP.HCM phải chuyển hướng sang Đức, trong khi chiều London - TP.HCM phải lùi giờ khởi hành.
Heathrow hạn chế chuyến bay đến, hành khách lưu ý lịch khai thác
Hoạt động đi lại giữa TP.HCM và một trong những cửa ngõ hàng không lớn nhất châu Âu đang bị xáo trộn sau sự cố kỹ thuật của hệ thống kiểm soát không lưu tại Anh.
Ngày 9/9, Vietnam Airlines cho biết một số chuyến bay giữa TP.HCM và London trong hai ngày 8-9/9 bị ảnh hưởng, trong bối cảnh hoạt động khai thác tại sân bay Heathrow và nhiều sân bay khác tại Anh bị gián đoạn.
Đáng chú ý, chuyến VN51 từ TP.HCM đi London ngày 8/9 đã phải thay đổi hành trình, chuyển hướng và hạ cánh tại sân bay Frankfurt (Đức). Theo kế hoạch cập nhật, máy bay dự kiến tiếp tục hành trình đến London lúc 7 giờ ngày 9/9.
Ở chiều ngược lại, tác động từ tình trạng gián đoạn cũng lan sang chuyến VN50 từ London về TP.HCM ngày 9/9. Chuyến bay được điều chỉnh giờ khởi hành và dự kiến cất cánh lúc 9 giờ 40 phút theo giờ địa phương.
Theo thông báo từ nhà chức trách Anh, hoạt động kiểm soát không lưu đã bắt đầu được khôi phục. Tuy nhiên, vấn đề của thị trường hàng không lúc này không chỉ nằm ở việc hệ thống hoạt động trở lại.
Lượng chuyến bay bị ảnh hưởng trước đó tạo áp lực lên hoạt động khai thác tại các sân bay. Riêng Heathrow vẫn phải hạn chế tiếp nhận chuyến bay đến trong thời gian xử lý tình trạng tồn đọng.
Do đó, lịch khai thác giữa TP.HCM và London vẫn có thể tiếp tục thay đổi tùy tình hình thực tế. Với các đường bay quốc tế dài, sự gián đoạn tại một sân bay đầu mối có thể tác động dây chuyền đến nhiều khâu, từ lịch quay đầu máy bay, tổ bay đến hành trình của những hành khách có chuyến nối tiếp.
Thực tế, việc VN51 phải chuyển hướng sang Frankfurt cho thấy hành khách không chỉ đối mặt với nguy cơ chậm chuyến mà hành trình thực tế cũng có thể thay đổi khi sân bay đích hạn chế khả năng tiếp nhận máy bay.
Vietnam Airlines cho biết trong thời gian VN51 chờ tại Frankfurt, hãng đã phối hợp với các đơn vị liên quan cung cấp đồ ăn, nước uống cho hành khách tại khu vực quá cảnh. Tại London, hành khách chuyến VN50 cũng được thông báo lịch khởi hành mới và phương án hỗ trợ.
Người mua vé đi London nên chừa “khoảng đệm” cho hành trình
Với người tiêu dùng đang có kế hoạch đi Anh, tác động đáng lưu ý không chỉ là thời gian chuyến bay kéo dài.
Việc chuyến bay bị chậm hoặc chuyển hướng có thể làm xáo trộn hàng loạt dịch vụ đã được đặt theo lịch trình ban đầu như chuyến bay nối chuyến, tàu hỏa, khách sạn, xe đưa đón hoặc lịch trình công tác, du lịch.
Do đó, trong giai đoạn hoạt động hàng không tại Anh chưa hoàn toàn ổn định, hành khách từ TP.HCM đi London cần cân nhắc khoảng thời gian dự phòng lớn hơn giữa các chặng của hành trình, đặc biệt với những dịch vụ đặt riêng sau khi hạ cánh.
Vietnam Airlines cũng khuyến nghị khách có kế hoạch đến hoặc rời London thường xuyên kiểm tra tình trạng chuyến bay qua website, ứng dụng di động và các kênh chăm sóc khách hàng chính thức trước khi ra sân bay.
Sự cố lần này cũng cho thấy mức độ liên thông ngày càng lớn của thị trường hàng không quốc tế. Một trục trặc tại hệ thống kiểm soát không lưu cách Việt Nam hàng nghìn kilomet vẫn có thể nhanh chóng tác động đến lịch trình của hành khách xuất phát từ TP.HCM, đồng thời tạo hiệu ứng dây chuyền lên hoạt động khai thác của hãng hàng không và các dịch vụ du lịch liên quan.
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