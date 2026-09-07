Đường bay Việt Nam - Indonesia tăng chuyến sau một ngày gián đoạn vì tro bụi núi lửa

Theo thông tin từ nhà chức trách Indonesia, sân bay quốc tế Soekarno-Hatta dự kiến có thể hoạt động trở lại từ 15 giờ ngày 7/9, tùy thuộc diễn biến thực tế của tro bụi núi lửa Krakatau.

Việc một trong những cửa ngõ hàng không lớn của Indonesia phải tạm đóng cửa trong ngày 6/9 đã tác động trực tiếp đến hoạt động vận chuyển hành khách giữa Jakarta và Việt Nam. Trong đó, chuyến VN634 từ Jakarta về Hà Nội không thể khởi hành theo kế hoạch.

Sau một ngày gián đoạn, Vietnam Airlines đang bố trí lại lịch khai thác và tăng chuyến trên các đường bay kết nối Jakarta với hai đầu Hà Nội, TP.HCM nhằm phục vụ lượng khách bị ảnh hưởng.

Trong chiều 7/9, Vietnam Airlines dự kiến khai thác 4 chuyến từ Jakarta về Việt Nam. Trên đường bay Jakarta - TP.HCM, chuyến VN630D dự kiến khởi hành lúc 15 giờ 50, VN630 lúc 17 giờ 50. Trên đường bay Jakarta - Hà Nội, VN634B dự kiến khởi hành lúc 15 giờ và VN634D lúc 16 giờ 50.

Vietnam Airlines đang bố trí lại lịch khai thác và tăng chuyến trên các đường bay kết nối Jakarta với hai đầu Hà Nội, TP.HCM. Ảnh: VNA

Ở chiều ngược lại, từ TP.HCM đến Jakarta, VN631D và VN631 dự kiến khởi hành lần lượt lúc 11 giờ 50 và 13 giờ 50. Hai chuyến từ Hà Nội là VN635D và VN635 dự kiến cất cánh lúc 11 giờ 20 và 20 giờ.

Các mốc trên được tính theo giờ địa phương và vẫn có thể thay đổi tùy điều kiện khai thác tại sân bay Soekarno-Hatta. Việc bổ sung chuyến bay giúp giải tỏa lượng hành khách bị dồn lại sau sự cố ngày 6/9, đồng thời từng bước khôi phục hoạt động vận chuyển trên các đường bay kết nối Việt Nam với Jakarta.

Tuy nhiên, tác động của việc đóng cửa sân bay thường không kết thúc ngay khi hoạt động khai thác được nối lại. Lịch bay có thể tiếp tục bị xáo trộn do các hãng phải điều chỉnh tàu bay, tổ bay và xử lý lượng khách bị ảnh hưởng từ những chuyến trước đó.

Sự cố tại Jakarta một lần nữa cho thấy những rủi ro ngoài dự kiến có thể tác động tức thời đến chuỗi vận chuyển hàng không quốc tế. Với các hãng bay, việc một sân bay tạm ngừng khai thác có thể kéo theo hàng loạt điều chỉnh về lịch bay, tàu bay, nhân sự và phát sinh nhu cầu tăng chuyến sau khi hoạt động được nối lại. Trong khi đó, hành khách có thể phải thay đổi kế hoạch di chuyển, nối chuyến, lưu trú và các dịch vụ liên quan.

Với các hãng bay, việc một sân bay tạm ngừng khai thác có thể kéo theo hàng loạt điều chỉnh về lịch bay, tàu bay, nhân sự và phát sinh nhu cầu tăng chuyến sau khi hoạt động được nối lại. Trong khi đó, hành khách có thể phải thay đổi kế hoạch di chuyển, nối chuyến, lưu trú và các dịch vụ liên quan.

Đối với đường bay Việt Nam - Indonesia, việc Vietnam Airlines tăng chuyến trong ngày 7/9 trước mắt nhằm giải tỏa nhu cầu bị tồn lại và duy trì kết nối giữa Jakarta với hai trung tâm hàng không lớn của Việt Nam là Hà Nội và TP.HCM.

Dù sân bay Soekarno-Hatta dự kiến mở cửa trở lại, khả năng khai thác vẫn phụ thuộc vào diễn biến tro bụi núi lửa. Vì vậy, hành khách được khuyến nghị kiểm tra tình trạng chuyến bay trên các kênh chính thức trước khi đến sân bay, đặc biệt với những hành trình có chuyến bay nối tiếp.