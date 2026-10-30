UBND TP.HCM vừa thống nhất phê duyệt phương án thiết kế ý tưởng Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027, theo đề xuất của Sở Văn hóa và Thể thao và Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn TNHH Một thành viên (Saigontourist).

Theo phương án được duyệt, Đường hoa năm nay được phát triển theo ba chương chủ đề chính: Kết Nối, Hội Tụ, Chuyển Mình và Bứt Phá. Ý tưởng thiết kế kết hợp văn hóa truyền thống, bản sắc vùng miền với công nghệ và tinh thần sáng tạo, qua đó thể hiện hình ảnh một TP.HCM năng động, hiện đại nhưng vẫn giữ những giá trị đặc trưng.

Tại khu vực tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, hoa mai vàng được chọn làm hình tượng chủ đạo. Các mô hình mai năm cánh cách điệu, giỏ hoa và những lớp hoa thấp được bố trí nhằm tạo không khí Tết phương Nam, đồng thời bảo đảm sự trang trọng của không gian trung tâm.

Đường hoa Nguyễn Huệ dịp Tết kỳ vọng tăng sức hút cho dịch vụ du lịch đô thị. Ảnh: D.Th

Về góc độ thị trường, Đường hoa Nguyễn Huệ không chỉ là điểm tham quan miễn phí trong dịp Tết mà còn có thể góp phần gia tăng lượng khách đến khu vực trung tâm. Dòng người tham quan thường tạo thêm nhu cầu đối với các dịch vụ ăn uống, lưu trú, vận chuyển, mua sắm và vui chơi giải trí lân cận.

Đối với các cơ sở kinh doanh quanh phố đi bộ Nguyễn Huệ và khu vực trung tâm, những sự kiện thu hút đông người trong kỳ nghỉ Tết là cơ hội tiếp cận khách hàng, kéo dài thời gian lưu lại của du khách và thúc đẩy hoạt động kinh doanh theo mùa. Tuy nhiên, hiệu quả thực tế còn phụ thuộc vào lượng khách, mức chi tiêu và khả năng tổ chức các hoạt động dịch vụ đi kèm.

UBND TP.HCM giao Saigontourist căn cứ phương án đã được phê duyệt để phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao cùng các đơn vị, địa phương liên quan triển khai, bảo đảm nội dung và tiến độ. Sở Văn hóa và Thể thao có trách nhiệm hướng dẫn, hỗ trợ đơn vị tổ chức thực hiện.

Với vị trí tại khu vực trung tâm thành phố, Đường hoa Nguyễn Huệ tiếp tục là sản phẩm văn hóa - du lịch đặc trưng trong dịp Tết. Việc tổ chức sự kiện không chỉ góp phần tạo điểm đến vui xuân cho người dân mà còn mở thêm cơ hội quảng bá hình ảnh đô thị, hỗ trợ hệ sinh thái dịch vụ và gia tăng sức hấp dẫn của du lịch TP.HCM trong mùa cao điểm đầu năm.