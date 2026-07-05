Đường sắt mở bán vé tàu giai đoạn cuối năm, hành khách cần lưu ý quy định giá vé mới
Gia Linh
05/07/2026 7:30 AM (GMT+7)
Sau cao điểm vận tải hè, ngành đường sắt chính thức mở bán vé tàu khách cho các chuyến đi từ ngày 17/8 đến hết ngày 30/12/2026. Ngoài việc duy trì nhiều tuyến tàu trọng điểm trên cả nước, hành khách mua vé sớm có thể được giảm giá tới 15%, trong khi vé mua sát ngày khởi hành sẽ tăng từ 3-5%.
Ngày 4/7, Công ty Cổ phần vận tải Đường sắt cho biết vé tàu phục vụ giai đoạn cuối năm 2026 đã được mở bán trên toàn quốc nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân sau mùa hè và chuẩn bị cho các dịp lễ, Tết Dương lịch.
Cụ thể, trên tuyến Bắc - Nam, ngành đường sắt tiếp tục khai thác thường xuyên 5 đôi tàu Thống nhất gồm SE1/SE2, SE3/SE4, SE5/SE6, SE7/SE8 và SE9/SE10 giữa Hà Nội và TP.HCM.
Đối với tuyến TP.HCM - Phan Thiết, từ ngày 11/9 đến hết năm, tàu SPT1/SPT2 chỉ khai thác vào các ngày cuối tuần gồm thứ Sáu, thứ Bảy và Chủ Nhật để phù hợp với nhu cầu du lịch.
Ngoài ra, các tuyến phục vụ khách du lịch như Đà Nẵng - Huế với đoàn tàu "Kết nối di sản miền Trung", Hà Nội - Lào Cai, Hà Nội - Hải Phòng và Đà Lạt - Trại Mát vẫn duy trì hoạt động hằng ngày. Riêng tuyến Hà Nội - Hải Phòng sẽ được tăng cường thêm chuyến và nối thêm toa xe vào cuối tuần nếu nhu cầu tăng cao.
Ngành đường sắt chính thức mở bán vé tàu khách cho các chuyến đi từ ngày 17/8 đến hết ngày 30/12/2026. Ảnh: VTĐS
Đáng chú ý, cùng với việc mở bán vé, ngành đường sắt tiếp tục áp dụng nhiều chương trình ưu đãi nhằm khuyến khích hành khách đặt vé sớm.
Cụ thể, hành khách mua vé khứ hồi cá nhân được giảm 10% giá vé lượt về. Riêng tuyến Hà Nội - Lào Cai trên các đoàn tàu SP2, SP4 và SP8 được giảm 15% giá vé khứ hồi. Đối với vé cá nhân, hành khách mua trước từ 10 ngày trở lên trên các tuyến đường dài đủ điều kiện sẽ được giảm từ 5-15% giá vé. Tuy nhiên, số lượng vé ưu đãi được giới hạn ở 20 chỗ cho mỗi loại chỗ trên từng đoàn tàu.
Các đoàn khách từ 20 người trở lên cũng được hưởng mức giảm từ 3-9% tùy số lượng và thời điểm đặt vé. Ngược lại, hành khách mua vé trong vòng 2 ngày trước giờ tàu chạy sẽ phải trả mức giá cao hơn từ 3-5% so với giá thông thường.
Ngoài các chương trình khuyến mại theo từng đợt, ngành đường sắt vẫn duy trì chính sách ưu đãi dành cho các đối tượng chính sách xã hội. Trong đó, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng và người hoạt động cách mạng trước Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 được giảm 90% giá vé.
Nhiều nhóm hành khách khác như người có công với cách mạng, người khuyết tật nặng và đặc biệt nặng được giảm 30%; người cao tuổi từ đủ 60 tuổi giảm 15%; sinh viên được giảm 10%; trẻ em từ 6 đến dưới 10 tuổi giảm 25%. Trẻ em dưới 6 tuổi được miễn vé khi đi cùng người lớn và sử dụng chung chỗ ngồi.
Hành khách có thể mua vé qua các kênh trực tuyến của ngành đường sắt, tại các nhà ga, đại lý chính thức, ứng dụng thanh toán điện tử, ứng dụng ngân hàng hoặc thông qua tổng đài bán vé của ga Hà Nội và ga Sài Gòn. Với việc mở bán vé sớm cùng nhiều chính sách ưu đãi, ngành đường sắt kỳ vọng tạo điều kiện thuận lợi cho người dân chủ động lên kế hoạch di chuyển trong những tháng cuối năm 2026.
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