







Trong phát triển đô thị, hạ tầng giao thông thường đi trước một bước để mở đường cho các hoạt động kinh tế. Một tuyến đường mới có thể thay đổi khả năng tiếp cận của một khu vực, mở rộng phạm vi phục vụ của các dịch vụ và tạo điều kiện để những lợi thế về vị trí được khai thác hiệu quả hơn.

Với Cần Giờ, câu chuyện này càng đáng chú ý khi địa bàn đang được định hướng trở thành một không gian phát triển quan trọng của TP.HCM. Dự án đường vượt biển kết nối khu vực này với Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) vì vậy không chỉ được nhìn nhận dưới góc độ giao thông, mà còn gắn với bài toán khai thác các nguồn lực kinh tế ven biển.

Một trong những yếu tố ảnh hưởng đến quyết định đầu tư vào các khu vực ven biển là khả năng kết nối với những trung tâm dân cư, thương mại và dịch vụ lớn. Khi giao thông thuận lợi hơn, khả năng tiếp cận thị trường, tổ chức hoạt động kinh doanh và phát triển các dịch vụ phục vụ du khách cũng có thêm điều kiện cải thiện.

Cần Giờ có lợi thế về tài nguyên thiên nhiên, cảnh quan và vị trí ven biển nhưng việc khai thác các lợi thế này cần đi cùng hệ thống hạ tầng phù hợp. Trong khi đó, khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây đã hình thành nhiều hoạt động kinh tế gắn với du lịch nghỉ dưỡng, dịch vụ biển và cảng biển.

Nếu được triển khai đồng bộ với mạng lưới giao thông hiện hữu, tuyến đường vượt biển có thể góp phần mở rộng khả năng liên kết giữa những khu vực có lợi thế kinh tế khác nhau. Đây cũng là cơ sở để nghiên cứu thêm các mô hình dịch vụ, du lịch và thương mại có tính liên vùng trong không gian TP.HCM mở rộng.

Tuy nhiên, cần nhìn nhận thận trọng rằng hạ tầng mới không đồng nghĩa dòng vốn đầu tư sẽ tự động gia tăng. Sức hấp dẫn của một khu vực còn phụ thuộc vào quy hoạch sử dụng đất, tính pháp lý của dự án, khả năng cung cấp tiện ích, nhu cầu thị trường và hiệu quả khai thác thực tế.

Đối với Cần Giờ, yêu cầu này càng quan trọng bởi địa bàn có hệ sinh thái rừng ngập mặn đặc thù. Phát triển kinh tế phải gắn với bảo tồn môi trường, kiểm soát mật độ khai thác và bảo đảm tính bền vững của không gian ven biển.

Dự án đường vượt biển Cần Giờ tăng cường kết nối hạ tầng giao thông và khả năng mở rộng dư địa đầu tư. Ảnh: hochiminhcity.gov.vn

Ở bước chuẩn bị mới nhất, UBND TP.HCM đã phê duyệt kết quả thi tuyển phương án kiến trúc các hạng mục công trình thuộc dự án xây dựng đường vượt biển kết nối Cần Giờ và khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ), theo phương thức đối tác công tư (PPP), hợp đồng BT.

Theo kết quả đánh giá của Hội đồng thi tuyển, phương án mã số VB02 của Tổng Công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải - CTCP đạt giải nhất với 88,11 điểm và được lựa chọn. Phương án mã số VB03 của Công ty TNHH Sia & Cộng sự đạt giải nhì với 77,44 điểm. Giải ba thuộc về phương án mã số VB01 của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng đầu tư Dinh Phát với 70,11 điểm.

Sau khi phê duyệt kết quả, thành phố giao Công ty Cổ phần Đô thị Du lịch Cần Giờ phối hợp với Hội đồng thi tuyển và Sở Quy hoạch - Kiến trúc hướng dẫn đơn vị đạt giải nhất hoàn chỉnh phương án thiết kế theo kết luận của Hội đồng.

Yêu cầu đặt ra là phương án hoàn thiện phải đáp ứng các tiêu chí về kỹ thuật, mỹ thuật và phát triển bền vững, hướng đến hình thành công trình hạ tầng giao thông có tính biểu tượng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Kết quả thi tuyển là cơ sở để tiến hành các bước thiết kế tiếp theo, chưa đồng nghĩa dự án đã đủ điều kiện triển khai thi công. Do đó, tiến độ hoàn thiện hồ sơ, thủ tục đầu tư và khả năng bảo đảm tính đồng bộ với quy hoạch hạ tầng sẽ là những vấn đề cần tiếp tục theo dõi.

Về dài hạn, bài toán quan trọng không chỉ là xây dựng được tuyến đường vượt biển mà còn là khai thác hiệu quả giá trị kinh tế mà công trình có thể mang lại. Nếu hạ tầng được kết nối đồng bộ với quy hoạch đô thị, du lịch và dịch vụ, Cần Giờ sẽ có thêm điều kiện để phát huy lợi thế ven biển, đóng góp vào không gian tăng trưởng mới của TP.HCM mở rộng.