Elon Musk để ngỏ suy đoán về sáp nhập SpaceX - Tesla

"Như các bạn có thể thấy từ nhiều sự hợp tác trên nhiều lĩnh vực với SpaceX, ngày càng có nhiều sự chồng chéo" - Musk nói trong cuộc họp báo cáo thu nhập của Tesla.

"Chúng ta không thể bàn về việc sáp nhập các công ty và những vấn đề tương tự trong cuộc họp báo cáo lợi nhuận" - ông nói thêm. "Việc đó phải được thực hiện theo đúng quy trình".

Các nhà đầu tư và nhà phân tích từ lâu đã suy đoán về khả năng kết hợp công ty xe điện và công ty vũ trụ của Musk, và cuộc thảo luận càng trở nên sôi nổi hơn trong quá trình phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) kỷ lục trị giá 75 tỷ USD của SpaceX.

Sau những bình luận của Musk, ông đã gọi cho cố vấn pháp lý của Tesla, Brandon Ehrhart, người đã sử dụng ngôn ngữ rập khuôn gọi SpaceX là "đối tác tuyệt vời" mang lại "nhiều giao dịch có lợi".

Gene Munster, đối tác quản lý tại Deepwater Asset Management, công ty đầu tư của Tesla, cho biết cuộc gọi khiến ông càng tin chắc rằng hai công ty sẽ sáp nhập trong vài năm tới.

"Tôi cho rằng khả năng hai người này kết hợp với nhau là 90% vào hôm nay" - ông nói trong một video đăng tải trên mạng xã hội. "Nếu hôm qua bạn hỏi tôi, tôi sẽ nói là 80%".

Tesla hiện đã cung cấp pin và công nghệ sản xuất cho một số dự án của SpaceX, trong khi hai công ty đang cùng nhau phát triển Terafab, một nhà máy sản xuất chất bán dẫn được thiết kế để sản xuất chip trí tuệ nhân tạo.

Những người ủng hộ lập luận rằng việc sáp nhập các công ty có thể đơn giản hóa đế chế kinh doanh của Musk và tạo ra một công ty tích hợp hơn, bao gồm trí tuệ nhân tạo, robot, sản xuất, năng lượng và cơ sở hạ tầng vũ trụ.

Các nhà phân tích của JPMorgan cho biết trong tháng này rằng "sự tích hợp hoạt động giữa hai thực thể đã rất sâu rộng", viện dẫn tài năng kỹ thuật chung, cơ sở hạ tầng AI, Terafab và khả năng lãnh đạo của Musk là những yếu tố "sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho sự kết hợp cuối cùng".

Các nhà phân tích của Stifel thậm chí còn đưa ra nhận định lạc quan hơn, viết rằng "nhiều nhà đầu tư coi việc Musk sáp nhập SpaceX với Tesla là điều không thể tránh khỏi - đối với họ, câu hỏi không phải là liệu có sáp nhập hay không mà là khi nào."

Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của SpaceX, Gwynne Shotwell, cũng đã thừa nhận những lợi ích tiềm năng, nói với CNBC hồi tháng Sáu rằng việc sáp nhập các công ty "có thể giúp cuộc sống của Elon dễ dàng hơn một chút" bằng cách hợp lý hóa việc quản lý trên khắp các doanh nghiệp của ông.

Tuy nhiên, một số người khác cảnh báo rằng bất kỳ giao dịch nào cũng có thể gặp phải những trở ngại lớn. Trong cùng một báo cáo nghiên cứu, JPMorgan chỉ ra "nút thắt cổ chai thực tế" trong việc xin phê duyệt quy định cho cả hai công ty, đặc biệt là ở Trung Quốc, nơi những lo ngại về an ninh quốc gia liên quan đến mối quan hệ của SpaceX với chính phủ Mỹ có thể gây ra vấn đề.

Các nhà phân tích cũng lưu ý rằng Musk nắm giữ tỷ lệ quyền biểu quyết lớn hơn nhiều ở SpaceX so với ở Tesla, điều này làm phức tạp thêm các vấn đề quản trị đối với các cổ đông công chúng của Tesla.



