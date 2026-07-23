Elon Musk để ngỏ suy đoán về sáp nhập SpaceX - Tesla
V.N (Theo Reuters)
23/07/2026 11:16 AM (GMT+7)
Hôm thứ Tư, CEO của Tesla, Elon Musk, đã để ngỏ khả năng sáp nhập hãng xe điện này với công ty SpaceX - một công ty khác của ông cũng có giá trị hơn nghìn tỷ đô la, đồng thời không bác bỏ khả năng đó và viện dẫn sự chồng chéo ngày càng tăng giữa hai công ty.
"Như các bạn có thể thấy từ nhiều sự hợp tác trên nhiều lĩnh vực với SpaceX, ngày càng có nhiều sự chồng chéo" - Musk nói trong cuộc họp báo cáo thu nhập của Tesla.
"Chúng ta không thể bàn về việc sáp nhập các công ty và những vấn đề tương tự trong cuộc họp báo cáo lợi nhuận" - ông nói thêm. "Việc đó phải được thực hiện theo đúng quy trình".
Các nhà đầu tư và nhà phân tích từ lâu đã suy đoán về khả năng kết hợp công ty xe điện và công ty vũ trụ của Musk, và cuộc thảo luận càng trở nên sôi nổi hơn trong quá trình phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) kỷ lục trị giá 75 tỷ USD của SpaceX.
Sau những bình luận của Musk, ông đã gọi cho cố vấn pháp lý của Tesla, Brandon Ehrhart, người đã sử dụng ngôn ngữ rập khuôn gọi SpaceX là "đối tác tuyệt vời" mang lại "nhiều giao dịch có lợi".
Gene Munster, đối tác quản lý tại Deepwater Asset Management, công ty đầu tư của Tesla, cho biết cuộc gọi khiến ông càng tin chắc rằng hai công ty sẽ sáp nhập trong vài năm tới.
"Tôi cho rằng khả năng hai người này kết hợp với nhau là 90% vào hôm nay" - ông nói trong một video đăng tải trên mạng xã hội. "Nếu hôm qua bạn hỏi tôi, tôi sẽ nói là 80%".
Tesla hiện đã cung cấp pin và công nghệ sản xuất cho một số dự án của SpaceX, trong khi hai công ty đang cùng nhau phát triển Terafab, một nhà máy sản xuất chất bán dẫn được thiết kế để sản xuất chip trí tuệ nhân tạo.
Những người ủng hộ lập luận rằng việc sáp nhập các công ty có thể đơn giản hóa đế chế kinh doanh của Musk và tạo ra một công ty tích hợp hơn, bao gồm trí tuệ nhân tạo, robot, sản xuất, năng lượng và cơ sở hạ tầng vũ trụ.
Các nhà phân tích của JPMorgan cho biết trong tháng này rằng "sự tích hợp hoạt động giữa hai thực thể đã rất sâu rộng", viện dẫn tài năng kỹ thuật chung, cơ sở hạ tầng AI, Terafab và khả năng lãnh đạo của Musk là những yếu tố "sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho sự kết hợp cuối cùng".
Các nhà phân tích của Stifel thậm chí còn đưa ra nhận định lạc quan hơn, viết rằng "nhiều nhà đầu tư coi việc Musk sáp nhập SpaceX với Tesla là điều không thể tránh khỏi - đối với họ, câu hỏi không phải là liệu có sáp nhập hay không mà là khi nào."
Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của SpaceX, Gwynne Shotwell, cũng đã thừa nhận những lợi ích tiềm năng, nói với CNBC hồi tháng Sáu rằng việc sáp nhập các công ty "có thể giúp cuộc sống của Elon dễ dàng hơn một chút" bằng cách hợp lý hóa việc quản lý trên khắp các doanh nghiệp của ông.
Tuy nhiên, một số người khác cảnh báo rằng bất kỳ giao dịch nào cũng có thể gặp phải những trở ngại lớn. Trong cùng một báo cáo nghiên cứu, JPMorgan chỉ ra "nút thắt cổ chai thực tế" trong việc xin phê duyệt quy định cho cả hai công ty, đặc biệt là ở Trung Quốc, nơi những lo ngại về an ninh quốc gia liên quan đến mối quan hệ của SpaceX với chính phủ Mỹ có thể gây ra vấn đề.
Các nhà phân tích cũng lưu ý rằng Musk nắm giữ tỷ lệ quyền biểu quyết lớn hơn nhiều ở SpaceX so với ở Tesla, điều này làm phức tạp thêm các vấn đề quản trị đối với các cổ đông công chúng của Tesla.
Tỷ phú Elon Musk tung cảnh báo rúng động về trí tuệ nhân tạo
Tỷ phú Mỹ Elon Musk dự báo trí tuệ nhân tạo (AI) có thể vượt tổng năng lực trí tuệ của con người chỉ trong khoảng 5 năm tới. Theo tỷ phú công nghệ Mỹ, cuộc cách mạng AI có thể mở ra thời đại “giàu có và sung túc chưa từng có”, nhưng cũng đặt ra những thách thức lớn đối với con người và nhà đầu tư.
Apple soán ngôi Nvidia trở thành công ty có giá trị nhất thế giới
Cổ phiếu của Nvidia giảm mạnh vào thứ Hai 27/7, khiến nhà sản xuất chip này mất vị trí là công ty có giá trị nhất thế giới, và hoán đổi vị trí với Apple .
AI liệu có vượt tầm kiểm soát?
Không có quy định nào ngăn cản các tác nhân AI thoát khỏi sự kiểm soát - mặc dù hậu quả có thể rất thảm khốc. Đây không phải là mối lo ngại lý thuyết: Một mô hình thử nghiệm của OpenAI đã thoát khỏi môi trường thử nghiệm trong tuần này và tấn công website của một công ty khác, cho thấy AI đã vượt khỏi sự kiểm soát của người sáng tạo ra nó.
Google bứt tốc nhờ AI: Gemini tiến sát 1 tỷ người dùng, Cloud tăng trưởng 82%
Alphabet, công ty mẹ của Google tiếp tục ghi nhận quý tăng trưởng bùng nổ khi doanh thu 6 tháng đầu năm 2026 đạt gần 230 tỷ USD, tương đương khoảng 6 triệu tỷ đồng.
Châu Âu bất ngờ giáng đòn chí mạng vào Google, phạt 1 tỷ USD vì lạm dụng Play Store và công cụ tìm kiếm
Liên minh châu Âu (EU) ngày 23/7 tiếp tục mạnh tay siết chặt các "ông lớn" công nghệ khi quyết định phạt Google 890 triệu euro (khoảng 1 tỷ USD) vì vi phạm các quy định chống độc quyền trong lĩnh vực kỹ thuật số.
Elon Musk để ngỏ suy đoán về sáp nhập SpaceX - Tesla
Hôm thứ Tư, CEO của Tesla, Elon Musk, đã để ngỏ khả năng sáp nhập hãng xe điện này với công ty SpaceX - một công ty khác của ông cũng có giá trị hơn nghìn tỷ đô la, đồng thời không bác bỏ khả năng đó và viện dẫn sự chồng chéo ngày càng tăng giữa hai công ty.
Tỷ phú Elon Musk tung cảnh báo rúng động về trí tuệ nhân tạo
Apple soán ngôi Nvidia trở thành công ty có giá trị nhất thế giới
AI liệu có vượt tầm kiểm soát?
Không có quy định nào ngăn cản các tác nhân AI thoát khỏi sự kiểm soát - mặc dù hậu quả có thể rất thảm khốc. Đây không phải là mối lo ngại lý thuyết: Một mô hình thử nghiệm của OpenAI đã thoát khỏi môi trường thử nghiệm trong tuần này và tấn công website của một công ty khác, cho thấy AI đã vượt khỏi sự kiểm soát của người sáng tạo ra nó.