Elon Musk lên tiếng về tin bán chi nhánh Tesla ở Trung Quốc
V.N (Theo Benzinga)
03/08/2026 4:34 PM (GMT+7)
Giám đốc điều hành của Tesla Inc., Elon Musk, đã bác bỏ các báo cáo cho rằng gã khổng lồ xe điện này đang cân nhắc việc bán chi nhánh tại Trung Quốc, việc được cho là có thể mở đường cho một vụ sáp nhập tiềm năng với Space Exploration Technologies Corp.
Elon Musk khẳng định việc bán lại thương hiệu chưa từng được thảo luận.
Theo một báo cáo của tờ Wall Street Journal hôm thứ Năm, các giám đốc điều hành của công ty đã được thông báo chuẩn bị cho việc tách khỏi mảng kinh doanh tại Trung Quốc, với các lựa chọn khả thi bao gồm cả việc thành lập một công ty độc lập hoặc đóng cửa mảng kinh doanh này, báo cáo cho biết, trích dẫn các nguồn tin giấu tên quen thuộc với vấn đề này.
Đáp lại người dùng Whole Mars Catalog, Musk đã bác bỏ những tin đồn. "Điều này chưa bao giờ được đề cập trong bất kỳ cuộc thảo luận nào" - CEO của Tesla nói. Ông nói thêm rằng báo cáo này là "tin giả vô lý," trước khi kêu gọi mọi người "coi tin tức là giả cho đến khi được chứng minh ngược lại".
Hoạt động của Tesla tại Trung Quốc
Trung Quốc là một phần không thể thiếu trong hoạt động kinh doanh của Tesla, với nhà máy Gigafactory ở Thượng Hải không chỉ phục vụ thị trường Trung Quốc mà còn xuất khẩu sang các quốc gia khác.
Mẫu xe Model Y của Tesla vẫn là một mẫu xe phổ biến ở Trung Quốc, với việc công ty dẫn đầu bảng xếp hạng doanh số bán hàng tại quốc gia này.
Mẫu Tesla Model YL, phiên bản sáu chỗ ngồi của dòng SUV Model Y, vừa được giới thiệu tại thị trường Mỹ.
\Tuy nhiên, Model YL lần đầu tiên được ra mắt tại Trung Quốc vào năm ngoái dưới dạng phiên bản độc quyền dành cho thị trường này. Tesla cũng đang cân nhắc việc giới thiệu mẫu xe này tại châu Âu.
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