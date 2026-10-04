Elon Musk nói nước Mỹ 'chắc chắn 1000% sẽ phá sản và thất bại', các nhà đầu tư gợi ý cách bảo vệ tài sản

CEO của Tesla, Elon Musk, đã đưa ra một lời cảnh báo nghiêm trọng dành cho người Mỹ.

Trong một lần xuất hiện trên chương trình Dwarkesh Podcast hồi đầu tháng 2/2026, Musk cho biết nước Mỹ đang lao nhanh về phía bờ vực phá sản khi nợ quốc gia tiếp tục leo thang.

"Chúng ta chắc chắn sẽ phá sản và thất bại với tư cách một quốc gia nếu không có AI và robot" - ông nói. "Không có gì khác có thể giải quyết được nợ quốc gia".

Theo Bộ Tài chính Mỹ, nợ quốc gia của Mỹ hiện ở mức khoảng 40,17 nghìn tỷ USD, và nó tiếp tục tăng khi chi tiêu liên bang vượt quá nguồn thu. Trong 9 tháng đầu năm tài chính 2026, thâm hụt liên bang đã tăng lên khoảng 1,37 nghìn tỷ USD

Theo Musk, nếu không có bước đột phá về năng suất nhờ trí tuệ nhân tạo và robot, đất nước "thực sự sẽ gặp rắc rối lớn vì nợ quốc gia đang tăng lên chóng mặt". Đó là một bức tranh ảm đạm.

Ông cũng cảnh báo rằng chi phí trả lãi khoản nợ đó đang trở thành một gánh nặng lớn.

"Số tiền lãi phải trả cho nợ quốc gia vượt quá ngân sách quân sự, vốn là 1.000 tỷ USD. Như vậy, chỉ riêng tiền lãi thôi cũng đã hơn một nghìn tỷ USD rồi" - ông nói.



Và những chi phí đó có thể còn tăng cao hơn nữa. Tính đến giữa năm, Mỹ đã chi khoảng 37,5 tỷ USD cho cuộc chiến ở Iran cho đến nay, theo Lầu Năm Góc.

Hồi tháng Tư, chuyên gia chính sách công Linda Bilmes ước tính cuộc chiến sẽ tiêu tốn của người Mỹ hơn 1 nghìn tỷ USD.

Đồng USD mất giá

Musk không phải là người duy nhất lo ngại về khoản nợ của Mỹ và chi phí lãi suất tăng vọt gắn liền với nó. Ray Dalio, người sáng lập quỹ đầu cơ lớn nhất thế giới Bridgewater Associates, đã cảnh báo rằng Mỹ đang hướng tới "vòng xoáy tử thần vì nợ", nơi chính phủ phải vay mượn chỉ để trả lãi - một vòng luẩn quẩn tự nuôi dưỡng chính nó.

Nhưng không giống như Musk, Dalio không dự đoán một vụ phá sản chính thức.

"Sẽ không có chuyện vỡ nợ - ngân hàng trung ương sẽ can thiệp, chúng ta sẽ in tiền và mua vào" - ông nói. "Và đó là lý do tiền bị mất giá".

Giám đốc điều hành JPMorgan Jamie Dimon cũng cảnh báo rằng nợ và thâm hụt của chính phủ ngày càng tăng cuối cùng có thể gây ra "một loại khủng hoảng trái phiếu nào đó" nếu các nhà hoạch định chính sách không giải quyết được vấn đề.

Nói cách khác, về mặt kỹ thuật, chính phủ có thể không bao giờ hết đô la nhưng giá trị của đồng USD có thể giảm nhanh chóng. Ông Musk từng cảnh báo rằng nếu xu hướng hiện tại tiếp tục, "đồng USD sẽ chẳng còn giá trị gì".

Sự suy giảm giá trị của đồng USD đã có thể nhìn thấy được. Theo Ngân hàng Dự trữ Liên bang Minneapolis, 100 USD vào năm 2026 có sức mua tương đương với 11,61 USD vào năm 1970.

Đa dạng hóa tài sản

Các nhà đầu tư thông minh từ lâu đã tìm ra cách để bảo vệ tài sản của họ - ngay cả khi những tính toán tài chính của Washington không còn hợp lý nữa.



Để bảo vệ các khoản đầu tư khỏi những biến động mạnh, Dalio nhấn mạnh giá trị của việc đa dạng hóa - và đặc biệt nêu bật một loại tài sản đã được kiểm chứng qua thời gian.

"Thông thường, mọi người không nắm giữ đủ lượng vàng trong danh mục đầu tư của mình," ông nói. "Khi thời kỳ khó khăn ập đến, vàng là một công cụ đa dạng hóa rất hiệu quả".

Vàng từ lâu đã được coi là nơi trú ẩn an toàn. Nó không thể được in ra từ hư không như tiền pháp định và vì không gắn liền với bất kỳ loại tiền tệ hay nền kinh tế nào, các nhà đầu tư thường đổ xô vào nó trong thời kỳ bất ổn kinh tế hoặc địa chính trị, đẩy giá trị của nó lên cao.

Giá vàng đã tăng gần 121% trong 5 tháng qua. Và giờ đây, bất chấp sự sụt giảm ban đầu vào năm 2026, dự báo từ Ngân hàng Montreal và TD Securities đều ước tính rằng vàng có thể trở lại mức ít nhất 5.000 USD/ounce vào quý đầu tiên của năm 2027.

Độ bền của vàng tiếp tục thu hút sự chú ý từ Phố Wall. Dimon thậm chí còn nói rằng kim loại này có thể "dễ dàng đạt mức 5.000 hoặc 10.000 USD trong những môi trường như thế này", đồng thời nói thêm rằng "đây là một trong số ít lần trong đời tôi thấy việc có một ít vàng trong danh mục đầu tư của mình là tương đối hợp lý".



Vàng không phải là tài sản duy nhất mà các nhà đầu tư tìm đến trong thời kỳ lạm phát. Bất động sản cũng đã chứng minh là một công cụ phòng ngừa rủi ro hiệu quả.

Khi lạm phát tăng, giá trị bất động sản thường cũng tăng theo, phản ánh chi phí vật liệu, nhân công và đất đai tăng cao. Đồng thời, thu nhập từ cho thuê cũng có xu hướng tăng lên, mang lại cho chủ nhà nguồn thu nhập bù đắp cho lạm phát.

