Elon Musk trở thành tỷ phú nghìn tỷ đô la đầu tiên
V.N (Theo UP)
12/06/2026 3:53 PM (GMT+7)
Doanh nhân người Mỹ Elon Musk đã trở thành tỷ phú nghìn tỷ đầu tiên trên thế giới sau đợt IPO phá kỷ lục của công ty hàng không vũ trụ SpaceX của ông.
Trước khi IPO, Forbes ước tính tài sản của doanh nhân này vào khoảng 780 tỷ USD. Con số này đưa Musk vượt xa đối thủ gần nhất trong danh sách những người giàu nhất thế giới, người đồng sáng lập Alphabet, Larry Page, với tài sản ước tính khoảng 300 tỷ USD.
Phần lớn tài sản của Musk hiện tập trung tại SpaceX, nơi ông sở hữu cổ phần trị giá khoảng 866 tỷ USD. Cùng với vốn của công ty sản xuất ô tô Tesla và các tài sản khác (bao gồm Neuralink, The Boring Company, xAI và mạng xã hội X), tổng tài sản của ông vượt quá 1,1 nghìn tỷ USD.
SpaceX đã huy động được số tiền kỷ lục 75 tỷ USD trong đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) vào thứ Năm, ngày 11/6. Tuy nhiên, các nhà phân tích cảnh báo rằng mức định giá ước tính 1,77 nghìn tỷ USD của công ty phần lớn dựa trên các công nghệ sẽ cần nhiều năm hoặc thậm chí nhiều thập kỷ để thương mại hóa.
Tên của Elon Musk từ lâu đã gắn liền với văn hóa đại chúng, nơi ông có cả những người ủng hộ nhiệt thành đánh giá cao phong cách giao tiếp "thẳng thắn" của mình và những người chỉ trích gay gắt. Những người chỉ trích cáo buộc doanh nhân này tập trung quyền lực quá mức vốn có ở các nhà tài phiệt, quản trị doanh nghiệp đáng ngờ và can thiệp trực tiếp vào chính trị.
Tầm ảnh hưởng của Musk đã lan rộng đến mức các nhà quan sát thị trường đã đặt biệt danh cho mạng lưới các doanh nghiệp liên kết với ông là "Muskonomy".
Việc Musk tích lũy được khối tài sản khổng lồ mang tính lịch sử diễn ra sau khi hoàn tất thành công quá trình chuẩn bị kéo dài nhiều tháng cho đợt IPO của SpaceX.
Vào tháng 5/2026, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ đã công bố các tài liệu chi tiết đầu tiên liên quan đến việc công ty này dự định niêm yết trên thị trường chứng khoán trong tương lai.
Vào tháng 6, công ty thông báo rằng họ dự định huy động tới 75 tỷ USD từ việc bán cổ phiếu với giá cố định là 135 USD mỗi cổ phiếu.
Nhu cầu mua chứng khoán SpaceX vào đêm trước khi bắt đầu giao dịch đã vượt quá dự đoán của các nhà phân tích gần 4 lần, ghi nhận các đơn đăng ký từ các nhà đầu tư với tổng giá trị hơn 250 tỷ USD.
Vào thứ Năm, ngày 11/6, SpaceX chính thức hoàn tất quá trình chào bán cổ phiếu, xác nhận mức giá 135 USD mỗi cổ phiếu. Điều này định giá gã khổng lồ hàng không vũ trụ ở mức kỷ lục 1,77 nghìn tỷ USD.
Elon Musk lập kỳ tích nghìn tỷ USD, cuộc chiến đánh thuế giới siêu giàu bùng phát trở lại
Việc Elon Musk trở thành người đầu tiên trên thế giới sở hữu khối tài sản vượt mốc 1.000 tỷ USD sau đợt IPO của SpaceX đã vấp phải làn sóng chỉ trích từ nhiều nghị sĩ cấp tiến tại Mỹ. Một số người nhân cơ hội này tiếp tục kêu gọi áp thuế đối với giới siêu giàu và cải cách hệ thống An sinh xã hội.
Giới siêu giàu Mỹ đang rút tiền khỏi thị trường và tích trữ ở mức độ chưa từng có
Việc giới siêu giàu Mỹ tích trữ tiền mặt với khối lượng kỷ lục phản ánh tâm lý thận trọng ngày càng tăng trong bối cảnh bất ổn của nền kinh tế và thị trường tài chính Mỹ, khiến giới siêu giàu chuyển dịch khỏi cổ phiếu và trái phiếu.
Vàng cắm đầu giảm sâu và có thể thủng mốc 4.000 USD, chuyên gia dự báo kịch bản gây bất ngờ cho thị trường
Dù chịu áp lực bán mạnh trong thời gian qua, giá vàng vẫn giữ được ngưỡng hỗ trợ dài hạn quan trọng trên 4.000 USD/ounce. Tuy nhiên, ngay cả khi mức hỗ trợ này bị phá vỡ, nhà kinh tế học Thorsten Polleit cho rằng, đây vẫn là cơ hội hấp dẫn để các nhà đầu tư xây dựng vị thế dài hạn.
Sau cú sốc vàng, kênh đầu tư nào đang được chuyên gia gọi tên?
Sau cú lao dốc của vàng, sự giằng co của chứng khoán và đà phục hồi chậm của bất động sản, câu hỏi lớn nhất với nhiều nhà đầu tư lúc này là nên giữ tiền ở đâu trong nửa cuối năm 2026.
Tất cả những con số ấn tượng từ phiên IPO khổng lồ của SpaceX
Cổ phiếu của công ty tên lửa và trí tuệ nhân tạo của Elon Musk đã chốt phiên ở mức 160,95 USD, tăng 19,22% so với giá IPO là 135 USDq.
IPO quy mô vũ trụ: SpaceX huy động được 75 tỷ USD trước thềm đợt phát hành cổ phiếu lớn nhất thế giới
Phiên giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán Nasdaq ngày 12/6 sẽ là một sự kiện lịch sử không chỉ đối với SpaceX mà còn đối với toàn bộ thị trường chứng khoán. Với việc niêm yết cổ phiếu của công ty vũ trụ của Elon Musk với mã chứng khoán SPCX, thế giới đang chứng kiến đợt IPO lớn nhất trong lịch sử.
Elon Musk lập kỳ tích nghìn tỷ USD, cuộc chiến đánh thuế giới siêu giàu bùng phát trở lại
Giới siêu giàu Mỹ đang rút tiền khỏi thị trường và tích trữ ở mức độ chưa từng có
Vàng cắm đầu giảm sâu và có thể thủng mốc 4.000 USD, chuyên gia dự báo kịch bản gây bất ngờ cho thị trường
Sau cú sốc vàng, kênh đầu tư nào đang được chuyên gia gọi tên?
Tất cả những con số ấn tượng từ phiên IPO khổng lồ của SpaceX
IPO quy mô vũ trụ: SpaceX huy động được 75 tỷ USD trước thềm đợt phát hành cổ phiếu lớn nhất thế giới
Phiên giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán Nasdaq ngày 12/6 sẽ là một sự kiện lịch sử không chỉ đối với SpaceX mà còn đối với toàn bộ thị trường chứng khoán. Với việc niêm yết cổ phiếu của công ty vũ trụ của Elon Musk với mã chứng khoán SPCX, thế giới đang chứng kiến đợt IPO lớn nhất trong lịch sử.