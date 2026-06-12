Elon Musk trở thành tỷ phú nghìn tỷ đô la đầu tiên

Tài sản của Elon Musk đã vượt xa các đối thủ. Ảnh: GI.

Trước khi IPO, Forbes ước tính tài sản của doanh nhân này vào khoảng 780 tỷ USD. Con số này đưa Musk vượt xa đối thủ gần nhất trong danh sách những người giàu nhất thế giới, người đồng sáng lập Alphabet, Larry Page, với tài sản ước tính khoảng 300 tỷ USD.

Phần lớn tài sản của Musk hiện tập trung tại SpaceX, nơi ông sở hữu cổ phần trị giá khoảng 866 tỷ USD. Cùng với vốn của công ty sản xuất ô tô Tesla và các tài sản khác (bao gồm Neuralink, The Boring Company, xAI và mạng xã hội X), tổng tài sản của ông vượt quá 1,1 nghìn tỷ USD.

SpaceX đã huy động được số tiền kỷ lục 75 tỷ USD trong đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) vào thứ Năm, ngày 11/6. Tuy nhiên, các nhà phân tích cảnh báo rằng mức định giá ước tính 1,77 nghìn tỷ USD của công ty phần lớn dựa trên các công nghệ sẽ cần nhiều năm hoặc thậm chí nhiều thập kỷ để thương mại hóa.

Tên của Elon Musk từ lâu đã gắn liền với văn hóa đại chúng, nơi ông có cả những người ủng hộ nhiệt thành đánh giá cao phong cách giao tiếp "thẳng thắn" của mình và những người chỉ trích gay gắt. Những người chỉ trích cáo buộc doanh nhân này tập trung quyền lực quá mức vốn có ở các nhà tài phiệt, quản trị doanh nghiệp đáng ngờ và can thiệp trực tiếp vào chính trị.

Tầm ảnh hưởng của Musk đã lan rộng đến mức các nhà quan sát thị trường đã đặt biệt danh cho mạng lưới các doanh nghiệp liên kết với ông là "Muskonomy".

Việc Musk tích lũy được khối tài sản khổng lồ mang tính lịch sử diễn ra sau khi hoàn tất thành công quá trình chuẩn bị kéo dài nhiều tháng cho đợt IPO của SpaceX.

Vào tháng 5/2026, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ đã công bố các tài liệu chi tiết đầu tiên liên quan đến việc công ty này dự định niêm yết trên thị trường chứng khoán trong tương lai.

Vào tháng 6, công ty thông báo rằng họ dự định huy động tới 75 tỷ USD từ việc bán cổ phiếu với giá cố định là 135 USD mỗi cổ phiếu.

Nhu cầu mua chứng khoán SpaceX vào đêm trước khi bắt đầu giao dịch đã vượt quá dự đoán của các nhà phân tích gần 4 lần, ghi nhận các đơn đăng ký từ các nhà đầu tư với tổng giá trị hơn 250 tỷ USD.

Vào thứ Năm, ngày 11/6, SpaceX chính thức hoàn tất quá trình chào bán cổ phiếu, xác nhận mức giá 135 USD mỗi cổ phiếu. Điều này định giá gã khổng lồ hàng không vũ trụ ở mức kỷ lục 1,77 nghìn tỷ USD.