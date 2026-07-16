Eo biển Hormuz lại đóng cửa, nhưng lần này nguồn cung cạn kiệt, giá dầu đang tăng nhanh
V.N (Theo EP)
16/07/2026 10:06 AM (GMT+7)
Thị trường dầu mỏ toàn cầu một lần nữa phải đối mặt với sự gián đoạn nguồn cung do việc gần như đóng cửa hoàn toàn giao thông qua eo biển Hormuz, nhưng lần này lại thiếu đi một phần đáng kể lượng dự trữ đã từng kiềm chế được sự tăng giá mạnh trước đó - theo Financial Times.
Việc thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran đổ vỡ trong tuần này đã gần như đóng cửa hoàn toàn eo biển Hormuz, tuyến đường vận chuyển khoảng một phần năm lượng dầu mỏ của thế giới.
Trong khi đó, các quốc gia thành viên của Cơ quan Năng lượng Quốc tế đã giải phóng gần ba phần tư trong số 400 triệu thùng dầu dự trữ khẩn cấp theo kế hoạch được công bố hồi tháng Ba, có nghĩa là chỉ còn lại lượng dầu dự trữ đủ dùng trong vài tuần nữa trên thị trường.
"Chúng tôi đã sử dụng hết tất cả các khoản dự trữ. Tất cả đều đã cạn kiệt. Giờ thì mọi thứ đã biến mất rồi" - một nhà giao dịch cho biết.
Sau thông báo đầu tiên về lệnh ngừng bắn, giá dầu đã giảm từ khoảng 100 USD một thùng xuống chỉ còn hơn 70 USD. Tuy nhiên, sau một đợt leo thang mới, giá dầu Brent đã tăng vọt lên trên 87 USD một thùng vào thứ Ba 14/7, đạt mức cao nhất trong hơn một tháng, và vào thứ Tư 15/7, giá dầu giao dịch ở mức khoảng 85,50 USD, tăng 13% so với đầu tuần.
Trong thời gian eo biển bị đóng cửa 4 tháng trước đó, các nước phương Tây đã tung ra lượng dự trữ chiến lược kỷ lục, Trung Quốc giảm một nửa lượng nhập khẩu và bắt đầu sử dụng nhiên liệu từ kho dự trữ, còn Mỹ cho phép khả năng can thiệp vào thị trường tương lai trong trường hợp giá cả tăng vọt ngoài tầm kiểm soát.
Kết quả là, giá dầu Brent đạt đỉnh 126 USD mỗi thùng vào tháng Tư, mặc dù Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) lúc đó gọi tình hình này là sự gián đoạn nguồn cung dầu tồi tệ nhất trong lịch sử.
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