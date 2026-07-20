EU phạt Alibaba khoản phạt kỷ lục vì bán hàng hóa bất hợp pháp

Tòa nhà của Alibaba ở Thâm Quyến, Trung Quốc. Ảnh: GI.

Ủy ban điều tra phát hiện rằng AliExpress thuộc tập đoàn Alibaba, đã không thể loại bỏ các mặt hàng như quần áo giả, đồ chơi không an toàn và mỹ phẩm nguy hiểm khỏi nền tảng của mình trong nhiều tuần liền, đồng thời lưu ý rằng công ty đã không làm đủ để bảo vệ người tiêu dùng EU khỏi những sản phẩm như vậy.

Phó Chủ tịch Ủy ban, bà Henna Virkkunen, cho biết: "Sự lan tràn của quần áo giả, đồ chơi không an toàn, mỹ phẩm nguy hiểm và các sản phẩm bất hợp pháp và có hại khác không phải là cái giá không thể tránh khỏi khi mua sắm trực tuyến - mà là do AliExpress không tuân thủ các nghĩa vụ của mình theo Luật Dịch vụ Kỹ thuật số".

Theo ủy ban, những người bán hàng đáng lẽ phải bị AliExpress xử phạt vì bán các sản phẩm bất hợp pháp trên nền tảng này trong một số trường hợp đã được tha bổng và thường có thể tiếp tục kinh doanh.

AliExpress bị cáo buộc không có đủ nhân viên để kiểm tra các sản phẩm có khả năng bất hợp pháp. Ủy ban cho biết các thanh tra viên có khối lượng công việc quá tải. Thậm chí, các sản phẩm bất hợp pháp còn được giới thiệu hoặc quảng bá trước khi AliExpress gỡ bỏ chúng khỏi nền tảng.

Các cuộc kiểm tra của cơ quan quản lý Brussels cho thấy, bất chấp những nỗ lực giám sát của công ty, một lượng lớn áo phông, giày dép giả và đồ chơi trẻ em không an toàn vẫn đang lưu hành.

Bà Virkkunen cho rằng hành vi của AliExpress gây nguy hiểm cho người tiêu dùng ở châu Âu và không công bằng đối với các công ty tuân thủ mọi luật lệ.

AliExpress là một trong số những nhà bán lẻ trực tuyến châu Á đang gây lo ngại cho các nhà bán lẻ châu Âu. Cùng với gã khổng lồ ngành Amazon, các nền tảng như Temu, Shein và AliExpress đang đóng vai trò ngày càng quan trọng trên thị trường châu Âu.

Ví dụ, tại Đức, các nhà cung cấp này chiếm 5,3% doanh thu bán lẻ trực tuyến trong quý 2 năm 2026 - một con số kỷ lục, theo Hiệp hội Thương mại điện tử và Bán hàng từ xa của Đức. Sự phổ biến của họ chủ yếu đến từ giá cả thấp.

Các cơ quan hải quan châu Âu đang phải đối mặt với lượng bưu kiện ngày càng tăng từ bên ngoài khối. Để đối phó với hàng nhập khẩu giá rẻ không mong muốn, Liên minh châu Âu đã áp dụng phí 3 euro cho mỗi bưu kiện có giá trị hàng hóa lên đến 150 euro, có hiệu lực từ tháng này.

AliExpress có thời hạn đến ngày 20/10 để đưa ra "kế hoạch hành động" nhằm giải quyết các hành vi vi phạm, kéo dài ít nhất đến tháng 6/2025, nếu không sẽ phải đối mặt với các hình phạt bổ sung.

Người phát ngôn của AliExpress đã gọi mức phạt là "không tương xứng" trong một tuyên bố hôm thứ Hai và cho biết công ty "đã và đang cam kết mạnh mẽ thực hiện các nghĩa vụ của mình và chúng tôi đã đầu tư nguồn lực đáng kể vào việc đánh giá và giảm thiểu rủi ro, an toàn sản phẩm và bảo vệ người tiêu dùng".

Người phát ngôn cho biết thêm rằng AliExpress đang "xem xét kỹ lưỡng quyết định này và cân nhắc tất cả các lựa chọn khả thi".