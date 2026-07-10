EU ra tối hậu thư cho Instagram và Facebook phải thay đổi tính năng gây nghiện

Những phát hiện sơ bộ của Ủy ban châu Âu được đưa ra sau cuộc điều tra kéo dài hai năm theo Đạo luật Dịch vụ Kỹ thuật số mang tính bước ngoặt của Liên minh châu Âu, đạo luật này yêu cầu các nền tảng trực tuyến lớn phải nỗ lực hơn nữa để giải quyết nội dung bất hợp pháp và có hại.

Các công ty truyền thông xã hội đang phải đối mặt với sự giám sát ngày càng tăng trên toàn thế giới do lo ngại rằng nền tảng của họ đang góp phần gây ra khủng hoảng sức khỏe tâm thần ở trẻ em, dẫn đến việc một số chính phủ áp đặt hoặc xem xét cấm người dùng dưới tuổi vị thành niên.

Ủy ban châu Âu, cơ quan quản lý công nghệ của EU, cho biết Meta đã không đánh giá đầy đủ các rủi ro gây nghiện do các đề xuất được cá nhân hóa cao, tính năng tự động phát và cuộn vô hạn gây ra, những tính năng liên tục cung cấp nội dung mới cho người dùng và khuyến khích sự tương tác kéo dài.

Báo cáo cho biết các video ngắn và story trên Facebook và Instagram có thể góp phần dẫn đến việc sử dụng quá mức hoặc nghiện mạng xã hội.

Cơ quan quản lý đã chỉ trích các biện pháp của Meta nhằm giảm thiểu những rủi ro này, cho rằng các công cụ quản lý thời gian có thể dễ dàng bị bỏ qua, trong khi các công cụ kiểm soát của phụ huynh lại đòi hỏi nhiều thời gian, công sức và kiến thức kỹ thuật để sử dụng hiệu quả.

Ủy ban cho biết Meta nên tắt các tính năng như tự động phát và cuộn vô hạn theo mặc định, đưa ra các khoảng thời gian nghỉ hiệu quả khi sử dụng màn hình và giảm bớt sự tập trung vào việc thúc đẩy tương tác trong hệ thống đề xuất của mình.

Meta cho biết họ không đồng ý với những kết luận sơ bộ này. Phát ngôn viên của Meta, Ben Walters, cho biết: "Kể từ khi cuộc điều tra này bắt đầu, chúng tôi đã triển khai Tài khoản dành cho Thanh thiếu niên, tính năng tự động bảo vệ các bạn trẻ và trao quyền kiểm soát cho phụ huynh - cho phép họ chặn truy cập Instagram vào ban đêm và giới hạn thời gian sử dụng màn hình mỗi ngày chỉ còn 15 phút".

Meta cho biết họ sẽ tiếp tục hợp tác một cách mang tính xây dựng với các cơ quan quản lý của EU.

"Quan điểm ban đầu của chúng tôi là, dựa trên những phát hiện của mình, thiết kế này quá dễ gây nghiện và cần phải có những thay đổi," người đứng đầu bộ phận công nghệ của EU, Henna Virkkunen, nói.

"Bước tiếp theo là Meta phải thay đổi thiết kế của mình hoặc sẽ có quyết định không tuân thủ quy định."

Meta có nguy cơ bị phạt tới 6% doanh thu toàn cầu hàng năm, họ có thể phản hồi các cáo buộc trước khi Ủy ban đưa ra quyết định cuối cùng trong những tháng tới.

Tháng trước, công ty này đã thất bại trong nỗ lực bác bỏ các cáo buộc từ 29 tổng chưởng lý tiểu bang của Mỹ cho rằng Facebook và Instagram gây nghiện cho trẻ em.

Các cáo buộc của EU đối với Meta tương tự như những cáo buộc chống lại TikTok hồi tháng Hai, khi các cơ quan quản lý yêu cầu những thay đổi tương tự đối với ứng dụng của họ.

Ủy ban đang tiến hành điều tra riêng về cái gọi là hiệu ứng "lỗ thỏ" do hệ thống đề xuất của Facebook và Instagram gây ra, trong đó người dùng có thể bị cuốn vào việc xem nội dung kéo dài do các thuật toán đề xuất hướng họ đến những nội dung tương tự.

Trong một vụ việc khác được công bố vào tháng 4, Ủy ban đã yêu cầu Meta phải làm nhiều hơn nữa để ngăn chặn trẻ em dưới 13 tuổi truy cập vào mạng xã hội của mình, nếu không sẽ bị phạt.

Ủy ban dự kiến sẽ nhận được kết quả nghiên cứu từ các chuyên gia vào thứ Hai, những kết quả này có thể giúp mở đường cho lệnh cấm sử dụng mạng xã hội trên toàn châu Âu đối với thanh thiếu niên, điều mà Chủ tịch Ủy ban Ursula von der Leyen dự kiến sẽ công bố trong bài phát biểu về tình hình liên minh vào tháng 9.