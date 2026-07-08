F88 tổ chức Roadshow trước thềm chào bán cổ phiếu ra công chúng

Chiều 8/7 tại Hà Nội, Công ty Cổ phần Đầu tư F88 tổ chức chương trình Roadshow nhằm gặp gỡ các nhà đầu tư trước đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng. Tại sự kiện, doanh nghiệp chia sẻ về chiến lược phát triển, kế hoạch sử dụng nguồn vốn huy động cũng như định hướng tăng trưởng trong giai đoạn 2026-2030.

Một trong những điểm thu hút sự chú ý tại chương trình là việc F88 dành tặng mỗi khách tham dự một phong bì chứa 88.000 đồng tiền mặt cùng một thẻ hỗ trợ y tế. Hoạt động này tạo không khí sôi động cho sự kiện và được nhiều nhà đầu tư quan tâm.

Theo kế hoạch được công bố, F88 sẽ chào bán hơn 22 triệu cổ phiếu phổ thông, toàn bộ là cổ phiếu phát hành mới của doanh nghiệp, không có cổ phiếu do cổ đông hiện hữu chào bán. Giá chào bán được xác định ở mức 71.000 đồng/cổ phiếu.

Nếu phân phối thành công toàn bộ lượng cổ phiếu, F88 dự kiến huy động khoảng 1.563,79 tỷ đồng. Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap là đơn vị tư vấn cho đợt phát hành này.

Hơn 1.560 tỷ đồng huy động sẽ được bổ sung cho hoạt động kinh doanh cầm đồ

Theo F88, toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán, sau khi trừ các chi phí liên quan như phí tư vấn, phí kiểm toán việc sử dụng vốn, lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán và các khoản chi phí phát sinh khác, sẽ được sử dụng để tăng vốn cho Công ty Cổ phần Kinh doanh F88 - công ty con trực tiếp của doanh nghiệp.

Nguồn vốn bổ sung sẽ phục vụ hoạt động kinh doanh dịch vụ cầm đồ - lĩnh vực cốt lõi của F88 trong nhiều năm qua. Việc tăng quy mô vốn được kỳ vọng sẽ giúp doanh nghiệp mở rộng mạng lưới, nâng cao năng lực tài chính và đáp ứng tốt hơn nhu cầu vay vốn của khách hàng.

Theo kế hoạch, nhà đầu tư được đăng ký mua tối thiểu 100 cổ phiếu. Thời gian nhận đăng ký mua kéo dài từ ngày 6/7 đến 16 giờ ngày 27/7/2026. Khi đăng ký, nhà đầu tư phải đặt cọc số tiền tương đương 10% tổng giá trị số cổ phiếu đăng ký mua.

F88 dự kiến công bố kết quả đăng ký mua và phân bổ cổ phiếu trong hai ngày 28-29/7. Sau khi có kết quả phân bổ, nhà đầu tư sẽ thực hiện thanh toán tiền mua cổ phiếu từ ngày 30/7 đến 16 giờ ngày 4/8/2026.

Kết quả kinh doanh tăng trưởng mạnh, đặt mục tiêu lợi nhuận tăng trên 25% mỗi năm

Bên cạnh kế hoạch huy động vốn, ban lãnh đạo F88 cũng công bố kết quả kinh doanh quý I/2026 với nhiều tín hiệu tích cực. Doanh thu trong quý đạt hơn 1.000 tỷ đồng, tăng 63% so với cùng kỳ năm trước và hoàn thành khoảng 19% kế hoạch cả năm do đặc thù yếu tố mùa vụ.

Lợi nhuận trước thuế đạt 303 tỷ đồng, tăng 129% so với cùng kỳ, tương đương khoảng 25% kế hoạch lợi nhuận năm 2026.

Theo đánh giá của Công ty Chứng khoán ACB (ACBS), với tiến độ hiện nay, F88 có nhiều khả năng vượt kế hoạch kinh doanh năm 2026 nếu tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng trong các quý còn lại. Kết quả này cũng được xem là nền tảng để doanh nghiệp hiện thực hóa các mục tiêu tăng trưởng trong giai đoạn 2026-2030.

Kỳ vọng mở rộng thị phần trong lĩnh vực cho vay cầm đồ

Về chiến lược dài hạn, F88 đặt mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận trước thuế bình quân trên 25% mỗi năm trong giai đoạn 2026-2030, đồng thời duy trì tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) ở mức khoảng 30%.

Theo ban lãnh đạo doanh nghiệp, động lực tăng trưởng chủ yếu sẽ đến từ việc mở rộng thị phần cho vay cầm đồ từ khoảng 2,5% của năm 2025 lên 5% trong những năm tới. Trong bối cảnh thị trường tài chính thay thế vẫn còn nhiều dư địa phát triển, doanh nghiệp kỳ vọng việc tăng quy mô vốn sau đợt phát hành sẽ tạo thêm nguồn lực để mở rộng hoạt động kinh doanh, đầu tư công nghệ và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Đợt chào bán cổ phiếu lần này được xem là một trong những bước đi quan trọng của F88 nhằm tăng cường năng lực tài chính, đồng thời chuẩn bị nguồn lực để thực hiện các mục tiêu tăng trưởng trong giai đoạn phát triển tiếp theo.