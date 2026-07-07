F88 công bố thương hiệu bảo hiểm NNX, khai trương Trung tâm Bảo hiểm đầu tiên trong chuỗi hệ thống toàn quốc

Là công ty thành viên của F88, NNX được thành lập với sứ mệnh giúp mọi người được bảo vệ trước những rủi ro bất ngờ trong cuộc sống bằng các sản phẩm bảo hiểm đơn giản, thiết thực và dễ tiếp cận. Kế thừa năng lực vận hành cùng kinh nghiệm phục vụ hàng triệu khách hàng bình dân trên hệ thống mạng lưới gần 1.000 cửa hàng của F88, NNX hướng tới xây dựng Hệ thống bảo hiểm toàn quốc, cung cấp các giải pháp bảo hiểm vi mô thông qua hợp tác với các đối tác cung cấp và phân phối bảo hiểm uy tín. Với danh mục sản phẩm như bảo hiểm tài sản, sức khỏe, tai nạn cá nhân và hoàn tiền viện phí…, theo triết lý "Dễ hiểu - Dễ mua - Dễ bồi thường", góp phần đưa bảo hiểm đến gần hơn với người dân, đặc biệt là nhóm khách hàng bình dân - phân khúc còn nhiều tiềm năng nhưng vẫn gặp không ít rào cản trong việc tiếp cận và sử dụng các giải pháp bảo vệ tài chính.

Cùng với việc ra mắt thương hiệu, NNX giới thiệu bộ nhận diện mới, điểm nhấn của logo là chữ "X" được cách điệu thành hình cỏ bốn lá, biểu tượng của niềm tin, hy vọng, may mắn và sự bảo vệ. Thông qua bộ nhận diện mới, NNX thể hiện khát vọng xây dựng một thương hiệu bảo hiểm gần gũi, minh bạch và đáng tin cậy, đồng hành cùng người dân trong việc bảo vệ bản thân và gia đình trước những rủi ro trong cuộc sống.

Sự kiện ra mắt thương hiệu đánh dấu bước khởi đầu trong chiến lược phát triển dài hạn của NNX. Tiếp nối cột mốc này, ngày 08/07/2026, doanh nghiệp sẽ chính thức khai trương Trung tâm đầu tiên tại 298 Tây Sơn, quận Đống Đa, Hà Nội. Đây là Trung tâm đầu tiên trong hệ thống của NNX, được định hướng trở thành điểm tư vấn, phân phối và hỗ trợ khách hàng xuyên suốt hành trình tham gia bảo hiểm, từ tìm hiểu nhu cầu, lựa chọn sản phẩm đến hỗ trợ thực hiện quyền lợi bảo hiểm khi phát sinh rủi ro.

Được vận hành theo mô hình kết hợp giữa nền tảng công nghệ và hệ thống tư vấn, cung cấp dịch vụ trực tiếp (Phygital), các trung tâm Bảo hiểm NNX giúp khách hàng có thể tiếp cận các sản phẩm bảo hiểm trên nền tảng số, đồng thời nhận được sự hỗ trợ trực tiếp từ đội ngũ nhân viên tư vấn. Đây cũng là mô hình nền tảng để NNX từng bước mở rộng mạng lưới trên toàn quốc, hiện thực hóa mục tiêu xây dựng hệ thống bảo hiểm lấy khách hàng làm trung tâm.

Ông Phạm Minh Đạo, Tổng Giám đốc Công ty Bảo hiểm Công nghệ NNX, cho biết: "Chúng tôi mong muốn thay đổi cách người dân trải nghiệm bảo hiểm. Khách hàng đến với NNX không chỉ dễ hiểu và dễ mua sản phẩm mà còn được đội ngũ NNX đồng hành, hỗ trợ thực hiện quyền lợi bảo hiểm ngay tại Trung tâm Bảo hiểm. Với những hồ sơ đầy đủ, NNX đặt mục tiêu hỗ trợ hỗ trợ tiếp nhận và hoàn thiện hồ sơ bồi thường trong khoảng 60 phút. Việc ra mắt thương hiệu Bảo hiểm là bước khởi đầu để hiện thực hóa mục tiêu xây dựng hệ thống bảo hiểm lấy khách hàng làm trung tâm trên toàn quốc."

Tại lễ ra mắt, NNX và Bảo hiểm Bảo Minh công bố thỏa thuận hợp tác chiến lược nhằm nghiên cứu, phát triển mở rộng các sản phẩm bảo hiểm phù hợp với nhu cầu của khách hàng đại chúng, đặc biệt là nhóm khách hàng bình dân. Sản phẩm đầu tiên được giới thiệu là gói bảo hiểm trợ cấp thu nhập với 0 thời gian chờ, giúp khách hàng được bảo vệ ngay sau khi tham gia. Trong thời gian tới, hai bên sẽ tiếp tục mở rộng danh mục sản phẩm, đáp ứng tốt hơn và phù hợp với nhu cầu thực tế của thị trường.

Ông Vũ Anh Tuấn, Tổng Giám đốc Bảo hiểm Bảo Minh, cho biết: “Trong hơn 32 năm phát triển, Bảo Minh luôn theo đuổi sứ mệnh mang đến sự an tâm cho cộng đồng thông qua những giải pháp bảo hiểm thiết thực. Chúng tôi tin rằng sự hợp tác với NNX sẽ giúp đưa các sản phẩm bảo hiểm đến gần hơn với nhóm khách hàng đại chúng, đặc biệt là khách hàng bình dân. Sản phẩm Trợ cấp thu nhập được hai bên đồng phát triển là bước khởi đầu cho chiến lược này, với các quyền lợi thiết thực, góp phần giảm bớt gánh nặng tài chính khi khách hàng hoặc người thân không may gặp rủi ro, đồng thời mở ra cơ hội phát triển thêm nhiều giải pháp bảo hiểm phù hợp với nhu cầu thực tế của người dân."

Cũng tại sự kiện ra mắt thương hiệu, ông Deepanshu Madan, Tổng Giám đốc Nhà thuốc Pharmacity, đánh giá cao định hướng đưa các giải pháp bảo hiểm đơn giản, dễ tiếp cận hơn đến với người dân của NNX. “Với vai trò là hệ thống nhà thuốc gần gũi với các gia đình Việt Nam, Pharmacity luôn quan tâm đến những giải pháp có thể hỗ trợ khách hàng chủ động hơn trong việc chăm sóc và bảo vệ sức khỏe. Chúng tôi kỳ vọng hai bên sẽ có thêm cơ hội trao đổi và tìm kiếm các mô hình hợp tác phù hợp trong thời gian tới, vì mục tiêu chung là mang lại giá trị thiết thực hơn cho người dân Việt Nam,” ông chia sẻ.

Không chỉ dừng ở việc hợp tác chiến lược với Bảo hiểm Bảo Minh, NNX đang tiếp tục phát triển các mô hình hợp tác toàn diện với các đối tác bảo hiểm, nền tảng công nghệ, dịch vụ bồi thường, hệ thống bán lẻ… để hoàn thiện chiến lược hệ sinh thái bảo hiểm của NNX. Thông qua việc kết nối với các đối tác có thế mạnh trong từng lĩnh vực, doanh nghiệp hướng tới phát triển các giải pháp bảo hiểm phù hợp hơn với nhu cầu thực tế của người dân, đồng thời mở rộng khả năng tiếp cận bảo hiểm thông qua nhiều kênh phân phối.

Việc ra mắt thương hiệu NNX đánh dấu bước phát triển mới của doanh nghiệp sau quá trình xây dựng nền tảng công nghệ, hệ thống vận hành và mạng lưới đối tác. Không chỉ cung cấp các giải pháp bảo hiểm, NNX hướng tới xây dựng Hệ thống bảo hiểm toàn quốc, kết hợp giữa công nghệ và dịch vụ trực tiếp để mang đến trải nghiệm xuyên suốt từ tư vấn, lựa chọn sản phẩm đến hỗ trợ thực hiện quyền lợi bảo hiểm.

Đối với F88, sự ra đời của NNX tiếp tục hoàn thiện hệ sinh thái tài chính bình dân, bổ sung mảnh ghép bảo hiểm bên cạnh các dịch vụ cho vay, đại lý ngân hàng và thanh toán, qua đó mở rộng khả năng phục vụ khách hàng và tạo thêm động lực tăng trưởng dài hạn.

Trong thời gian tới, NNX sẽ tiếp tục mở rộng hệ thống Trung tâm Bảo hiểm, phát triển các sản phẩm cùng các đối tác uy tín và hoàn thiện mô hình phân phối kết hợp giữa công nghệ và dịch vụ trực tiếp. Với tầm nhìn trở thành nền tảng công nghệ bảo hiểm hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực bảo hiểm vi mô, NNX hướng tới đơn giản hóa bảo hiểm bằng những sản phẩm dễ hiểu, dễ tiếp cận, mức phí phù hợp và dịch vụ hỗ trợ bồi thường nhanh chóng, thuận tiện. góp phần đưa các giải pháp bảo vệ tài chính đến gần hơn với người dân Việt Nam.