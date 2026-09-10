FC Thái Nguyên xuất quân mùa giải mới, nhà tài trợ treo thưởng 800 triệu đồng nếu thắng trận đầu

Đội bóng mới, kỳ vọng mới

Tối 10/9, Câu lạc bộ Bóng đá Thái Nguyên (FC Thái Nguyên) tổ chức lễ xuất quân mùa giải 2026-2027, đánh dấu thời điểm đội bóng chính thức bước vào hành trình chinh phục Giải hạng Nhất quốc gia.

Chương trình văn nghệ chào mừng tại buổi lễ FC Thái Nguyên xuất quân. Ảnh: Hà Thanh

Trước buổi lễ, toàn thể lãnh đạo, cán bộ, nhân viên, ban huấn luyện và các cầu thủ FC Thái Nguyên đã thực hiện chương trình dâng hương tại các địa chỉ đỏ, nghĩa trang liệt sĩ và cơ sở tín ngưỡng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Theo chương trình, đội bóng lần lượt dâng hương tại Khu di tích lịch sử Quốc gia 915 Gia Sàng, Đài liệt sĩ Phù Liễn, Nghĩa trang Dốc Lim, Đền Đồng Giờ và Chùa Làng Cả.

Ông Vũ Phi Hổ, Chủ tịch câu lạc bộ bóng đá Thái Nguyên bắt tay chào đón các cầu thủ tại buổi lễ xuất quân. Ảnh: Hà Thanh

Hoạt động này được Chủ tịch FC Thái Nguyên Vũ Phi Hổ cho biết nhằm bày tỏ lòng biết ơn, sự tri ân đối với các Anh hùng liệt sĩ, đồng thời cầu mong những điều tốt đẹp đến với đội bóng trước mùa giải mới. Đây cũng là dịp để các thành viên câu lạc bộ tăng cường sự gắn kết, ý thức và trách nhiệm trước người hâm mộ Thái Nguyên.

Phát biểu tại lễ xuất quân, ông Trịnh Xuân Trường - Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên, đánh giá, sự ra đời của đội bóng đá nam Thái Nguyên là sự kiện có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển thể dục thể thao của tỉnh.

Ông Trịnh Xuân Trường - Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên phát biểu tại lễ xuất quân. Ảnh: Hà Thanh

Theo Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên, trong thời gian qua, tình yêu bóng đá đã được lan tỏa thành tình yêu quê hương, đất nước, tình yêu gia đình, qua đó góp phần tăng cường sự gắn kết trong cộng đồng. Người dân, cán bộ, đảng viên đang đặt nhiều niềm tin, niềm vui và kỳ vọng vào đội bóng.

“Chúng tôi rất tin tưởng rằng trong thời gian tới, chúng ta sẽ đạt được những kết quả rất tốt, cao nhất”, ông Trịnh Xuân Trường nói.

Đánh giá đây là đội bóng mới thành lập và phía trước còn nhiều khó khăn, thách thức khi phải đối mặt với những đối thủ, chiến thuật mới tại Giải hạng Nhất quốc gia, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên đồng thời ghi nhận tinh thần trách nhiệm, tâm huyết của Chủ tịch CLB Vũ Phi Hổ, ban huấn luyện và các cầu thủ trong thời gian chuẩn bị vừa qua.

Do đó, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên đề nghị toàn đội bước vào mùa giải với tinh thần fair-play, cao thượng, trách nhiệm; thể hiện ý chí, tinh thần kiên cường, quật khởi của quê hương Thái Nguyên - quê hương cách mạng, vùng đất thép anh hùng.

“Mỗi trận đấu, chúng ta phải xác định như một trận chung kết”, ông Trịnh Xuân Trường nhấn mạnh, đồng thời cho rằng mỗi bước chạy, mỗi trận đấu của đội bóng sẽ nhận được sự theo dõi, cổ vũ và kỳ vọng từ người hâm mộ Thái Nguyên.

Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị ban huấn luyện tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, linh hoạt trong chiến thuật; quan tâm đến sức khỏe, phong độ và đời sống của từng cầu thủ.

Đặc biệt, dù các thành viên đội bóng đến từ nhiều địa phương khác nhau và có cả cầu thủ quốc tế, khi khoác lên mình màu áo FC Thái Nguyên, mỗi cầu thủ cần ý thức được niềm vinh dự, tự hào và trách nhiệm trước người dân địa phương.

“Chúng ta cùng nhau bước đi, cùng nhau tiến lên và cùng chạm đến vinh quang”, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên gửi gắm.

“Khi tập trung vào bóng đá, chúng em coi nhau như một gia đình”

Sự kỳ vọng từ lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên cũng là động lực để các cầu thủ FC Thái Nguyên bước vào mùa giải mới với tâm thế cao nhất.

Trao đổi với PV Dân Việt bên lề lễ xuất quân, cầu thủ Lê Văn Đại, Đội trưởng FC Thái Nguyên cho biết, trong khoảng 2 tháng qua, toàn đội đã có sự chuẩn bị kỹ càng cho mùa giải 2026-2027.

Theo đội trưởng FC Thái Nguyên, khi tập trung trở lại, các cầu thủ đều dành sự tập trung cao nhất cho bóng đá, nghiêm túc thực hiện những yêu cầu về chuyên môn và chiến thuật của ban huấn luyện.

“Khi đã tập trung vào bóng đá, chúng em coi nhau như một gia đình, tự bảo ban nhau cùng tập luyện, thi đấu và cố gắng hết sức để giành thành tích cao nhất”, cầu thủ Lê Văn Đại chia sẻ.

Các cầu thủ dự tiệc tại buổi lễ. Ảnh: Hà Thanh

Đội trưởng FC Thái Nguyên khẳng định, ban huấn luyện và các cầu thủ đều quyết tâm thi đấu tốt trong từng trận đấu, qua đó đáp lại sự quan tâm, cổ vũ của khán giả Thái Nguyên.

Trong khi đó, Chủ tịch FC Thái Nguyên Vũ Phi Hổ cho biết, ngày khởi tranh Giải hạng Nhất quốc gia mùa bóng 2026-2027 cũng là thời điểm đội bóng của Thái Nguyên chính thức bước vào hành trình mới.

Ông Vũ Phi Hổ - Chủ tịch Câu lạc bộ bóng đá Thái Nguyên phát biểu tại buổi lễ ra quân. Ảnh: Hà Thanh

Ông Vũ Phi Hổ gửi lời cảm ơn tới lãnh đạo tỉnh, các sở, ngành, doanh nghiệp, nhà tài trợ, hội cổ động viên, cơ quan báo chí, truyền thông và người hâm mộ đã dành sự quan tâm cho đội bóng.

Ông Vũ Phi Hổ đánh trống mở hội xuất quân. Ảnh: Hà Thanh

Đối với ban huấn luyện và các cầu thủ, Chủ tịch FC Thái Nguyên đề nghị toàn đội giữ gìn sức khỏe, bản lĩnh và quyết tâm cao trong từng trận đấu, thể hiện bản sắc và tinh thần thi đấu quả cảm, không phụ lòng người hâm mộ.

Các nhà tài trợ thưởng 800 triệu đồng nếu thắng trận đầu

Một trong những điểm nhấn tại lễ xuất quân là lời động viên đặc biệt từ ông Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Nhiệt điện An Khánh, đại diện nhà tài trợ của đội bóng.

Ông Nguyễn Văn Thắng - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Nhiệt điện An Khánh đại diện nhà tài trợ cho đội tuyển phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Hà Thanh

Ông Thắng cho rằng việc tổ chức lễ xuất quân hôm nay là kết quả từ một ý tưởng mới chỉ được nhắc tới cách đây khoảng 6 tháng. Đến nay, ý tưởng thành lập đội bóng nam Thái Nguyên đã trở thành hiện thực, mang lại niềm phấn khởi cho những người có mặt tại buổi lễ cũng như người dân trong tỉnh.

Là một công dân Thái Nguyên và cổ động viên của đội bóng, ông Nguyễn Văn Thắng bày tỏ sự cảm ơn đối với Chủ tịch FC Thái Nguyên Vũ Phi Hổ khi đã nhận nhiệm vụ xây dựng và phát triển đội bóng trong điều kiện công việc cá nhân rất bận rộn.

Ông Thắng cũng nhắc tới truyền thống của vùng ATK Việt Bắc, nơi Trung ương Đảng, Chính phủ hoạt động và lãnh đạo cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Theo ông, màu áo FC Thái Nguyên không chỉ đại diện cho tỉnh mà còn mang theo niềm tự hào và trách nhiệm của vùng đất ATK Việt Bắc.

Từ đó, ông Nguyễn Văn Thắng mong muốn ban huấn luyện và các cầu thủ thi đấu hết mình vì Thái Nguyên, vì niềm tự hào của quê hương và niềm tin của người hâm mộ.

Đặc biệt, để tiếp thêm động lực cho đội bóng trước trận đấu đầu tiên, ông Nguyễn Văn Thắng công bố sẽ trích từ thu nhập cá nhân để thưởng 500 triệu đồng cho FC Thái Nguyên nếu đội giành chiến thắng trong trận đấu đầu tiên. Cầu thủ FC Thái Nguyên ghi bàn thắng đầu tiên trong trận đấu này sẽ được cá nhân ông thưởng thêm 50 triệu đồng.

Theo ông Thắng, đây là phần quà nhằm động viên các cầu thủ, đồng thời thể hiện niềm tin và mong muốn FC Thái Nguyên ngày càng lớn mạnh, phát triển.

Với màu áo mới và kỳ vọng mới, bước vào mùa giải 2026-2027, FC Thái Nguyên được người hâm mộ chờ đợi sẽ thể hiện tinh thần đoàn kết, tự tin và nỗ lực cao nhất trên hành trình đầu tiên tại sân chơi Giải hạng Nhất quốc gia.