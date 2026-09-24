FDI cho TP.HCM bứt phá kỷ lục: 9 tháng vượt 57% kế hoạch cả năm, dự kiến đạt 19 tỷ USD

Con số kỷ lục này đồng nghĩa với việc TP.HCM đã chính thức vượt 56,6% mục tiêu thu hút FDI cả năm (11 tỷ USD) chỉ trong chưa đầy 9 tháng, Sở Tài chính cho biết ngày 24/9.

Cơ cấu dòng vốn FDI ghi nhận sự bứt phá mạnh mẽ từ các dự án cấp mới với 1.438 dự án đăng ký, mang về 9,358 tỷ USD và chiếm 54,3% tổng vốn thu hút. Bên cạnh đó, sức hút bền vững của môi trường đầu tư TP.HCM còn thể hiện qua 225 lượt dự án điều chỉnh tăng vốn ròng thêm 4,927 tỷ USD (chiếm 28,6%) cùng 1.450 trường hợp góp vốn, mua cổ phần trị giá 2,939 tỷ USD.

Lũy kế đến nay, TP.HCM tiếp tục duy trì vị thế dẫn đầu với 21.748 dự án FDI còn hiệu lực, đạt tổng vốn đăng ký xấp xỉ 156,2 tỷ USD.

Động lực chính tạo nên cú hích FDI cho đầu tàu kinh tế phía Nam đến từ các siêu dự án quy mô hàng tỷ USD gắn liền với hạ tầng số, logistics và công nghệ cao. Trong đó, nổi bật nhất là dự án Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ với tổng vốn hơn 4,9 tỷ USD, hứa hẹn mở rộng kết nối hàng hải toàn cầu và nâng tầm chuỗi cung ứng khu vực.

Lĩnh vực cảng biển TP.HCM tiếp tục thu hút mạnh vốn đầu tư FDI. Ảnh: Nguyễn Thụy

Song song đó, siêu dự án Trung tâm dữ liệu AI Factory tại Khu công nghiệp Tân Phú Trung trị giá khoảng 2,1 tỷ USD sẽ bổ sung năng lực tính toán vượt trội, tạo nền tảng vững chắc cho làn sóng trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số tại Thành phố.

Ngoài các dự án cấp mới, dòng vốn FDI mở rộng cũng ghi nhận những con số cam kết khổng lồ từ các nhà đầu tư hiện hữu. Tiêu biểu là đề xuất tăng thêm khoảng 2,8 tỷ USD cho Dự án Khu đô thị đại học quốc tế và 1,4 tỷ USD cho Dự án Khu phức hợp thông minh tại Khu chức năng 2a thuộc Khu đô thị mới Thủ Thiêm, khẳng định niềm tin chiến lược dài hạn của các tập đoàn quốc tế vào tiềm năng phát triển của TP.HCM.

Dựa trên đà tăng trưởng ngoạn mục hiện tại, Sở Tài chính TP.HCM dự báo tổng vốn FDI đăng ký cả năm 2026 sẽ tiếp tục thiết lập đỉnh cao mới khi chạm mốc khoảng 19 tỷ USD, vượt tới 72,7% so với chỉ tiêu đề ra.

Nhằm biến dòng vốn FDI đăng ký thành năng lực sản xuất thực tế, Thành phố đang tập trung tháo gỡ vướng mắc thủ tục, đôn đốc giải ngân và đẩy mạnh liên kết giữa khối doanh nghiệp FDI với doanh nghiệp nội địa, tập trung thu hút FDI thế hệ mới vào các ngành công nghiệp xanh, công nghệ cao và logistics có giá trị gia tăng vượt trội, Sở khẳng định.