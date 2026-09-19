FDI tăng tốc, bất động sản công nghiệp TP.HCM đứng trước bài toán mới

Nhà đầu tư bất động sản ngoại ngày càng “khó tính”

17,25 tỷ USD là lượng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đã được thực hiện tại Việt Nam trong 8 tháng đầu năm 2026, tăng 12% so với cùng kỳ và đạt mức cao nhất của cùng kỳ 5 năm trở lại đây.

Nhưng đáng chú ý hơn quy mô dòng tiền là lĩnh vực mà vốn ngoại đang tìm đến.

Theo dữ liệu được Cushman & Wakefield dẫn từ Cục Thống kê, công nghiệp chế biến, chế tạo thu hút 14,24 tỷ USD vốn FDI thực hiện, chiếm 82,6% tổng vốn. Điện tử, máy tính, sản phẩm quang học và những lĩnh vực công nghệ cao tiếp tục xuất hiện trong nhóm ngành đáng chú ý.

Khi cơ cấu FDI nghiêng mạnh về sản xuất, bất động sản công nghiệp trở thành một trong những thị trường cảm nhận rõ nhất sự dịch chuyển này.

Tuy nhiên, nhà đầu tư mới không chỉ cần một khu đất để đặt nhà máy. Một khu công nghiệp có giá thuê cạnh tranh nhưng kết nối logistics hạn chế, thủ tục kéo dài hoặc nhà xưởng không đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật có thể không còn đủ sức hấp dẫn với những dự án có hàm lượng công nghệ cao.

Cơ cấu FDI nghiêng mạnh về sản xuất, bất động sản công nghiệp. Ảnh: Gia Linh

Đây là điểm khác biệt đáng chú ý so với giai đoạn Việt Nam chủ yếu tạo lợi thế bằng chi phí lao động, quỹ đất và vị trí địa lý.

Theo ông Nguyễn Phước Thuận, Giám đốc Bộ phận Cho thuê Công nghiệp và Văn phòng Cushman & Wakefield Việt Nam, qua trao đổi với khách hàng và đối tác quốc tế, doanh nghiệp hiện không chỉ tìm kiếm cơ hội đầu tư hấp dẫn hay điều kiện thương mại cạnh tranh.

Mức độ minh bạch của môi trường đầu tư, tính ổn định của chính sách và khả năng phối hợp, hỗ trợ của cơ quan chức năng trong quá trình triển khai đang được quan tâm nhiều hơn. Những yếu tố này tác động trực tiếp tới tiến độ dự án, hiệu quả vận hành và quyết định phân bổ vốn dài hạn của doanh nghiệp.

Sự thay đổi về tiêu chí lựa chọn địa điểm cũng đặt thị trường phía Nam trước yêu cầu mới.

Trong quý II/2026, TP.HCM, Đồng Nai và Tây Ninh chưa ghi nhận thêm dự án đất khu công nghiệp mới do nhiều địa phương vẫn hoàn thiện quy hoạch và thủ tục đầu tư. Tuy vậy, tổng quỹ đất vẫn tăng 4,6% so với cùng kỳ nhờ các dự án đã vận hành trước đó.

Ở phân khúc kho vận, thị trường ghi nhận thêm 56.000 m2 nhà kho xây sẵn tại Tây Ninh, đưa tổng nguồn cung phía Nam lên khoảng 6,85 triệu m2.

Những con số này cho thấy nguồn cung vẫn dịch chuyển, nhưng không nhất thiết tập trung vào một địa phương.

Thay vào đó, một mạng lưới công nghiệp - logistics rộng hơn đang dần hình thành, trong đó TP.HCM đóng vai trò trung tâm kinh tế và tiêu dùng, còn các khu vực xung quanh bổ sung quỹ đất sản xuất và kho vận.

Nhà xưởng cũng phải thay đổi để theo dòng vốn mới

“Khẩu vị” FDI thay đổi cũng đang tác động trực tiếp đến loại sản phẩm mà các chủ đầu tư bất động sản công nghiệp phải cung cấp.

Với những doanh nghiệp điện tử, bán dẫn, thiết bị y tế hay nghiên cứu và phát triển (R&D), một nhà xưởng tiêu chuẩn thông thường chưa chắc đáp ứng được yêu cầu vận hành.

Trong khi đó, thương mại điện tử, chuỗi cung ứng lạnh và hoạt động phân phối lại cần hệ thống kho nằm gần thị trường tiêu dùng nhưng vẫn phải tối ưu chi phí đất.

Thương mại điện tử, chuỗi cung ứng lạnh và hoạt động phân phối lại cần hệ thống kho nằm gần thị trường tiêu dùng nhưng vẫn phải tối ưu chi phí đất. Ảnh: Gia Linh

Từ bài toán này, nhà xưởng và nhà kho cao tầng đang được nhắc đến nhiều hơn. Theo Cushman & Wakefield, mô hình nhà xưởng cao tầng phù hợp với các ngành công nghệ cao như điện tử, bán dẫn, thiết bị y tế và R&D. Nhà kho cao tầng có thể phục vụ logistics, thương mại điện tử và kho lạnh tại những khu vực gần trung tâm tiêu dùng hoặc các đầu mối giao thông quan trọng.



Một dự án công nghiệp cao tầng phải giải quyết hàng loạt yêu cầu kỹ thuật như tải trọng sàn, độ cao thông thủy, hệ thống đưa hàng hóa lên xuống theo chiều dọc, kết cấu bước cột lớn và hạ tầng phụ trợ.

Ở phía Nam, khả năng phát triển những sản phẩm mới còn gắn chặt với tốc độ hoàn thiện mạng lưới giao thông.

Vành đai 3, Vành đai 4, Bến Lức - Long Thành, TP.HCM - Mộc Bài cùng hệ thống cảng biển, cảng cạn, đường sắt và trung tâm logistics được định hướng tạo mạng lưới kết nối giữa TP.HCM với các khu vực sản xuất xung quanh.

Khi đó, lợi thế của một dự án công nghiệp không nhất thiết nằm ở việc “gần trung tâm” nhất, mà có thể nằm ở thời gian vận chuyển đến cảng, sân bay, khách hàng và các mắt xích khác trong chuỗi cung ứng.

Dòng vốn FDI vì thế đang tạo ra một cuộc sàng lọc mới trên thị trường bất động sản công nghiệp. Quỹ đất và giá thuê vẫn quan trọng, nhưng cuộc cạnh tranh tiếp theo nhiều khả năng nằm ở chất lượng hạ tầng, sản phẩm và khả năng đáp ứng những yêu cầu ngày càng cao của nhà đầu tư quốc tế.