Fed “án binh bất động”, giá vàng có thể "mắc kẹt" tới 6 tháng

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Trao đổi với Kitco News, ông Colin Cieszynski, chiến lược gia trưởng thị trường tại SIA Wealth Management, cho rằng những bất ổn liên quan đến giá năng lượng, lạm phát và tình hình Trung Đông đang làm gia tăng rủi ro đối với các vị thế đầu tư vàng.

Theo chuyên gia này, giá vàng đã trải qua một đợt tăng mạnh trước khi lao dốc từ vùng 5.500 USD xuống khoảng 4.000 USD/ounce. Tuy nhiên, đợt điều chỉnh chưa loại bỏ hoàn toàn phần “phí rủi ro” do chiến sự khỏi thị trường.

“Vàng đã có một đợt tăng giá khổng lồ. Tôi cho rằng phần lớn tác động của chiến tranh đã được phản ánh vào giá, nhưng đợt bán tháo từ 5.500 USD xuống 4.000 USD chưa xóa hết những lo ngại đó”, ông nói.

Theo ông Cieszynski, giá vàng vẫn đang ở mức tương đối cao, trong khi thị trường ngày càng lo ngại lạm phát có thể buộc các ngân hàng trung ương duy trì lãi suất cao hơn.

Ông nhận định dữ liệu lạm phát hiện nay có độ trễ và có thể chưa phản ánh đầy đủ tác động từ đà tăng của giá dầu. Nếu giá năng lượng tiếp tục đi lên, lạm phát Mỹ có thể tăng trở lại trong một hoặc hai tháng tới.

“Khi đó, đồng USD có thể mạnh lên và trở thành lực cản đối với vàng”, Cieszynski cảnh báo.

Theo ông, vàng hiện đã rời xa đỉnh 5.500 USD. Thị trường đang bước vào giai đoạn ổn định ở vùng giá trung gian sau một chu kỳ tăng nóng và điều chỉnh sâu.

“Đó là lý do tôi đang giữ quan điểm trung lập với vàng. Giá đã tăng quá mạnh, sau đó lại giảm sâu và giờ cần thời gian để tự cân bằng. Quá trình này có thể kéo dài từ 3 đến 6 tháng”, ông nói.

Về cuộc họp của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang Mỹ (FOMC),ông Cieszynski dự báo Fed sẽ tránh đưa ra những quyết định lớn trong mùa hè. Theo ông, Chủ tịch Fed Kevin Warsh dường như muốn chờ các nhóm công tác hoàn thành nhiệm vụ trước khi thay đổi chính sách đáng kể.

“Tôi nghĩ Fed sẽ để mọi người có một mùa hè yên ổn. Họ có thể trì hoãn đến tháng 9, và cuộc họp tháng 9 sẽ quan trọng hơn”, ông nhận định.

Fed cũng cần thêm thời gian để xác định liệu mức giảm lạm phát trong tháng 6 chỉ là diễn biến nhất thời hay dấu hiệu của một xu hướng tích cực bền vững. Cieszynski cho rằng chính sách tiền tệ có thể được “đẩy lùi” đến tháng 9, khi Fed có thêm dữ liệu và công bố các dự báo mới.

Ông cũng lưu ý cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ đang đến gần, khiến khả năng Fed thực hiện động thái lớn trong cuộc họp tháng 10 trở nên thấp hơn. Vì vậy, tháng 9 có thể là thời điểm then chốt nếu ngân hàng trung ương buộc phải điều chỉnh chính sách.

Trong ngắn hạn, Cieszynski không kỳ vọng quyết định của Fed tạo ra cú hích lớn cho vàng. Giá kim loại quý nhiều khả năng tiếp tục dao động trong vùng 3.960-4.170 USD/ounce.

“Trừ khi Fed khiến tôi bất ngờ, điều mà tôi không nghĩ sẽ xảy ra”, ông nói. Theo chuyên gia này, sau giai đoạn biến động dữ dội, vàng có thể cần thêm nhiều tháng tích lũy trước khi xuất hiện động lực đủ mạnh để bứt phá theo một hướng mới.