Ford bất ngờ "quay xe" với AI, tuyển lại 350 kỹ sư kỳ cựu để cứu chất lượng xe

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Theo Bloomberg, Giám đốc điều hành (COO) Kumar Galhotra cho biết Ford đã "ngày càng phụ thuộc vào các hệ thống kiểm soát chất lượng tự động", nhưng kết quả đạt được lại gây thất vọng. Vì vậy, hãng quyết định đưa các chuyên gia kỹ thuật giàu kinh nghiệm trở lại làm việc.

Ông cho biết những chuyên gia này có nhiệm vụ phát hiện các điểm có nguy cơ gây lỗi trước khi linh kiện được đưa vào dây chuyền sản xuất, giúp ngăn chặn các vấn đề ngay từ giai đoạn đầu.

Trong khi đó, Phó Chủ tịch phụ trách kỹ thuật phần cứng xe hơi Charles Poon thừa nhận Ford đã đánh giá quá cao khả năng của AI. Ông nói: "Chúng tôi từng lầm tưởng rằng chỉ cần áp dụng trí tuệ nhân tạo và đưa các yêu cầu thiết kế vào hệ thống là có thể tạo ra một sản phẩm chất lượng cao."

Tuy nhiên, điều này không đồng nghĩa Ford từ bỏ chiến lược phát triển AI. Thay vào đó, hãng đang kết hợp kinh nghiệm của các kỹ sư kỳ cựu – thường được gọi là "gray beard" engineers (những kỹ sư lão luyện) – với công nghệ AI. Những chuyên gia này sẽ hướng dẫn đội ngũ kỹ sư trẻ, đồng thời hỗ trợ tinh chỉnh và huấn luyện lại các công cụ AI để nâng cao hiệu quả.

Việc tuyển dụng trở lại các kỹ sư giàu kinh nghiệm được cho là đã mang lại kết quả tích cực. Theo Tổng giám đốc điều hành Jim Farley, Ford đã giảm đáng kể chi phí bảo hành và thu hồi xe, giúp công ty tiết kiệm hàng trăm triệu USD.

Bên cạnh đó, hãng xe Mỹ cũng vươn lên vị trí dẫn đầu trong nhóm các thương hiệu phổ thông tại Khảo sát Chất lượng Ban đầu (Initial Quality Survey) do JD Power công bố trong tuần này. Kết quả này được xem là minh chứng cho hiệu quả của chiến lược kết hợp giữa kinh nghiệm của con người và công nghệ AI trong quy trình phát triển và sản xuất ô tô.