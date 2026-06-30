FT: Châu Âu đối mặt cú sốc khí đốt mùa đông, gánh nặng giá cả đe dọa người dân và doanh nghiệp
V.N (Theo RT)
30/06/2026 8:15 PM (GMT+7)
Theo tờ Financial Times, dự kiến các kho chứa khí đốt trong khu vực sẽ chỉ đầy 76% khi kết thúc mùa bổ sung khí đốt quan trọng.
Theo báo cáo của Financial Times hôm thứ Hai 29/6, trích dẫn dự báo của công ty tư vấn Wood Mackenzie, Liên minh châu Âu có nguy cơ bước vào mùa sưởi ấm sắp tới với lượng dự trữ khí đốt thấp nhất trong 15 năm, có khả năng đẩy giá năng lượng lên cao đối với các hộ gia đình và doanh nghiệp.
Khối này đã phải đối mặt với giá năng lượng tăng vọt kể từ khi giảm nhập khẩu dầu khí từ Nga sau khi cuộc xung đột Ukraine leo thang cách đây 4 năm. Việc chuyển hướng khỏi khí đốt đường ống tương đối rẻ từ Nga đã khiến châu Âu ngày càng phụ thuộc vào khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) đắt tiền hơn, đặc biệt là từ Mỹ.
Theo Wood Mackenzie, các kho chứa khí đốt của EU dự kiến chỉ đầy 76% vào cuối mùa bổ sung khí từ tháng 4 đến tháng 10, mức thấp nhất trước mùa đông kể từ năm 2011.
Tình hình càng trở nên ảm đạm hơn do lệnh cấm nhập khẩu khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Nga mà EU dự định thực hiện từ ngày 1/1, điều này sẽ loại bỏ nguồn cung hiện chiếm khoảng 14% lượng nhập khẩu nhiên liệu siêu lạnh này của khối. Tờ Financial Times cho biết thêm, áp lực còn đến từ sự gián đoạn vận chuyển LNG qua eo biển Hormuz trong cuộc xung đột Mỹ-Iran gần đây, cũng như sản lượng giảm ở Qatar và UAE.
Wood Mackenzie cảnh báo rằng giá có khả năng tăng cao khi mùa đông đến gần, đặc biệt nếu châu Âu trải qua đợt rét đậm vào đầu năm 2027. Natasha Fielding, một nhà phân tích tại Argus Media, nói với tờ Financial Times rằng nguồn cung LNG toàn cầu càng khan hiếm thì lượng dự trữ của châu Âu càng thấp vào đầu mùa đông và nguy cơ giá tăng đột biến càng lớn.
Theo Financial Times, các kho chứa của EU chỉ đầy 28% vào đầu mùa nạp nhiên liệu sau một mùa đông lạnh bất thường, thấp hơn nhiều so với mức trung bình theo mùa. Kể từ đó, theo các nguồn tin trong ngành, mức độ đầy trung bình đã đạt 48%.
Đầu năm nay, Politico đưa tin rằng khoảng một phần tư lượng khí đốt nhập khẩu của EU đến từ Mỹ. Tờ báo này dẫn lời các nhà ngoại giao cảnh báo rằng Washington có thể lợi dụng sự phụ thuộc ngày càng tăng của châu Âu vào nhiên liệu Mỹ để thúc đẩy các mục tiêu chính sách đối ngoại của mình. Tuần trước, Mỹ cảnh báo rằng họ có thể chuyển hướng xuất khẩu khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) sang các thị trường khác trừ khi Brussels nới lỏng các quy định về khí thải metan đã được lên kế hoạch.
Vào tháng 3, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Moscow có thể rút khỏi thị trường khí đốt châu Âu và chuyển hướng nguồn cung sang “các thị trường mới nổi” thay vì chờ đợi các hạn chế của EU có hiệu lực. Ông lập luận rằng cuộc khủng hoảng năng lượng của khối là kết quả của “các chính sách sai lầm” được theo đuổi trong “nhiều năm”.
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