Gần 18.000 vận động viên tham gia giải Marathon Quốc tế Di sản Hạ Long 2026

Ban tổ chức giải Marathon Quốc tế Di sản Hạ Long (Halong Bay Heritage Marathon) vừa công bố mùa giải 2026 vào ngày 2/8 vừa qua. Theo đó, mùa giải năm nay sẽ diễn ra từ ngày 20-22/11, ngày thi đấu chính thức 22/11.

Công bố giải Marathon Quốc tế Di sản Hạ Long 2026. Ảnh: BTC

Giải Marathon Quốc tế Di sản Hạ Long năm 2026 dự kiến thu hút gần 18.000 vận động viên, trong đó có 5.000 vận động viên quốc tế, đông nhất trong 11 mùa giải tổ chức.

Năm nay, điểm xuất phát và về đích được đặt tại Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm tỉnh Quảng Ninh trên đường bao biển Trần Quốc Nghiễn. Đường chạy được thiết kế, tối ưu hóa và tổ chức đóng cả 2 chiều, vừa bảo đảm an toàn, tạo điều kiện để các vận động viên nâng cao thành tích, vừa mang đến trải nghiệm đặc biệt khi sải bước giữa không gian cảnh quan kỳ vĩ của Di sản Thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long.

Các vận động viên sẽ tranh tài ở 4 cự ly tiêu chuẩn gồm: 5km; 10km; 21,0975km và 42,195km.

Giải Marathon Quốc tế Di sản Hạ Long là giải chạy đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam được cấp Nhãn Thế giới. Ảnh: BTC

Giải Marathon Quốc tế Di sản Hạ Long là giải chạy đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam được Liên đoàn Điền kinh Thế giới (World Athletics) cấp Nhãn Thế giới - World Athletics Label Road Race.

Đáng chú ý, thành tích của mùa giải 2025 tiếp tục tạo dấu ấn khi vận động viên Kennedy Kiprop Chelimo lập kỷ lục mới với thời gian 2 giờ 13 phút 57 giây ở cự ly 42,195km, đưa Halong Bay Heritage Marathon trở thành “The Fastest Race in the Region” - đường chạy nhanh nhất khu vực.

Theo PGS.TS Nguyễn Trí - Tổng Giám đốc Công ty DHA Việt Nam, đơn vị sở hữu và tổ chức giải, cho biết: Việc tiếp tục được chứng nhận Nhãn Thế giới - World Athletics Label là minh chứng cho cam kết của DHA Việt Nam theo đuổi sự chuyên nghiệp và đẳng cấp.

Đồng thời, đây là sự khẳng định về chất lượng tổ chức và tiêu chuẩn quốc tế của giải được công nhận bởi cơ quan quản lý điền kinh hàng đầu thế giới. Nhãn Thế giới cũng chính là sự khẳng định mạnh mẽ cho vị thế của Việt Nam trên bản đồ marathon toàn cầu.

Giải Marathon Quốc tế Di sản Hạ Long 2026 dự kiến thu hút gần 18.000 vận động viên trong và ngoài nước tham dự. Ảnh: BTC

Để duy trì tiêu chuẩn Nhãn Thế giới, mùa giải 2026, Ban tổ chức giải Marathon Quốc tế Di sản Hạ Long tiếp tục nâng cấp các quy chuẩn vận hành, từ hệ thống y tế, cứu hộ, bảo đảm an toàn đường đua đến công tác chăm sóc trải nghiệm cho vận động viên.

Đặc biệt năm nay, Ban tổ chức đã chính thức ra mắt Cúp Doanh nghiệp Rồng Xanh (Green Dragon Cup) - sân chơi dành riêng cho cộng đồng doanh nghiệp nhằm tăng cường kết nối, giao lưu và lan tỏa tinh thần thể thao,

Theo ông Nguyễn Thanh Tùng - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh, qua nhiều mùa giải, Ban tổ chức giải chạy đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm quý báu, từng bước khẳng định uy tín, chất lượng tổ chức và tạo dựng được niềm tin trong cộng đồng chạy bộ trong nước cũng như quốc tế.

Tuy nhiên, yêu cầu trong giai đoạn mới là phải chuyển từ tư duy tổ chức một sự kiện sang tư duy xây dựng một thương hiệu sự kiện.

Điều đó đòi hỏi Ban tổ chức cần tiếp tục nghiên cứu các mô hình marathon hàng đầu trong khu vực và thế giới; nâng cao tiêu chuẩn chuyên môn theo chuẩn quốc tế; đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý và điều hành; tăng cường trải nghiệm cho vận động viên; phát triển các hoạt động Expo, hội chợ thể thao, chương trình trải nghiệm văn hóa, ẩm thực, du lịch, hoạt động cộng đồng và các sản phẩm dịch vụ đi kèm để gia tăng giá trị của giải đấu.

Đồng thời, cần xây dựng chiến lược truyền thông dài hạn, mở rộng hợp tác với các tổ chức quốc tế, các hiệp hội marathon, các doanh nghiệp lớn và các hãng lữ hành nhằm đưa Hạ Long Bay Heritage Marathon trở thành giải chạy có sức ảnh hưởng trong khu vực châu Á.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh cam kết sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, địa phương để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho Ban tổ chức, đồng thời đồng hành trong việc xây dựng các cơ chế, chính sách phù hợp nhằm phát triển hệ thống các giải thể thao quy mô lớn, có thương hiệu, có sức lan tỏa, góp phần đưa Quảng Ninh trở thành điểm đến hàng đầu của du lịch thể thao Việt Nam.