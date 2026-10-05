Gần 2 ha đất nông nghiệp ở TP.HCM sẽ thành đất khai thác khoáng sản

Nguồn cung vật liệu xây dựng là một trong những yếu tố có ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ và chi phí của các dự án đầu tư xây dựng. Trong đó, việc đưa các khu vực đã được cấp phép khai thác vào sử dụng còn phụ thuộc vào thủ tục đất đai, nghĩa vụ tài chính và các điều kiện chuyên ngành.

Mới đây, UBND TP.HCM đã ban hành quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng gần 2 ha đất tại xã Thường Tân để phục vụ hoạt động khai thác khoáng sản. Theo quyết định, Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương được chuyển mục đích sử dụng 19.727,3 m² đất nằm trong ranh Dự án đầu tư khai thác mỏ đá xây dựng Tân Mỹ.

Trong số này có 8.271,3 m² đất trồng cây lâu năm và 11.456 m² đất trồng lúa. Sau khi chuyển đổi, khu đất có mục đích sử dụng là đất dành cho hoạt động khoáng sản.

Hình thức sử dụng là Nhà nước cho thuê đất và doanh nghiệp trả tiền thuê hằng năm. Thời điểm tính tiền thuê được xác định từ ngày UBND TP.HCM ký quyết định. Khu đất thuộc tờ bản đồ số 130 tại xã Thường Tân, được xác định theo sơ đồ do Văn phòng Đăng ký đất đai Thành phố xác lập ngày 3/4/2026.

TP.HCM cho phép chuyển sang đổi gần 2 ha đất nông nghiệp tại xã Thường Tân để phục vụ hoạt động khoáng sản. Ảnh: hochiminhcity.gov

Thời hạn sử dụng gần 2 ha đất nói trên kéo dài đến ngày 28/8/2029, tương ứng với thời hạn theo giấy phép khai thác khoáng sản được UBND tỉnh Bình Dương trước đây cấp cho dự án vào năm 2015.

Việc chuyển đổi hơn 11.400 m² đất trồng lúa cũng kéo theo các nghĩa vụ tài chính liên quan. Doanh nghiệp phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ phát sinh khi chuyển đất trồng lúa sang mục đích phi nông nghiệp, bên cạnh tiền thuê đất và các khoản thuế khác theo quy định.

Sở Nông nghiệp và Môi trường sẽ phối hợp với Thuế TP.HCM và các cơ quan liên quan xác định giá đất làm cơ sở tính tiền thuê đất. Sau khi hoàn thành nghĩa vụ tài chính, doanh nghiệp sẽ được thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và bàn giao đất trên thực địa.



Quyết định của TP.HCM đồng thời đặt ra giới hạn cụ thể đối với phạm vi được sử dụng cho hoạt động khoáng sản. Theo đó, 213,7 m² đất trồng cây lâu năm nằm trong hành lang an toàn đường bộ được tách khỏi diện tích chuyển mục đích. Phần đất này phải tiếp tục được quản lý theo hiện trạng và không được sử dụng để khai thác khoáng sản.

Khi bàn giao đất trên thực địa, cơ quan chức năng phải xác định và cắm mốc riêng đối với diện tích thuộc hành lang an toàn đường bộ, tránh đưa phần đất này vào phạm vi khai thác của mỏ đá Tân Mỹ.

Một điều kiện khác được TP.HCM nhấn mạnh là quyết định về đất đai không đồng nghĩa với việc doanh nghiệp mặc nhiên được khai thác khoáng sản.

Hoạt động khai thác tại khu đất chỉ được thực hiện trong thời gian giấy phép khai thác khoáng sản còn hiệu lực. Quyết định chuyển mục đích sử dụng đất cũng không thay thế giấy phép khai thác và các thủ tục chuyên ngành khác mà doanh nghiệp phải đáp ứng.

UBND xã Thường Tân được giao phối hợp với các cơ quan chuyên môn theo dõi tiến độ dự án, quản lý hoạt động sử dụng đất, xây dựng và quy hoạch, đồng thời giám sát việc thực hiện các yêu cầu về bảo vệ môi trường.