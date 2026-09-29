Gần 30ha đất tại Bình Dương được đưa ra cho thuê với giá từ 4.904 đồng/m²/năm

UBND TP.HCM vừa phê duyệt đơn giá khởi điểm cho thuê ngắn hạn đối với 10 khu đất do Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất khu vực Bình Dương quản lý.

Các khu đất phân bố tại Thủ Dầu Một, Đông Hòa, Bến Cát, Phú An, Tân Đông Hiệp và Tân Uyên. Quy mô khá đa dạng, từ khu đất chỉ hơn 100m² đến quỹ đất gần 300.000m².

Đáng chú ý, thời hạn cho thuê chỉ từ 2-5 năm. Đây là hình thức khai thác quỹ đất trong thời gian ngắn, trong khi vẫn phải bảo đảm không ảnh hưởng đến quy hoạch, đấu giá quyền sử dụng đất hay triển khai các dự án sau này.

Nhóm đất thương mại, dịch vụ ghi nhận mức giá khởi điểm cao hơn đáng kể so với các khu đất sử dụng cho nông nghiệp. Tại phường Thủ Dầu Một, 4 khu đất với tổng diện tích 54.348,7m² được đưa ra cho thuê với mục đích thương mại, dịch vụ trong thời hạn 2 năm. Giá khởi điểm được phê duyệt ở mức 109.730 đồng/m²/năm.

TP.HCM đang đưa thêm nhiều khu đất công tại khu vực Bình Dương vào khai thác ngắn hạn. Ảnh: Gia Linh

Cũng tại khu vực này, khu đất thu hồi của Công ty Xăng dầu Sông Bé - TNHH Một thành viên có diện tích chỉ 111m² nhưng giá khởi điểm lên tới 402.600 đồng/m²/năm, cao nhất trong các mức giá được công bố.

Khu nhà kho của Tổng Công ty 3/2 rộng 8.985,5m² có giá khởi điểm 255.000 đồng/m²/năm và thời hạn thuê 2 năm. Một khu đất khác rộng hơn 13.300m² được xác định mức giá 91.840 đồng/m²/năm, thời hạn thuê 5 năm.

Tại Đông Hòa, hai khu đất với tổng diện tích hơn 22.000m² được đưa ra mức giá lần lượt 203.500 đồng và 98.000 đồng/m²/năm. Cả hai đều có thời hạn thuê 5 năm. Trong khi đó, khu đất hơn 7.375m² tại Phú An được cho thuê làm đất thương mại, dịch vụ với giá khởi điểm 20.893 đồng/m²/năm.

Mức giá thấp hơn nhiều xuất hiện tại nhóm đất nông nghiệp. Khu đất thu hồi của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương tại Tân Đông Hiệp có diện tích lên đến 297.785,8m², tương đương gần 30ha. Khu đất được cho thuê để trồng cây hàng năm, nuôi trồng thủy sản trong 5 năm, với giá khởi điểm 4.904 đồng/m²/năm.

Tại Bến Cát, khu đất rộng 57.396,6m² cũng được đưa vào khai thác nông nghiệp trong 2 năm, với giá khởi điểm 2.303 đồng/m²/năm. Ngoài ra, danh mục còn có khu đất hơn 157.000m² tại Tân Uyên.

Điểm đáng chú ý về mặt kinh tế không chỉ nằm ở mức giá thuê, mà còn ở cách quỹ đất được đưa vào khai thác trong khoảng thời gian chưa thực hiện dự án hoặc phương án sử dụng dài hạn.

Thay vì để đất trống, việc cho thuê ngắn hạn có thể tạo thêm giá trị kinh tế từ tài sản công. Tuy nhiên, thời hạn thuê 2-5 năm cũng đặt ra yêu cầu người thuê phải tính toán mô hình kinh doanh phù hợp, đặc biệt với những hoạt động cần vốn đầu tư ban đầu lớn và thời gian hoàn vốn dài.

UBND TP.HCM yêu cầu trước khi tổ chức cho thuê, các đơn vị liên quan phải rà soát tình trạng pháp lý, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, kế hoạch đấu giá, thu hồi đất và tiến độ triển khai dự án đối với từng khu đất.

Việc cho thuê phải bảo đảm không ảnh hưởng đến quy hoạch, dự án đầu tư hoặc phương án đấu giá quyền sử dụng đất.

Một điều kiện đáng lưu ý với bên thuê là hợp đồng phải quy định rõ việc chấm dứt và bàn giao lại đất khi Nhà nước có quyết định thu hồi hoặc triển khai dự án, đấu giá, bố trí sử dụng đất. Đồng thời, việc cho thuê không được làm phát sinh quyền, lợi ích hoặc nghĩa vụ bồi thường, hỗ trợ trái quy định.

Như vậy, khác với giao đất hoặc cho thuê đất dài hạn để phát triển dự án bất động sản, nhóm quỹ đất này mang tính khai thác tạm thời. Với doanh nghiệp, bài toán không chỉ là giá thuê mà còn nằm ở khả năng tận dụng mặt bằng hiệu quả trong một chu kỳ tương đối ngắn.