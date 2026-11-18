Quỹ đất đấu thầu mở rộng từ đô thị đến năng lượng

Thị trường đầu tư tại TP.HCM sắp có thêm một danh mục quỹ đất quy mô lớn được đưa vào quy trình lựa chọn nhà đầu tư. Với tổng diện tích khoảng 444,67 ha, kế hoạch này đáng chú ý không chỉ bởi quy mô đất mà còn ở cơ cấu dự án đa dạng, tạo ra những hướng tiếp cận khác nhau cho dòng vốn doanh nghiệp.

Theo Nghị quyết số 124/NQ-HĐND ngày 30/10/2026 của HĐND TP.HCM, Thành phố đưa 6 khu đất vào danh mục đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất năm 2026 (đợt 1). Các khu đất dự kiến được tổ chức đấu thầu trong giai đoạn 2026 - 2027, với thời gian tổ chức đấu thầu là 180 ngày.

Xét về cơ cấu diện tích, hai khu đất dành cho các dự án điện mặt trời tại xã Trừ Văn Thố chiếm tỷ trọng lớn nhất trong danh mục. Cụ thể, Nhà máy điện mặt trời Bàu Bàng 1 có quy mô 186 ha, Nhà máy điện mặt trời Bàu Bàng 2 có diện tích 100 ha. Tổng diện tích hai khu đất này lên đến 286 ha, tương đương hơn 64% tổng quỹ đất dự kiến đấu thầu.

Gần 445 ha đất tại 6 địa điểm đang được TP.HCM chuẩn bị đưa ra đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư. Ảnh: Gia Linh

Ở nhóm phát triển đô thị, khu vực An Sơn II tại phường Thuận An có diện tích khoảng 75 ha. Khu đất thuộc Đồ án điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Khu đô thị Bắc Vũng Tàu tại phường Phước Thắng có quy mô 60,3 ha.

Hai khu đất còn lại gồm khu dân cư mới tại phường Tam Bình, diện tích 22,47 ha và khu đất xây dựng trường liên cấp tư thục tại phường Tân Hưng, diện tích 0,9 ha.

Cơ cấu này cho thấy danh mục đấu thầu không tập trung riêng vào bất động sản nhà ở mà còn có sự hiện diện của các dự án năng lượng và giáo dục. Với doanh nghiệp, đây là những nhóm đầu tư có đặc điểm khác nhau về vốn, thời gian triển khai, yêu cầu pháp lý cũng như năng lực vận hành.

Đặc biệt, nhóm đất phát triển đô thị và khu dân cư có thể thu hút sự quan tâm của các doanh nghiệp bất động sản đang tìm kiếm quỹ đất triển khai dự án. Trong khi đó, các khu đất dành cho năng lượng mở ra hướng tiếp cận đối với những nhà đầu tư có kinh nghiệm trong lĩnh vực hạ tầng và sản xuất điện.

Tuy nhiên, việc được đưa vào danh mục đấu thầu chưa đồng nghĩa các dự án đã đủ điều kiện triển khai hoặc đã xác định được nhà đầu tư. Cơ hội thực tế còn phụ thuộc vào hồ sơ, điều kiện lựa chọn và tiến độ hoàn thiện thủ tục của từng khu đất.

Tiến độ đấu thầu là yếu tố doanh nghiệp cần theo dõi

Để đẩy nhanh quá trình hiện thực hóa danh mục này, UBND TP.HCM vừa yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương triển khai Nghị quyết số 124/NQ-HĐND. Sở Tài chính được giao chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và địa phương tham mưu kế hoạch chi tiết, trình UBND Thành phố trước ngày 25/11/2026.

Đối với thị trường, tiến độ chuẩn bị và tổ chức đấu thầu sẽ là yếu tố quan trọng quyết định thời điểm các cơ hội đầu tư có thể chuyển thành dự án cụ thể. Doanh nghiệp quan tâm cần theo dõi kế hoạch của từng khu đất, đồng thời chuẩn bị năng lực tài chính, phương án đầu tư và các điều kiện tham gia theo quy định.

Thị trường đầu tư tại TP.HCM sắp có thêm một danh mục quỹ đất quy mô lớn được đưa vào quy trình lựa chọn nhà đầu tư.

Một nội dung đáng chú ý khác là yêu cầu quản lý chặt chẽ quỹ đất trong quá trình triển khai. Đối với những khu đất thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng, Thành phố yêu cầu thực hiện đúng quy định pháp luật.

Trường hợp khu đất có một phần diện tích do cơ quan, tổ chức Nhà nước quản lý, việc thu hồi đất để giao đất hoặc cho thuê đất thông qua đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư phải thực hiện đối với toàn bộ khu đất.

Bên cạnh đó, việc xác định số lượng nhà đầu tư quan tâm và tổ chức đấu thầu phải tuân thủ quy định của pháp luật về đất đai, đấu thầu, đầu tư và các quy định liên quan.

Việc chuẩn bị đưa gần 445 ha đất vào đấu thầu cho thấy TP.HCM đang tiếp tục mở rộng kênh huy động nguồn lực xã hội thông qua lựa chọn nhà đầu tư. Tuy nhiên, hiệu quả thị trường sẽ không chỉ nằm ở diện tích quỹ đất được đưa ra mà còn phụ thuộc vào khả năng hoàn thiện pháp lý, thu hút doanh nghiệp đủ năng lực và tiến độ triển khai các dự án sau đấu thầu.