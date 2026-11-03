Hội đồng nhân dân TP.HCM đã thông qua chủ trương đầu tư 4 dự án chỉnh trang đô thị khu vực bờ Nam kênh Đôi, với tổng mức đầu tư gần 48.980 tỷ đồng từ ngân sách thành phố. Toàn tuyến dài khoảng 8,8km, đi qua địa bàn phường Chánh Hưng và phường Bình Đông, dự kiến triển khai giai đoạn 2026-2032.

Các hạng mục chính gồm xây dựng kè bờ kênh, mở rộng đường Phạm Thế Hiển lên lộ giới 30m, hoàn thiện hệ thống thoát nước, chiếu sáng, cây xanh và công viên công cộng.

Đáng chú ý, trong tổng vốn đầu tư, chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư chiếm khoảng 39.800 tỷ đồng. Đây là khoản kinh phí lớn, phản ánh quy mô giải phóng mặt bằng và yêu cầu tái tổ chức không gian dân cư tại khu vực.

Với tổng vốn đầu tư gần 49.000 tỷ đồng, chương trình chỉnh trang bờ Nam kênh Đôi không chỉ hướng đến cải thiện môi trường sống mà còn mở ra cơ hội tái cấu trúc không gian đô thị phía Nam TP.HCM. Ảnh: Gia Linh

Ở góc độ kinh tế đô thị, việc đầu tư đồng bộ hạ tầng tại bờ Nam kênh Đôi có ý nghĩa vượt ra ngoài mục tiêu chỉnh trang cảnh quan. Khi những hạn chế về giao thông, thoát nước và môi trường được cải thiện, khu vực này có thêm điều kiện thu hút các hoạt động thương mại, dịch vụ và nâng cao chất lượng không gian sống.

Riêng đoạn từ cầu Hiệp Ân đến cầu Bà Tàng, thuộc phường Bình Đông, có tổng mức đầu tư hơn 10.634 tỷ đồng. Dự án dự kiến thu hồi khoảng 11,19ha đất, ảnh hưởng đến 1.434 trường hợp, trong đó có 1.278 trường hợp giải tỏa toàn phần.

Theo kế hoạch mới ban hành, UBND TP.HCM yêu cầu hoàn thành công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và bàn giao toàn bộ mặt bằng đoạn tuyến này trước ngày 31/3/2027.

Tiến độ giải phóng mặt bằng được xem là yếu tố quan trọng quyết định khả năng triển khai các hạng mục hạ tầng, đồng thời ảnh hưởng trực tiếp đến kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công.

Về dài hạn, việc hình thành không gian ven kênh thông thoáng, kết hợp công viên và hạ tầng giao thông đồng bộ có thể tạo điều kiện phát triển các hoạt động kinh doanh, dịch vụ gắn với lợi thế cảnh quan và kết nối đô thị.

Tuy nhiên, hiệu quả đối với thị trường bất động sản không chỉ phụ thuộc vào quy mô vốn đầu tư mà còn nằm ở khả năng kết nối hạ tầng, tổ chức không gian thương mại và khai thác hiệu quả quỹ đất sau chỉnh trang.

Vì vậy, bên cạnh mục tiêu hoàn thành công trình, bài toán đặt ra với TP.HCM là làm thế nào chuyển hóa nguồn vốn đầu tư công thành giá trị kinh tế lâu dài, tạo động lực phát triển mới cho khu vực phía Nam thành phố.