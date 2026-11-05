Nhóm khách quốc tế đóng góp phần lớn vào mức tăng lượt khách lưu trú ở Hà Nội trong tháng 10. Ảnh: Báo Chính phủ

Khách lưu trú đến từ những thị trường nào?

Theo báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 10/2026 của cơ quan Thống kê TP. Hà Nội, so với tháng 9, lượng khách quốc tế do các cơ sở lưu trú ở Hà Nội phục vụ tăng 26,2%, trong khi lượng khách nội địa tăng nhẹ.

Nhóm khách quốc tế đóng góp phần lớn vào mức tăng lượt khách lưu trú so với tháng trước. So với tháng 10 năm trước, mức tăng của hai nhóm khá sát nhau và đều ở hai chữ số.

Từ đầu năm đến hết tháng 10, các cơ sở lưu trú phục vụ khoảng 7,8 triệu lượt khách. Trong đó, khách quốc tế đạt 5,4 triệu lượt, tăng gần một phần tư so với cùng kỳ năm 2025. Khách nội địa cũng tăng hơn một phần năm trong giai đoạn này.

Trung Quốc đứng đầu trong số các thị trường khách quốc tế, với hơn 760.000 lượt khách do các cơ sở lưu trú phục vụ trong 10 tháng, tăng 42% so với cùng kỳ. Hàn Quốc là một nguồn khách lớn khác, với gần 470.000 lượt trong cùng thời gian.

Theo báo cáo, tốc độ tăng khách lưu trú khác nhau giữa các quốc gia. Khách từ Hàn Quốc và Nhật Bản tăng quanh 10%, còn lượng khách từ Đài Loan tăng khoảng một phần năm. Ở các thị trường xa hơn, số lượt khách từ Mỹ và Australia được cơ sở lưu trú phục vụ đều tăng xấp xỉ một phần tư. Khách đến từ Pháp, Anh và Đức cũng tăng so với cùng kỳ.

Tuy nhiên, bức tranh có cơ cấu khác khi tính tổng lượt khách du lịch đến Hà Nội. Số liệu của Sở Du lịch được dẫn trong báo cáo cho thấy, thành phố đón gần 2,8 triệu lượt khách trong tháng 10, trong đó khách nội địa chiếm phần lớn. Khách quốc tế đạt hơn 850.000 lượt, tương đương khoảng ba trong 10 lượt khách đến.

Ảnh: Thống kê thành phố Hà Nội

Từ phòng khách sạn đến các dịch vụ trong chuyến đi

Trong tháng 10, công suất sử dụng phòng trung bình của khối khách sạn ước đạt 73,2%, tăng 3,3 điểm phần trăm so với cùng kỳ. Tính chung 10 tháng, công suất bình quân đạt 74,2%, cao hơn 6,8 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm 2025. Mức sử dụng phòng cải thiện ở cả hai kỳ so sánh, cùng thời gian lượng khách lưu trú tăng.

Đến cuối tháng 10, Hà Nội có hơn 3.700 cơ sở lưu trú với khoảng 72.400 phòng. Trong số này, 65 khách sạn và khu căn hộ còn trong thời hạn xếp hạng từ một đến năm sao. Khách sạn và khu căn hộ bốn, năm sao chiếm gần ba phần tư số cơ sở còn thời hạn xếp hạng.

Xét trên toàn địa bàn, phần lớn cơ sở lưu trú chưa đăng ký xếp hạng. Thống kê về nguồn phòng bao quát các loại hình lưu trú, còn tỷ lệ sử dụng phòng được tính riêng cho khối khách sạn.

Ra khỏi nơi lưu trú, du khách còn cần tìm chỗ ăn uống, mua sắm hoặc chọn hoạt động giải trí trong thời gian ở thành phố. Hà Nội có 48 cơ sở kinh doanh dịch vụ được công nhận đạt chuẩn phục vụ khách du lịch. Phần lớn là cơ sở ăn uống và mua sắm, bên cạnh các địa chỉ vui chơi, giải trí và chăm sóc sức khỏe. Trong một chuyến đi, những địa chỉ này có thể là nơi khách dừng chân giữa các điểm tham quan hoặc dành thêm thời gian để tìm hiểu ẩm thực địa phương.

Với những chuyến đi có hướng dẫn, dịch vụ còn phụ thuộc vào cách doanh nghiệp lữ hành tổ chức tuyến tham quan và đội ngũ hướng dẫn viên tại điểm. Đến hết tháng 10, thành phố có hơn 2.000 doanh nghiệp lữ hành quốc tế và gần 600 doanh nghiệp lữ hành nội địa. Bên cạnh các hướng dẫn viên theo đoàn, Hà Nội có hướng dẫn viên làm việc tại các điểm du lịch và di tích, nơi khách có thể tìm hiểu thêm về địa điểm mình đang tham quan.

Từ đầu năm đến hết tháng 10, tổng thu từ khách du lịch tại Hà Nội ước đạt 125.200 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ, nhanh hơn mức tăng của tổng lượt khách. Theo định hướng phát triển du lịch, Hà Nội muốn chú trọng chất lượng trải nghiệm và mức chi tiêu của khách khi đánh giá hiệu quả của điểm đến.

Thành phố đang hoàn thiện kế hoạch xúc tiến du lịch giai đoạn 2027-2030 và xây dựng bản ghi nhớ hợp tác với Cảng hàng không quốc tế Nội Bài. Với khách đang tìm hiểu lịch trình, thông tin du lịch được cung cấp qua các kênh trực tuyến của thành phố và tại quầy thông tin ở Nhà hát Lớn.

Với một du khách mới đến Hà Nội, chất lượng phục vụ có thể được cảm nhận từ những việc rất cụ thể, như tìm được thông tin về nơi muốn ghé, đặt một chuyến tham quan có hướng dẫn hay chọn được chỗ ăn phù hợp với lịch trình.