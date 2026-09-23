Gen Z giàu hơn các thế hệ trước nhưng vẫn bi quan về tiền bạc

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“Ngày nay, mua một ngôi nhà cần một khoản tiền không nhỏ, trong khi mỗi món đồ nội thất đều đắt gấp khoảng ba lần so với 10 năm trước”. Đây không phải lời than thở trên TikTok mà là một câu được đăng từ năm 1866 trên tạp chí Hall’s Journal of Health, hơn một thế kỷ trước khi thuật ngữ Gen Z xuất hiện.

Câu nói này cũng vừa được trích dẫn trong báo cáo mới của Trung tâm Kinh tế vĩ mô BCG có tên Lũ trẻ sẽ ổn thôi: Nỗi lo lắng muôn thuở về giới trẻ và tiền bạc".

Các nhà kinh tế Philipp Carlsson-Szlezak, Paul Swartz và Henry Rubin cho rằng quan niệm phổ biến về một thế hệ trẻ đang tụt hậu không phù hợp với dữ liệu. Theo họ, Gen Z giàu hơn Millennials, Gen X và thế hệ Baby Boomers ở cùng độ tuổi.

Tuy nhiên, nghịch lý nằm ở chỗ Gen Z cũng cảm thấy bất an về tiền bạc hơn bất kỳ thế hệ nào từng được ghi nhận.

Thu nhập cao hơn nhưng kỳ vọng cũng lớn hơn

Theo BCG, những lao động Gen Z lớn tuổi nhất, ở tuổi 28, có thu nhập trung vị khoảng 42.000 USD tính theo giá trị đồng tiền không đổi. Con số này cao hơn 25% so với Millennials ở cùng độ tuổi và cao hơn 50% so với Baby Boomers.

Về tài sản, BCG cho rằng Gen Z còn quá trẻ để có dữ liệu so sánh trực tiếp đầy đủ. Tuy nhiên, khi kết hợp Gen Z với Millennials, nhóm người trẻ hiện nay cũng đang vượt các thế hệ trước. Millennials ở tuổi 34 có giá trị tài sản ròng trung bình 331.000 USD, so với 251.000 USD của Gen X và 229.000 USD của Baby Boomers ở cùng độ tuổi.

Trong khi đó, tâm lý lại đi theo hướng ngược lại.

Theo khảo sát SoFi/YouGov với 4.090 người trưởng thành tại Mỹ, 62% Gen Z và Millennials vẫn mong muốn có thể nghỉ hưu thoải mái, nhưng chỉ 46% tin rằng họ thực sự làm được điều đó.

BCG cho rằng Gen Z đang phải đối mặt với những thách thức riêng như nợ học phí và chi phí nhà ở. Tuy nhiên, những khó khăn này không đồng nghĩa cả thế hệ đang tụt hậu về kinh tế.

Mạng xã hội và “ảo giác tài chính”

Một trong những vấn đề được báo cáo nhấn mạnh là khoảng cách giữa thực tế tài chính và kỳ vọng. Một khảo sát của Empower mới đây cho thấy Gen Z cho rằng họ cần kiếm tới 600.000 USD mỗi năm mới cảm thấy thành công về tài chính. Đây là mức thu nhập thuộc nhóm 1% cao nhất tại Mỹ, trong khi mức lương trung vị của lao động toàn thời gian chỉ khoảng 60.000 USD.

Các tác giả gọi hiện tượng này là “financial dysmorphia”, tức một dạng nhận thức méo mó về tình hình tài chính, một phần bắt nguồn từ việc tiếp xúc với những hình ảnh giàu có thiếu tính đại diện trên mạng xã hội.

Theo BCG, người trẻ cần biết sàng lọc những hình ảnh hào nhoáng trên môi trường số và tập trung vào thực tế tài chính của chính mình.

Gen Z cũng có xu hướng chấp nhận rủi ro tài chính cao hơn. Theo SoFi, 77% Gen Z tin rằng họ có thể khởi nghiệp, so với 58% ở các thế hệ lớn tuổi. Gen Z cũng có khả năng đầu tư tiền điện tử cao gấp 4 lần Baby Boomers, với tỷ lệ lần lượt là 26% và 6%.

Tỷ trọng cổ phiếu trong tài sản của người trẻ cũng cao hơn, đồng nghĩa họ có thể chịu tác động mạnh hơn khi thị trường bước vào giai đoạn giảm giá.

Nhà ở vẫn là bài toán khó

Nhà ở là lĩnh vực cho thấy rõ nhất những khó khăn thực tế mà người trẻ phải đối mặt. Hiện nay, một người cần gần 6 năm thu nhập trung vị để mua một căn nhà có giá trung vị, so với khoảng 3,5 năm vào năm 1975.

Tuy nhiên, BCG lưu ý rằng diện tích nhà mới trung bình hiện lớn hơn 50%, nên nếu tính theo diện tích sử dụng, khả năng chi trả cho nhà ở gần như không thay đổi.

Vấn đề lớn hơn là khoảng 90% người trẻ hiện sống tại các thành phố và vùng ngoại ô, nơi nguồn cung nhà ở không tăng đủ nhanh.

Nhà kinh tế trưởng BCG Philipp Carlsson-Szlezak cho rằng, những khó khăn này cần được nhìn trong bối cảnh dài hạn. Theo ông, Gen Z và Millennials vẫn đang phải xây dựng sự nghiệp, thu nhập và tài sản trong những điều kiện riêng, nhưng xét trên bình diện thế hệ, họ vẫn đạt được tiến bộ đáng kể.

Ông cho rằng thách thức lớn nhất không hẳn nằm ở nền kinh tế mà ở “kỳ vọng bị bóp méo”. Nếu Gen Z có thể nhìn nhận thực tế tài chính khách quan hơn thay vì so sánh với những hình ảnh giàu có trên mạng xã hội, cảm giác bi quan về tiền bạc có thể giảm bớt.