Giá bạc hôm nay 1/10 trong nước giảm nhẹ

Giá bạc hôm nay 1/10 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý được niêm yết ở mức 2.135.000 đồng/lượng mua vào và 2.201.000 đồng/lượng bán ra tại Hà Nội.

So với những phiên trước, mặt bằng giá bạc trong nước đang có xu hướng điều chỉnh theo diễn biến của thị trường quốc tế. Khoảng cách giữa giá mua vào và bán ra tại Phú Quý hiện là 66.000 đồng/lượng, cho thấy nhà đầu tư cần tính đến mức chênh lệch này khi tham gia giao dịch bạc vật chất trong ngắn hạn.

Giá bạc hôm nay 1/10: Bạc hồi phục quanh 61 USD nhưng vẫn chịu sức ép lớn

Trong khi đó, khảo sát tại một số địa điểm giao dịch khác ở Hà Nội cho thấy giá bạc hiện được niêm yết ở mức 1.809.000 đồng/lượng mua vào và 1.876.000 đồng/lượng bán ra.

Tại TP. Hồ Chí Minh, giá bạc được niêm yết ở mức 1.813.000 đồng/lượng mua vào và 1.880.000 đồng/lượng bán ra.

Như vậy, giá bạc tại Phú Quý đang cao hơn đáng kể so với mặt bằng được khảo sát tại các địa điểm giao dịch khác. Sự khác biệt này có thể đến từ thương hiệu, chủng loại bạc, tiêu chuẩn sản phẩm, chi phí gia công cũng như chính sách giá riêng của từng đơn vị. Vì vậy, khi so sánh giá bạc trong nước, người mua cần xem xét đúng loại sản phẩm và điều kiện giao dịch thay vì chỉ đối chiếu một mức giá niêm yết.

Trên thị trường quốc tế, giá bạc đang được giao dịch quanh 61,03 USD/ounce, tăng 0,46 USD/ounce theo mức cập nhật được ghi nhận. Dữ liệu Kitco cũng cho thấy giá bạc giao ngay từng được ghi nhận ở mức 61,03 USD/ounce trong ngày 30/9.

Diễn biến này cho thấy bạc đang cố gắng ổn định trở lại sau cú giảm mạnh vào cuối tháng 9. Trước đó, ngày 28/9, giá bạc có thời điểm giảm khoảng 4,5% xuống 61,39 USD/ounce trong bối cảnh đồng USD mạnh lên, lợi suất trái phiếu Mỹ tăng và kỳ vọng về chính sách tiền tệ thắt chặt gia tăng.

Giá bạc hôm nay 1/10 trên thế giới chịu tác động mạnh từ USD và lợi suất trái phiếu Mỹ

Sau nhịp giảm mạnh, giá bạc thế giới phục hồi nhẹ quanh ngưỡng 61 USD/ounce. Tuy nhiên, đây mới là một nhịp hồi phục kỹ thuật và chưa đủ để khẳng định thị trường đã bước vào một xu hướng tăng mới.

Điểm đáng chú ý là bạc vẫn đang ở vùng giá thấp nhất trong gần hai tháng. Trước phiên hồi phục, thị trường từng ghi nhận giá bạc quanh 60,8 USD/ounce và kim loại quý này đứng trước khả năng kết thúc tháng 9 với mức giảm khoảng 8,5%.

Các dữ liệu thị trường cuối tháng 9 cho thấy áp lực lên kim loại quý đến từ nhiều phía. Lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ tăng mạnh trong tháng, trong khi đồng USD duy trì xu hướng tăng. Reuters cho biết lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm đã có mức tăng theo tháng lớn nhất kể từ năm 2022, trong bối cảnh thị trường lo ngại lạm phát và khả năng lãi suất duy trì ở mức cao trong thời gian dài.

Đáng chú ý, ngày 29/9, lợi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm từng lên 5,293%, mức cao nhất kể từ năm 2007, trong khi lợi suất kỳ hạn 30 năm lên 5,6206%, cao nhất kể từ năm 2002.

Lợi suất tăng tạo ra sức ép đáng kể đối với bạc bởi đây là tài sản không tạo ra dòng tiền định kỳ như trái phiếu. Khi lợi suất của các tài sản sinh lời tăng, chi phí cơ hội của việc nắm giữ kim loại quý cũng tăng theo.

Bên cạnh đó, đồng USD mạnh khiến bạc trở nên đắt hơn đối với người mua sử dụng các đồng tiền khác. Reuters cho biết chỉ số USD ở mức 101,47 vào ngày 30/9 và đồng bạc xanh hướng tới một tháng tăng giá trong tháng 9.

Tuy nhiên, bức tranh chính sách tiền tệ đã xuất hiện một số thay đổi đáng chú ý so với những phiên trước.

Ngày 30/9, số liệu lạm phát của Mỹ cho thấy chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) tăng 0,3% trong tháng 8, thấp hơn mức 0,4% mà giới kinh tế dự báo. Thông tin này khiến thị trường giảm kỳ vọng về khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục tăng lãi suất ngay trong tháng 10. Theo Reuters, xác suất tăng lãi suất tháng 10 được thị trường định giá đã giảm từ 70% xuống 37% sau dữ liệu lạm phát.

Đây là yếu tố có thể tạo lực hỗ trợ nhất định cho bạc nếu kỳ vọng lãi suất tiếp tục giảm. Khi triển vọng chính sách tiền tệ bớt thắt chặt, lợi suất trái phiếu và đồng USD có thể chịu áp lực, qua đó cải thiện sức hấp dẫn tương đối của kim loại quý.

Dù vậy, chưa thể bỏ qua thực tế rằng Fed vừa nâng lãi suất trong cuộc họp tháng 9. Ngày 16/9, Fed quyết định tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm, đưa biên độ lãi suất quỹ liên bang lên 3,75-4%. Fed đồng thời đánh giá lạm phát vẫn ở mức cao và cho rằng chính sách tiền tệ cần tiếp tục hỗ trợ đưa lạm phát trở về mục tiêu 2%.

Các dự báo kinh tế được Fed công bố cùng thời điểm cho thấy lạm phát PCE năm 2026 được dự báo ở mức 3,7%, trong khi lạm phát lõi PCE ở mức 3,4%. Mức này vẫn cao hơn đáng kể mục tiêu 2% của ngân hàng trung ương Mỹ.

Do đó, dù dữ liệu mới nhất làm giảm kỳ vọng về một đợt tăng lãi suất ngay trong tháng 10, thị trường vẫn phải theo dõi sát các số liệu lạm phát, việc làm, tiêu dùng và phát biểu của các quan chức Fed trước khi đánh giá lại hoàn toàn triển vọng chính sách.

Mốc 61 USD/ounce trở thành vùng giá đáng chú ý

Với giá bạc hôm nay 1/10 quanh 61 USD/ounce, diễn biến tại khu vực này đang được thị trường đặc biệt quan tâm.

Trong phiên 30/9, bạc có thời điểm tăng lên khoảng 61,50 USD/ounce sau các thông tin kinh tế Mỹ, nhưng sau đó lại chịu áp lực khi đồng USD phục hồi và giá dầu tăng. Theo BullionVault, bạc kết thúc tháng 9 với mức giảm khoảng 13,5%, trong khi lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng mạnh trong tháng.

Điều này cho thấy nhịp hồi phục của bạc hiện vẫn thiếu một động lực đủ mạnh để tạo thành xu hướng tăng bền vững.

Vùng 61 USD/ounce vì vậy có thể tiếp tục là mốc quan sát quan trọng trong những phiên đầu tháng 10. Nếu giá duy trì được trên vùng này và tiếp tục vượt các vùng cản phía trên, tâm lý thị trường có thể được cải thiện. Ngược lại, nếu bạc một lần nữa xuyên thủng vùng 60-61 USD/ounce, áp lực bán có thể quay trở lại.

Ở góc độ vĩ mô, diễn biến của đồng USD và lợi suất trái phiếu Mỹ vẫn là hai biến số quan trọng đối với giá bạc. Reuters cho biết thị trường trái phiếu Mỹ vừa trải qua một tháng biến động mạnh, với lợi suất kỳ hạn 10 năm tăng đáng kể trong tháng 9, trong khi đồng USD vẫn hướng tới một tháng tăng giá.

Giá dầu cũng là yếu tố cần theo dõi trong tháng 10. Ngày 30/9, giá dầu Brent tăng lên 103,50 USD/thùng và ghi nhận mức tăng khoảng 14% trong tháng, do các cuộc đàm phán Mỹ-Iran đình trệ và nguồn cung nhiên liệu bị thắt chặt. Giá năng lượng cao có thể làm gia tăng lo ngại lạm phát, qua đó ảnh hưởng tới kỳ vọng chính sách tiền tệ của Fed.

Như vậy, giá bạc hôm nay 1/10 đang đứng trước thế giằng co khá rõ. Một mặt, dữ liệu lạm phát Mỹ thấp hơn dự báo đang giúp giảm bớt kỳ vọng về khả năng Fed tăng lãi suất ngay trong tháng 10. Mặt khác, lợi suất trái phiếu Mỹ vẫn ở mức cao, USD chưa suy yếu đáng kể và giá dầu tăng đang khiến rủi ro lạm phát chưa thể được xem nhẹ.

Trong bối cảnh đó, mức 61 USD/ounce sẽ tiếp tục là vùng giá cần theo dõi trong ngắn hạn. Khả năng bạc giữ được trên vùng này có thể cho thấy lực cầu đang dần trở lại, trong khi việc giảm xuống dưới vùng hỗ trợ quan trọng sẽ cho thấy áp lực bán vẫn chiếm ưu thế.

Đối với thị trường trong nước, giá bạc nhiều khả năng tiếp tục phản ánh đồng thời biến động của bạc thế giới, tỷ giá USD/VND và mức chênh lệch cung - cầu tại từng đơn vị kinh doanh. Vì vậy, người mua cần theo dõi cả giá mua vào và bán ra, thay vì chỉ quan tâm đến mức giá niêm yết bán ra.