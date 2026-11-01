Áp lực bán tháo trên thị trường chứng khoán Mỹ, lo ngại lãi suất duy trì ở mức cao và triển vọng nhu cầu công nghiệp suy yếu đang gây sức ép lên kim loại quý này. Trong nước, giá bạc tại các thương hiệu có sự chênh lệch đáng kể, đòi hỏi nhà đầu tư theo dõi sát bảng giá mua vào, bán ra trước khi giao dịch.

Giá bạc hôm nay 1/11: Bạc thế giới rơi dưới 50 USD/ounce, thị trường trong nước chịu sức ép giảm giá

Giá bạc hôm nay 1/11: Bạc thế giới xuống dưới 50 USD/ounce

Thị trường bạc quốc tế bước vào tháng 11 sau một phiên giao dịch đầy biến động. Theo Reuters, trong phiên 30/10, giá bạc giao ngay có thời điểm giảm 6,5%, xuống 49 USD/ounce, lần đầu tiên xuyên thủng ngưỡng 50 USD/ounce trong vòng 11 tháng. Đợt giảm sâu diễn ra trong bối cảnh thị trường kim loại quý chịu áp lực bán mạnh cùng với làn sóng đi xuống của nhóm cổ phiếu công nghệ Mỹ.

Dữ liệu cập nhật của Thị trường Hàng hóa cho thấy, tại thời điểm 0h ngày 1/11, giá bạc thế giới được ghi nhận ở mức 48,90 USD/ounce, tương đương khoảng 1,52 triệu đồng/lượng theo tỷ giá quy đổi trên hệ thống. Giá bạc giảm 0,45% so với phiên trước đó. Mức giá này cho thấy kim loại quý vẫn đang chịu sức ép sau đợt bán tháo mạnh vào cuối tháng 10.

Diễn biến trên đánh dấu sự thay đổi đáng chú ý so với giai đoạn giá bạc tăng mạnh trong năm 2026. Theo Reuters, hồi tháng 1, giá bạc từng đạt mức kỷ lục khoảng 122 USD/ounce. Tuy nhiên, sau khi lập đỉnh, thị trường liên tục trải qua những đợt điều chỉnh, khiến giá bạc có thời điểm giảm sâu so với mức cao nhất lịch sử.

Đáng chú ý, đà giảm của bạc không chỉ xuất phát từ hoạt động chốt lời thông thường. Khi thị trường chứng khoán biến động mạnh, một bộ phận nhà đầu tư có thể buộc phải bán các tài sản đang nắm giữ để đáp ứng yêu cầu ký quỹ hoặc bù đắp thua lỗ ở những danh mục khác. Điều này khiến kim loại quý, vốn thường được xem là tài sản phòng vệ, vẫn có thể chịu áp lực bán trong những giai đoạn căng thẳng tài chính.

Theo phân tích được Reuters dẫn lại, đợt giảm mạnh của cổ phiếu công nghệ có thể đã thúc đẩy hoạt động bán tài sản và gây thêm áp lực lên thị trường kim loại quý. Trong khi đó, bạc còn chịu tác động từ những lo ngại về nhu cầu công nghiệp và trang sức.

Với diễn biến hiện tại, ngưỡng 50 USD/ounce trở thành mốc tâm lý đáng chú ý đối với thị trường bạc. Việc giá phục hồi trở lại trên ngưỡng này có thể giúp cải thiện tâm lý giao dịch, nhưng chưa đủ để khẳng định xu hướng giảm đã kết thúc. Ngược lại, nếu áp lực bán tiếp tục chiếm ưu thế, giá bạc có thể còn đối mặt với những nhịp biến động mạnh trong các phiên đầu tháng 11.

Giá bạc hôm nay 1/11 trong nước: Giá bán tại DOJI ở mức 1,82 triệu đồng/lượng

Tại thị trường trong nước, giá bạc ngày 1/11 có sự khác biệt giữa các thương hiệu và quy cách sản phẩm. Theo bảng giá bạc DOJI được cập nhật sáng 1/11, bạc DOJI 99,9 loại 1 lượng được niêm yết ở mức 1.755.000 đồng/lượng mua vào và 1.820.000 đồng/lượng bán ra. So với bảng giá ngày 31/10, cả hai chiều đều giảm 1.000 đồng/lượng.

Với mức niêm yết trên, chênh lệch giữa giá bán ra và giá mua vào của DOJI là 65.000 đồng/lượng. Đây là yếu tố người mua cần tính đến khi cân nhắc đầu tư bạc vật chất trong ngắn hạn. Nếu mua bạc theo giá bán ra rồi bán lại ngay theo giá mua vào, người giao dịch sẽ chịu khoản chênh lệch này, chưa kể các chi phí khác nếu có.

Trong khi đó, dữ liệu tổng hợp trên CafeF ghi nhận giá bạc trong nước ở mức 42,827 triệu đồng/kg mua vào và 44,160 triệu đồng/kg bán ra, cập nhật lúc 2h12 ngày 1/11. Theo hệ thống này, giá bạc được tổng hợp từ các sản phẩm và thương hiệu trên thị trường, trong đó có bạc miếng, bạc thỏi Phú Quý và một số dòng bạc 999 khác.

Cần lưu ý rằng mức giá tổng hợp theo kilogram trên CafeF không đồng nhất với giá niêm yết của riêng sản phẩm bạc DOJI 99,9 loại 1 lượng. Khác biệt về thương hiệu, quy cách, độ tinh khiết, chính sách mua bán và thời điểm cập nhật có thể khiến giá niêm yết không giống nhau. Vì vậy, nhà đầu tư nên đối chiếu đúng sản phẩm trước khi so sánh hoặc đưa ra quyết định giao dịch.

Bên cạnh diễn biến của giá bạc thế giới, thị trường trong nước còn chịu tác động từ tỷ giá USD/VND, chi phí phân phối, cung cầu bạc vật chất và mức chênh lệch mua bán của từng đơn vị kinh doanh. Do đó, giá bạc trong nước không nhất thiết biến động hoàn toàn tương ứng với tỷ lệ tăng giảm của giá bạc quốc tế trong từng thời điểm.

Đối với người mua bạc tích trữ, việc theo dõi đồng thời giá mua vào và bán ra có ý nghĩa quan trọng. Giá bán ra thấp hơn có thể giúp giảm chi phí ban đầu, nhưng chưa chắc mang lại lợi thế nếu chênh lệch mua bán lớn hoặc giá bạc thế giới tiếp tục đi xuống. Người có nhu cầu mua bạc để tích trữ dài hạn cũng cần phân biệt giữa giá trị kim loại và phần chi phí có thể phát sinh từ sản phẩm, thương hiệu hoặc quy cách chế tác.

Giá bạc hôm nay 1/11 chịu sức ép từ lãi suất Mỹ và nhu cầu công nghiệp

Một trong những yếu tố quan trọng đang chi phối thị trường bạc là triển vọng chính sách tiền tệ của Mỹ. Theo bản tin thị trường ngày 29/10 của Kitco, giá vàng và bạc giảm mạnh sau khi số liệu kinh tế Mỹ cho thấy tăng trưởng vẫn vững vàng, trong khi áp lực lạm phát chưa được giải quyết triệt để. Những diễn biến này làm gia tăng lo ngại rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt, thậm chí cân nhắc tăng lãi suất trong thời gian tới.

Về nguyên tắc, bạc là tài sản không tạo ra dòng thu nhập định kỳ như tiền gửi hưởng lãi hoặc trái phiếu. Khi lãi suất duy trì ở mức cao, chi phí cơ hội của việc nắm giữ kim loại quý tăng lên, khiến bạc trở nên kém hấp dẫn hơn đối với một bộ phận nhà đầu tư. Đồng USD mạnh lên cũng có thể gây sức ép, bởi bạc được định giá chủ yếu bằng đồng tiền này trên thị trường quốc tế.

Ngoài yếu tố lãi suất, triển vọng nhu cầu công nghiệp cũng là vấn đề đáng quan tâm. Khác với vàng, bạc vừa có vai trò đầu tư, vừa là nguyên liệu quan trọng trong nhiều lĩnh vực sản xuất. Kim loại này được sử dụng trong điện tử, thiết bị điện, năng lượng mặt trời và một số ứng dụng công nghệ khác. Vì thế, triển vọng tăng trưởng kinh tế, sản xuất công nghiệp và nhu cầu tiêu thụ bạc có thể tác động đáng kể đến xu hướng giá.

Reuters dẫn dự báo của HSBC cho biết nhu cầu bạc trong lĩnh vực công nghiệp và trang sức đang suy yếu. Ngân hàng này dự báo giá bạc bình quân năm 2027 ở mức 64 USD/ounce, thấp hơn mức dự báo bình quân 71 USD/ounce cho năm 2026. Đây là tín hiệu cho thấy triển vọng nhu cầu vẫn là yếu tố cần theo dõi, dù dự báo của tổ chức tài chính không đồng nghĩa giá bạc chắc chắn sẽ vận động theo kịch bản đó.

Tuy nhiên, sau những đợt giảm mạnh, thị trường cũng có thể xuất hiện các nhịp phục hồi kỹ thuật khi nhà đầu tư mua vào ở vùng giá thấp. Reuters cho biết các chỉ báo kỹ thuật của bạc cùng một số kim loại quý khác đã đi sâu vào vùng quá bán sau đợt bán tháo cuối tháng 10. Trạng thái này phản ánh áp lực giảm giá mạnh, nhưng không tự động đồng nghĩa thị trường đã tạo đáy.

Trong những ngày đầu tháng 11, diễn biến của đồng USD, lợi suất trái phiếu Mỹ, dữ liệu việc làm và lạm phát sẽ là các yếu tố quan trọng cần theo dõi. Bên cạnh đó, biến động trên thị trường chứng khoán và triển vọng nhu cầu công nghiệp cũng có thể tác động đến tâm lý giao dịch bạc.

Với nhà đầu tư cá nhân, việc giá bạc giảm sâu có thể tạo ra cơ hội mua vào, nhưng cũng tiềm ẩn rủi ro nếu xu hướng giảm chưa kết thúc. Thay vì chỉ dựa vào một mức giá thấp để quyết định giao dịch, người mua cần cân nhắc thời gian nắm giữ, khả năng chịu biến động, chênh lệch mua bán và nhu cầu thanh khoản.

Nhìn chung, giá bạc hôm nay 1/11 đang chịu sức ép sau khi bạc thế giới giảm xuống dưới 50 USD/ounce. Giá bạc trong nước cũng có sự phân hóa giữa các thương hiệu, trong khi triển vọng lãi suất Mỹ và nhu cầu công nghiệp tiếp tục là những biến số quan trọng. Trong bối cảnh thị trường biến động mạnh, việc theo dõi bảng giá cập nhật và đánh giá rủi ro trước khi giao dịch sẽ giúp người mua hạn chế những quyết định vội vàng.