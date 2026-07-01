Trong khi đó, giá bạc thế giới cũng bật tăng trở lại lên trên mốc 59 USD/ounce, tuy nhiên các chuyên gia vẫn đánh giá triển vọng ngắn hạn còn nhiều thách thức khi đồng USD duy trì sức mạnh và kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ.

Giá bạc hôm nay 1/7 trong nước đồng loạt tăng

Khép lại phiên giao dịch cuối cùng của tháng 6, thị trường bạc trong nước ghi nhận xu hướng tăng khá rõ nét tại hầu hết các doanh nghiệp kinh doanh kim loại quý.

Giá bạc hôm nay 1/7: Bạc trong nước tăng mạnh, giá thế giới phục hồi nhưng xu hướng vẫn thận trọng

Tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, bạc miếng loại 1 lượng được niêm yết ở mức 2,237-2,306 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 45.000 đồng/lượng ở chiều mua và 46.000 đồng/lượng ở chiều bán so với đầu phiên giao dịch.

Đối với bạc thỏi loại 1kg, Phú Quý điều chỉnh tăng mạnh lên 59,65-61,49 triệu đồng/kg (mua - bán). So với đầu ngày, giá mua tăng 1,2 triệu đồng/kg, trong khi giá bán tăng 1,22 triệu đồng/kg, phản ánh đà phục hồi tích cực của thị trường sau chuỗi giảm sâu.

Cùng xu hướng, Công ty CP Kim loại quý Ancarat cũng nâng giá bạc miếng loại 1 lượng lên 2,223-2,292 triệu đồng/lượng, còn bạc thỏi loại 1kg được giao dịch ở mức 59,28-61,12 triệu đồng/kg.

So với thời điểm mở cửa, bạc miếng của Ancarat tăng 46.000 đồng/lượng ở chiều mua và 48.000 đồng/lượng ở chiều bán. Đối với bạc thỏi, giá mua tăng 1,23 triệu đồng/kg, còn giá bán tăng 1,28 triệu đồng/kg.

Trong khi đó, Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank - SBJ) niêm yết bạc miếng ở mức 2,238-2,307 triệu đồng/lượng, còn bạc thỏi loại 1kg đạt 59,68-61,52 triệu đồng/kg.

Đáng chú ý, mức tăng tại SBJ khiêm tốn hơn so với các doanh nghiệp còn lại. Theo đó, bạc miếng tăng 15.000 đồng/lượng, trong khi bạc thỏi tăng 400.000 đồng/kg ở cả chiều mua và bán.

Giá bạc vẫn giảm rất sâu nếu tính cả tháng 6

Mặc dù ghi nhận những phiên phục hồi khá tích cực trong những ngày cuối tháng, song xét trên cả tháng 6, thị trường bạc vẫn trải qua một giai đoạn đầy khó khăn.

Theo thống kê, giá bạc thỏi tại nhiều thương hiệu đã giảm từ 17,07 triệu đồng đến 17,52 triệu đồng/kg ở chiều bán ra so với đầu tháng.

Mức giảm rất mạnh này đã kéo giá bạc xuống vùng thấp nhất kể từ đầu tháng 12/2025, phản ánh áp lực bán kéo dài trong bối cảnh thị trường quốc tế liên tục suy yếu.

Diễn biến trên cũng cho thấy các nhịp hồi phục gần đây mới chỉ giúp thị trường lấy lại một phần nhỏ những gì đã mất trong suốt tháng 6.

Giá bạc hôm nay 1/7 trên thế giới bật tăng lên trên 59 USD/ounce

Trên thị trường quốc tế, giá bạc đã có phiên hồi phục đáng chú ý sau nhiều ngày chịu áp lực điều chỉnh.

Lúc 20h30 ngày 30/6 (giờ Việt Nam), giá bạc giao ngay đạt 59,08 USD/ounce, tăng 0,79 USD/ounce so với phiên trước.

Trong khi đó, giá bạc kỳ hạn giao tháng 9 cũng tăng thêm 0,97 USD/ounce, lên gần 59,61 USD/ounce, cho thấy lực mua bắt đáy đã xuất hiện sau giai đoạn giảm sâu.

Tuy nhiên, theo Trading Economics, bạc vẫn đang dao động quanh vùng 58 USD/ounce, khá gần mức thấp nhất kể từ tháng 12/2025.

Nếu tính chung cả tháng và cả quý II, giá bạc đã giảm hơn 20%, phản ánh áp lực rất lớn từ môi trường kinh tế vĩ mô toàn cầu.

Đồng USD mạnh và kỳ vọng Fed tăng lãi suất tiếp tục gây sức ép

Một trong những nguyên nhân chính khiến giá bạc suy yếu trong thời gian qua là sự tăng giá của đồng USD.

Khi đồng bạc xanh mạnh lên, chi phí nắm giữ bạc đối với nhà đầu tư sử dụng các đồng tiền khác trở nên đắt đỏ hơn, từ đó làm giảm nhu cầu đối với kim loại quý.

Bên cạnh đó, kỳ vọng Fed tiếp tục nâng lãi suất cũng tạo thêm áp lực lên thị trường.

Theo dự báo hiện nay, thị trường đang đánh giá khoảng 65% khả năng Fed sẽ tiếp tục tăng lãi suất trong cuộc họp chính sách vào tháng 9.

Lãi suất cao thường khiến các tài sản không sinh lợi như bạc hay vàng trở nên kém hấp dẫn hơn so với các kênh đầu tư có lợi suất như trái phiếu hoặc tiền gửi.

Ngoài ra, giá năng lượng tăng trở lại sau những căng thẳng tại Trung Đông cũng làm dấy lên lo ngại lạm phát có thể kéo dài hơn dự kiến. Điều này khiến thị trường giảm kỳ vọng Fed sớm chuyển sang nới lỏng chính sách tiền tệ.

Nhà đầu tư chờ tín hiệu mới từ dữ liệu kinh tế Mỹ

Trong ngắn hạn, thị trường bạc đang tập trung theo dõi nhiều thông tin quan trọng từ Mỹ.

Đáng chú ý nhất là báo cáo việc làm phi nông nghiệp (Nonfarm Payrolls) cùng bài phát biểu của Chủ tịch Fed Kevin Warsh.

Đây được xem là hai sự kiện có thể tác động mạnh tới kỳ vọng về chính sách tiền tệ của Fed cũng như diễn biến của đồng USD trong thời gian tới.

Nếu các dữ liệu kinh tế tiếp tục tích cực, khả năng Fed duy trì chính sách lãi suất cao sẽ tăng lên, qua đó tiếp tục gây sức ép đối với nhóm kim loại quý.

Ngược lại, nếu các số liệu cho thấy nền kinh tế Mỹ bắt đầu chậm lại, kỳ vọng cắt giảm lãi suất có thể quay trở lại và hỗ trợ giá bạc phục hồi.

Căng thẳng địa chính trị vẫn là yếu tố được theo dõi

Ngoài yếu tố tiền tệ, giới đầu tư cũng dành sự quan tâm lớn tới tình hình địa chính trị.

Thị trường từng kỳ vọng Mỹ và Iran sẽ nối lại các cuộc đàm phán tại Doha nhằm giảm căng thẳng trong khu vực Trung Đông.

Tuy nhiên, phía Iran đã bác bỏ các thông tin này, khẳng định chưa có cơ sở cho việc hai bên sẽ tiến hành đối thoại trong tuần.

Những diễn biến liên quan đến Trung Đông tiếp tục ảnh hưởng đến giá năng lượng và tâm lý của các nhà đầu tư trên thị trường tài chính toàn cầu.

Chuyên gia dự báo giá bạc còn nhiều biến động

Theo phân tích của FX Empire, ngưỡng 57 USD/ounce đang đóng vai trò là vùng hỗ trợ rất quan trọng đối với giá bạc.

Nếu mốc này bị xuyên thủng, kim loại quý có thể tiếp tục giảm về vùng 50 USD/ounce.

Trong ngắn hạn, các chuyên gia cho rằng mỗi nhịp tăng của giá bạc nhiều khả năng sẽ gặp áp lực chốt lời khá mạnh do những yếu tố hỗ trợ cơ bản vẫn chưa thực sự cải thiện.

Lực cản lớn nhất hiện nay vẫn là sự tăng giá của đồng USD so với nhiều đồng tiền chủ chốt trên thế giới.

Tuy nhiên, ở góc nhìn dài hạn, nhiều chuyên gia vẫn giữ quan điểm tích cực đối với bạc. Theo đánh giá của họ, kim loại quý này vẫn đang nằm trong chu kỳ tăng trưởng dài hạn và hoàn toàn có khả năng xuất hiện một đợt bứt phá mạnh khi điều kiện kinh tế vĩ mô thuận lợi hơn.

Trong thời điểm hiện tại, diễn biến của giá bạc hôm nay 1/7 vẫn chủ yếu chịu tác động từ sức mạnh của đồng USD và kỳ vọng chính sách tiền tệ của Fed. Nhà đầu tư được khuyến nghị tiếp tục theo dõi sát các dữ liệu kinh tế quan trọng của Mỹ cũng như những biến động địa chính trị để có chiến lược giao dịch phù hợp trong bối cảnh thị trường còn nhiều biến động.