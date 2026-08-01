Giá bạc hôm nay 1/8 trong nước giảm nhẹ

Khảo sát thị trường sáng ngày 1/8 cho thấy giá bạc trong nước điều chỉnh nhẹ so với những phiên trước, phản ánh diễn biến trầm lắng của thị trường thế giới.

Giá bạc hôm nay 1/8: Giá bạc trong nước điều chỉnh nhẹ

Tại hệ thống của Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, bạc được niêm yết ở mức 2,148 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 2,214 triệu đồng/lượng chiều bán ra.

Trong khi đó, tại thị trường Hà Nội, giá bạc phổ biến được giao dịch ở mức 1,87 triệu đồng/lượng mua vào và 1,904 triệu đồng/lượng bán ra.

Ở khu vực TP.HCM, bạc được niêm yết quanh mức 1,872 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 1,917 triệu đồng/lượng chiều bán ra.

Mức điều chỉnh không lớn cho thấy thị trường trong nước vẫn chủ yếu bám sát xu hướng của giá bạc quốc tế. Các doanh nghiệp kinh doanh kim loại quý cũng duy trì biên độ chênh lệch mua - bán ở mức hợp lý nhằm hạn chế rủi ro trong bối cảnh giá thế giới biến động khó lường.

Theo các chuyên gia, thanh khoản trên thị trường bạc hiện chưa thực sự sôi động khi phần lớn nhà đầu tư vẫn có tâm lý quan sát, chờ đợi những tín hiệu rõ ràng hơn từ kinh tế vĩ mô toàn cầu trước khi đưa ra quyết định giải ngân.

Giá bạc hôm nay 1/8 trên thế giới hôm nay tiếp tục dưới mốc 60 USD/ounce

Trên thị trường quốc tế, giá bạc quy đổi hiện tương đương khoảng 1,503 triệu đồng/ounce chiều mua vào và 1,509 triệu đồng/ounce chiều bán ra.

Theo cập nhật mới nhất, giá bạc giao ngay trên thị trường quốc tế đang được giao dịch quanh 58,34 USD/ounce, tiếp tục duy trì dưới ngưỡng tâm lý quan trọng 60 USD/ounce.

Sau cuộc họp chính sách mới nhất của Fed, thị trường bạc chưa hình thành xu hướng rõ ràng mà tiếp tục dao động trong biên độ hẹp.

Diễn biến này phản ánh tâm lý thận trọng của giới đầu tư khi thị trường vẫn đang đánh giá những tín hiệu mới về chính sách tiền tệ của Mỹ.

Mặc dù Fed chưa đưa ra cam kết cụ thể về thời điểm điều chỉnh lãi suất, nhưng những phát biểu sau cuộc họp cho thấy cơ quan này vẫn tiếp tục theo dõi sát diễn biến lạm phát và thị trường lao động trước khi đưa ra quyết định tiếp theo.

Chính điều này khiến dòng tiền trên thị trường kim loại quý chưa thực sự mạnh, trong khi đồng USD và lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ vẫn giữ vai trò chi phối xu hướng của bạc cũng như vàng.

Đồng USD và lợi suất trái phiếu tiếp tục gây sức ép

Các chuyên gia nhận định, trong ngắn hạn, đồng USD và lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ vẫn là hai yếu tố có ảnh hưởng lớn nhất đến giá bạc.

Thông thường, khi đồng USD mạnh lên hoặc lợi suất trái phiếu tăng, chi phí cơ hội của việc nắm giữ các tài sản không sinh lãi như bạc sẽ tăng theo, qua đó tạo áp lực lên giá kim loại quý.

Ngược lại, nếu đồng bạc xanh suy yếu hoặc lợi suất trái phiếu giảm, bạc sẽ có cơ hội phục hồi khi sức hấp dẫn đối với nhà đầu tư tăng lên.

Hiện nay, các dữ liệu kinh tế của Mỹ vẫn đang phát đi những tín hiệu trái chiều, khiến kỳ vọng về chính sách tiền tệ của Fed liên tục thay đổi. Đây cũng là nguyên nhân khiến giá bạc chưa thể hình thành xu hướng tăng hoặc giảm bền vững.

Nhiều nhà đầu tư lựa chọn đứng ngoài thị trường hoặc chỉ giao dịch với tỷ trọng nhỏ nhằm hạn chế rủi ro trong giai đoạn biến động hiện nay.

Chuyên gia: Thị trường bạc đang trong giai đoạn tích lũy

Theo chuyên gia phân tích kim loại quý Christopher Lewis, thị trường bạc hiện vẫn đang trải qua giai đoạn tích lũy kéo dài.

Ông cho biết kể từ giữa tháng 6 đến nay, giá bạc chủ yếu dao động trong một vùng giá hẹp và chưa xuất hiện động lực đủ mạnh để tạo nên xu hướng rõ ràng.

Điều này cho thấy lực mua và lực bán trên thị trường đang tương đối cân bằng.

Theo Christopher Lewis, bối cảnh hiện nay phù hợp hơn với những nhà đầu tư ngắn hạn, có kinh nghiệm giao dịch theo biên độ.

Việc tận dụng các nhịp tăng giảm nhỏ có thể mang lại lợi nhuận nếu nhà đầu tư quản trị rủi ro tốt và tuân thủ kỷ luật giao dịch.

Trong khi đó, các nhà đầu tư trung và dài hạn vẫn có xu hướng chờ thêm những tín hiệu xác nhận xu hướng mới trước khi gia tăng tỷ trọng nắm giữ.

Việc thị trường chưa xuất hiện động lực rõ ràng khiến chiến lược quan sát vẫn được nhiều tổ chức đầu tư ưu tiên.

Triển vọng dài hạn của giá bạc vẫn được đánh giá tích cực

Dù diễn biến ngắn hạn còn khá trầm lắng, Christopher Lewis vẫn duy trì quan điểm lạc quan đối với triển vọng của bạc trong dài hạn.

Theo ông, nhu cầu sử dụng bạc trong nhiều lĩnh vực công nghiệp đang tăng trưởng rất mạnh, đặc biệt là ngành điện tử, xe điện, năng lượng tái tạo và sản xuất tấm pin mặt trời.

Bạc là kim loại có khả năng dẫn điện và dẫn nhiệt rất tốt, vì vậy ngày càng đóng vai trò quan trọng trong quá trình chuyển đổi năng lượng trên toàn cầu.

Trong khi nhu cầu liên tục tăng, nguồn cung bạc được dự báo khó có thể mở rộng nhanh trong ngắn hạn do nhiều mỏ khai thác đang đối mặt với chi phí sản xuất gia tăng và sản lượng không tăng tương ứng.

Sự mất cân đối giữa cung và cầu được kỳ vọng sẽ tiếp tục tạo nền tảng hỗ trợ cho giá bạc trong những năm tới.

Đây cũng là lý do nhiều tổ chức tài chính quốc tế vẫn duy trì đánh giá tích cực đối với triển vọng dài hạn của kim loại quý này, bất chấp những biến động ngắn hạn do yếu tố chính sách tiền tệ.

Dự báo giá bạc thời gian tới

Theo các chuyên gia, giá bạc trong thời gian tới sẽ tiếp tục chịu ảnh hưởng từ kỳ vọng lãi suất của Fed, sức mạnh của đồng USD và diễn biến lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ.

Nếu Fed phát đi tín hiệu nới lỏng chính sách tiền tệ hoặc đồng USD suy yếu, bạc có thể nhanh chóng lấy lại động lực tăng giá và hướng tới các vùng kháng cự cao hơn.

Ngược lại, nếu lãi suất tiếp tục được duy trì ở mức cao trong thời gian dài nhằm kiểm soát lạm phát, giá bạc nhiều khả năng vẫn sẽ dao động trong vùng tích lũy hiện nay trước khi hình thành xu hướng mới.

Trong bối cảnh đó, giới phân tích khuyến nghị nhà đầu tư nên tiếp tục theo dõi sát các dữ liệu kinh tế quan trọng của Mỹ, đặc biệt là các báo cáo về lạm phát, việc làm và những phát biểu từ các quan chức Fed. Đây sẽ là những yếu tố quyết định hướng đi của đồng USD cũng như triển vọng của thị trường bạc trong những tuần tới.

Nhìn chung, giá bạc hôm nay 1/8 vẫn đang trong trạng thái điều chỉnh nhẹ và chưa xuất hiện tín hiệu bứt phá. Tuy nhiên, với nền tảng nhu cầu công nghiệp ngày càng gia tăng cùng triển vọng tích cực trong dài hạn, bạc vẫn được nhiều chuyên gia đánh giá là một trong những kim loại quý đáng chú ý đối với các nhà đầu tư có tầm nhìn dài hạn.