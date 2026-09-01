Giá bạc hôm nay 1/9 trong nước

Theo khảo sát sáng 1/9, giá bạc hôm nay tại thị trường trong nước tiếp tục có sự chênh lệch đáng kể giữa các thương hiệu và khu vực giao dịch.

Tại Hà Nội, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết giá bạc miếng, bạc thỏi Phú Quý 999 ở mức 2,283 triệu đồng/lượng mua vào và 2,354 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá bạc hôm nay 1/9: Bạc trong nước giảm, thế giới lùi về 66,23 USD/ounce

Quy đổi theo đơn vị 1 kg, bạc thỏi Phú Quý 999 được niêm yết ở mức 60,879 triệu đồng/kg mua vào và 62,773 triệu đồng/kg bán ra.

Trong khi đó, tại các địa điểm giao dịch khác ở Hà Nội, giá bạc 99,9 được niêm yết ở mức 1,988 triệu đồng/lượng mua vào và 2,056 triệu đồng/lượng bán ra.

Đối với bạc 99,99, giá mua vào tại Hà Nội ở mức 1,992 triệu đồng/lượng, trong khi giá bán ra là 2,060 triệu đồng/lượng.

Tại TP.HCM, giá bạc 99,9 hiện được niêm yết ở mức 1,992 triệu đồng/lượng mua vào và 2,059 triệu đồng/lượng bán ra. Với bạc 99,99, giá mua vào là 1,994 triệu đồng/lượng, còn giá bán ra ở mức 2,062 triệu đồng/lượng.

Như vậy, trong sáng 1/9, giá bạc tại TP.HCM đang cao hơn Hà Nội khoảng vài nghìn đồng/lượng tùy loại bạc.

Đáng chú ý, nếu so với mức 2,332 triệu đồng/lượng mua vào và 2,404 triệu đồng/lượng bán ra tại Phú Quý ngày 29/8, giá bạc hôm nay đã thấp hơn khoảng 49.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 50.000 đồng/lượng ở chiều bán ra.

Diễn biến này cho thấy thị trường bạc trong nước đang chịu tác động rõ rệt từ nhịp điều chỉnh của giá bạc quốc tế sau khi kim loại quý này trải qua giai đoạn tăng mạnh trong tháng 8.

Giá bạc hôm nay 1/9 trên thế giới giảm về 66,23 USD/ounce

Trên thị trường quốc tế, giá bạc hôm nay được niêm yết ở mức khoảng 66,23 USD/ounce.

Theo mức quy đổi được cung cấp, giá bạc thế giới tương đương khoảng 1,735 triệu đồng/ounce ở chiều mua vào và 1,740 triệu đồng/ounce ở chiều bán ra.

Đà giảm của bạc diễn ra trong bối cảnh thị trường tài chính quốc tế đang đánh giá lại triển vọng chính sách tiền tệ của Mỹ.

Theo Reuters, sau bài phát biểu của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Kevin Warsh tại hội nghị Jackson Hole, xác suất thị trường đặt cược vào khả năng Fed tăng lãi suất 25 điểm cơ bản trong tháng 9 đã tăng lên 57,5%, từ mức khoảng 35% trước bài phát biểu. Đồng USD cũng tăng mạnh sau những tín hiệu cứng rắn về lạm phát và lãi suất.

Tại Jackson Hole, ông Kevin Warsh nhấn mạnh Fed cần chắc chắn rằng lạm phát cơ bản đang tiến về mục tiêu 2% với tốc độ đủ rõ ràng. Nếu quá trình này không diễn ra như kỳ vọng, ngân hàng trung ương Mỹ vẫn còn “việc phải làm”, qua đó mở ra khả năng tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ.

Đây là tín hiệu không thuận lợi đối với bạc và các kim loại quý nói chung.

Vì sao giá bạc chịu áp lực khi Fed có thể tăng lãi suất?

Bạc vừa được xem là kim loại quý, vừa có vai trò quan trọng trong sản xuất công nghiệp. Tuy nhiên, trong ngắn hạn, giá bạc trên thị trường tài chính thường chịu ảnh hưởng đáng kể từ đồng USD, lợi suất trái phiếu Mỹ và kỳ vọng lãi suất của Fed.

Khi thị trường dự báo lãi suất Mỹ có thể tăng, lợi suất của các tài sản bằng USD có xu hướng trở nên hấp dẫn hơn. Trong khi đó, bạc là tài sản không tạo ra dòng tiền hay lợi suất cố định. Chi phí cơ hội của việc nắm giữ bạc vì vậy tăng lên, khiến nhu cầu đầu tư có thể suy yếu.

Diễn biến gần đây trên thị trường đã phản ánh khá rõ tác động này. Theo phân tích thị trường, bạc đã chịu áp lực mạnh sau phát biểu của ông Warsh, trong đó giá bạc giao ngay có thời điểm giảm hơn 4% khi kỳ vọng Fed tăng lãi suất tháng 9 tăng vọt từ khoảng 35% lên 57,5%.

Không chỉ lãi suất, đồng USD cũng là yếu tố quan trọng đối với giá bạc. Khi USD tăng giá, bạc thường trở nên đắt hơn đối với người mua sử dụng các đồng tiền khác, từ đó gây sức ép lên nhu cầu.

Sau phát biểu của ông Warsh, đồng USD đã ghi nhận phiên tăng mạnh nhất trong khoảng 2,5 tháng, trong khi lợi suất trái phiếu Mỹ cũng đi lên. Đây là một trong những nguyên nhân khiến nhóm kim loại quý đồng loạt chịu áp lực điều chỉnh.

Triển vọng giá bạc vẫn phụ thuộc vào Fed, USD và địa chính trị

Theo chuyên gia phân tích ngoại hối Akhtar Faruqui, thị trường bạc hiện không chỉ chịu tác động từ chính sách tiền tệ của Mỹ mà còn bị chi phối bởi những diễn biến địa chính trị tại Trung Đông cùng xu hướng tăng của giá dầu.

“Diễn biến của bạc trong thời gian tới sẽ tiếp tục phụ thuộc đáng kể vào kỳ vọng lãi suất của Fed, sức mạnh đồng USD và những biến động mới trên thị trường năng lượng”, ông Akhtar Faruqui nhận định.

Đây cũng là điểm đáng chú ý đối với diễn biến giá bạc trong những ngày tới. Nếu căng thẳng địa chính trị tiếp tục leo thang, nhu cầu đối với các tài sản được xem là nơi trú ẩn có thể gia tăng. Tuy nhiên, giá dầu tăng cũng có thể làm gia tăng áp lực lạm phát, từ đó khiến Fed có thêm lý do để duy trì lập trường thận trọng hoặc cứng rắn với lãi suất.

Thực tế, triển vọng chính sách tiền tệ của Fed vẫn chưa hoàn toàn được quyết định. Các nhà đầu tư sẽ tiếp tục theo dõi những dữ liệu kinh tế Mỹ được công bố trong những ngày tới, đặc biệt là các chỉ số liên quan đến lạm phát và thị trường lao động.

Reuters cho biết Barclays sau bài phát biểu của ông Warsh đã nâng dự báo, cho rằng Fed có thể thực hiện hai lần tăng lãi suất 25 điểm cơ bản trong năm 2026, một lần vào tháng 9 và một lần vào tháng 12. Công cụ FedWatch cũng cho thấy xác suất tăng lãi suất trong tháng 9 đã tiếp tục nhích lên khoảng 60,4% vào ngày 31/8.

Điều này đồng nghĩa với việc thị trường bạc có thể tiếp tục biến động mạnh trong ngắn hạn.

Đáng chú ý, dù giảm trong những phiên cuối tháng 8, bạc vẫn có một tháng tăng đáng kể. Theo dữ liệu thị trường được WSJ dẫn lại, bạc giảm khoảng 1,2% trong ngày 31/8 xuống 66,221 USD/ounce, nhưng vẫn tăng gần 15% trong cả tháng 8.

Vì vậy, nhịp giảm hiện nay có thể được xem là sự điều chỉnh sau một giai đoạn tăng mạnh, đồng thời phản ánh sự thay đổi nhanh chóng trong kỳ vọng lãi suất của giới đầu tư.

Giá bạc hôm nay 1/9 vì thế đang đứng trước hai lực tác động trái chiều: một bên là áp lực từ USD mạnh, lợi suất tăng và khả năng Fed nâng lãi suất; bên còn lại là nhu cầu kim loại quý, nhu cầu công nghiệp và những bất ổn địa chính trị, năng lượng trên thế giới.

Trong ngắn hạn, nhà đầu tư bạc cần đặc biệt quan sát diễn biến của USD, lợi suất trái phiếu Mỹ và các phát biểu mới từ Fed. Đây sẽ là những yếu tố có khả năng tạo ra các phiên biến động mạnh đối với giá bạc cả trên thị trường quốc tế và trong nước.